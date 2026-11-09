Susy Díaz cancela sus vacaciones en España y regresa a Perú por Florcita: “La preocupación es muy grande”

El acta difundida en televisión recoge la versión de la hija de Susy Díaz sobre una presunta agresión motivada por celos. La empresaria fue evaluada por un médico legista y su defensa prepara acciones ante la Fiscalía. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La preocupación por la situación que atraviesa Florcita Polo llevó a Susy Díaz a interrumpir sus vacaciones en España y organizar su regreso a Lima. La excongresista decidió volver al Perú para estar cerca de su hija, quien denunció a su expareja, Luiggi Yarasca, por presunta violencia física y psicológica. La noticia generó inquietud entre las personas cercanas a la familia, especialmente por los detalles que se conocieron sobre el episodio que habría ocurrido en un hotel de Pachacámac.

La decisión de Susy fue confirmada por Deysi Araujo, quien brindó declaraciones exclusivas a un medio conocido y reveló que el retorno de ambas está previsto para este lunes 9 de noviembre. La figura pública no ocultó la angustia que existe por lo ocurrido y explicó que la preocupación de la madre de Florcita es especialmente grande ante la denuncia presentada por su hija.

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“Ya estamos regresando el lunes (mañana) porque la preocupación de Susy es muy grande como madre e incluso para mí también porque Florcita es como una hermana para mí”, manifestó Deysi a Trome.

Florcita Polo acusa a Luiggi Yarasca de presunta agresión física y revela detalles del episodio en un hotel. Captura: Magaly TV La Firme.

Florcita Polo obtiene medidas de protección tras denunciar a Luiggi Yarasca

Uno de los acontecimientos más importantes relacionados con el caso fue la decisión del Poder Judicial de conceder medidas de protección a favor de Florcita Polo. La información fue confirmada por el abogado de la hija de Susy Díaz, quien dio a conocer algunas de las disposiciones establecidas para resguardar su integridad.

Entre las restricciones ordenadas figura la prohibición de que Luiggi Yarasca se acerque a menos de 200 metros de Florcita. Esta disposición busca evitar situaciones que puedan poner en riesgo su tranquilidad o seguridad mientras se desarrolla el procedimiento correspondiente.

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Las medidas también contemplan restricciones frente a posibles actos de humillación, violencia o represalias. Estas disposiciones incluyen situaciones que pudieran producirse mediante terceras personas del entorno del empresario, con el objetivo de evitar que se utilicen intermediarios para ejercer algún tipo de presión sobre la denunciante.

Otro de los puntos comunicados por la defensa de Florcita está relacionado con la atención psicológica que deberá cumplir Yarasca. Según lo explicado por el abogado, el empresario tendrá que someterse a terapia psicológica y respetar las disposiciones judiciales. El incumplimiento de estas medidas podría generar consecuencias legales.

Florcita Polo acusa a Luiggi Yarasca de presunta agresión física y revela detalles del episodio en un hotel. Captura: Magaly TV La Firme.

La denuncia de Florcita incluye un presunto ataque en un hotel de Pachacámac

Los detalles del episodio denunciado por Florcita Polo se conocieron después de que el programa Magaly TV, La Firme difundiera información consignada en el acta correspondiente. Según el relato atribuido a la hija de Susy Díaz, el incidente habría ocurrido en un hotel ubicado en Pachacámac, donde presuntamente se produjo una discusión que terminó con una agresión física.

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De acuerdo con la versión recogida en la denuncia, Florcita habría sido sujetada del cuello y empujada, hasta terminar cayendo por las escaleras del establecimiento. Estos hechos forman parte de las acusaciones que presentó contra Luiggi Yarasca y que motivaron la intervención de las autoridades.

Florcita Polo acusa a Luiggi Yarasca de presunta agresión física y revela detalles del episodio en un hotel. Captura: Magaly TV La Firme.

Luiggi Yarasca reaparece y niega haber agredido a Florcita Polo

Mientras se conocían las medidas de protección y se confirmaba el regreso de Susy Díaz, Luiggi Yarasca decidió pronunciarse públicamente sobre las acusaciones. El empresario reapareció en televisión mediante un adelanto del programa América Hoy, en el que rechazó que durante su relación sentimental con Florcita se hayan producido episodios de violencia.

Su declaración formará parte de la edición del lunes 9 de noviembre del magazine de América Televisión. En el avance difundido, Yarasca respondió directamente a los señalamientos y aseguró que nunca habría protagonizado un acto de agresión contra la hija de Susy Díaz.

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“Nunca ha habido un acto de violencia ni agresión, en el tiempo en el que yo he estado con Flor, ella lo sabe perfectamente”, aseguró Luiggi Yarasca.

Susy Díaz habló desde Málaga, España, sobre la presunta agresión contra Florcita Polo y afirmó que se enteró por la prensa.