Visita del papa León XIV: Conoce qué fechas no se trabajará en tú región durante la llegada del papa

El noticiero Primera Hora informa sobre la disposición del Gobierno peruano que declara días no laborables compensables para los sectores público y privado con motivo de la visita del papa León XIV. La medida rige en fechas específicas de noviembre para Lima, Callao, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura, Cusco y Ucayali, detallando los horarios y cronogramas correspondientes a cada región.

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Los trabajadores de distintas zonas de Perú tendrán jornadas no laborables compensables entre el 11 y el 16 de noviembre de 2026 por la visita del papa León XIV. El calendario variará según la región, el sector laboral y, en algunos casos, el horario de la jornada, de acuerdo con el Decreto Supremo N.º 020-2026-TR, oficializado por el Gobierno.

La disposición alcanza a entidades del sector público y a empresas privadas, aunque su aplicación no será idéntica en todos los casos. En el ámbito privado, las fechas previstas requerirán un acuerdo entre empleadores y trabajadores sobre la forma de compensar las horas que no se trabajen. Si las partes no alcanzan un consenso, la decisión quedará en manos del empleador.

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El decreto establece medidas diferenciadas para Lima, Callao, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura, Cusco y Ucayali. La norma busca ordenar la actividad laboral en los días vinculados al recorrido previsto del Pontífice, con disposiciones especiales para garantizar la continuidad de los servicios esenciales.

Cobertura informativa sobre los preparativos para la llegada del papa León XIV al Perú. La planificación contempla medidas de seguridad y traslados aéreos, así como un encuentro programado en la Plaza Mayor de Lima con personas afectadas por la criminalidad. El itinerario incluye también actividades en la capilla del Palacio Arzobispal y visitas a otras regiones del país.

Lima y Callao tendrán tres períodos no laborables

En Lima y Callao, los trabajadores de los sectores público y privado no laborarán el miércoles 11 y el jueves 12 de noviembre desde las 13:00 hasta la medianoche. La medida se aplicará durante la segunda parte de ambas jornadas y abarcará a las dependencias estatales, así como a las empresas que operen en esas jurisdicciones.

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Una infografía detalla las fechas y los horarios no laborables para el sector privado en ocho regiones de Perú durante noviembre de 2026.

El lunes 16 de noviembre, en tanto, será día no laborable durante toda la jornada para ambos sectores en Lima y Callao. Esa será la única fecha contemplada con suspensión completa de actividades laborales en esas dos jurisdicciones, salvo en los servicios que deban mantenerse operativos por razones de interés público o necesidades de la población.

Las horas dejadas de trabajar no implicarán una reducción de remuneraciones, ya que serán compensables. En el sector público, cada entidad deberá definir la recuperación de las horas conforme a sus necesidades operativas. En las empresas privadas, el mecanismo deberá ser acordado previamente. Si no existe acuerdo, el empleador determinará la forma de compensación dentro de los criterios establecidos por la norma.

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El Papa León XIV saluda desde el papamóvil a un niño ataviado con el hábito del Señor de los Milagros durante su vista a Madrid en junio de 2026. (Vatican Media)

Cuatro regiones del norte tendrán jornadas completas sin labores

El calendario será distinto en Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura. En esas regiones, el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre serán días no laborables durante toda la jornada para los trabajadores de los sectores público y privado. La disposición tendrá vigencia en ambas fechas sin divisiones horarias.

Las empresas privadas ubicadas en esas regiones deberán coordinar con su personal la compensación de las jornadas. El decreto contempla que los empleadores y trabajadores alcancen un acuerdo sobre las horas de recuperación, los turnos y las modalidades que permitan restituir el tiempo no trabajado sin afectar la continuidad de sus operaciones.

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El alcance de la medida no elimina las obligaciones de aquellas actividades que, por su naturaleza, no pueden interrumpirse. Los establecimientos y empresas considerados esenciales deberán mantener el personal indispensable durante los días no laborables. La norma incluye a los servicios de salud, suministro de agua, electricidad, transporte, seguridad, hospedajes y restaurantes, entre otros rubros vinculados a la atención de ciudadanos y visitantes.

El papa León XIV aparece en la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico, con vistas a la Plaza de San Pedro en el Vaticano, para la tradicional bendición del mediodía tras rezar el Ángelus, el domingo 18 de octubre de 2026, un día después de haber regresado del hospital, donde le extirparon un cáncer de pulmón el martes. (Foto AP/Alessandra Tarantino)

Cusco y Ucayali tendrán una medida limitada al sector privado

En Cusco y Ucayali, el día no laborable se concentrará en el domingo 15 de noviembre. A diferencia de las demás regiones incluidas en el decreto, la medida alcanzará únicamente a trabajadores del sector privado y regirá durante toda esa jornada. Las entidades públicas de ambas zonas no figuran dentro de esa disposición específica.

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Las empresas privadas deberán acordar con sus trabajadores cómo se compensarán las horas no laboradas. El decreto mantiene la misma regla prevista para las demás jurisdicciones: cuando no exista consenso entre ambas partes, el empleador tendrá la facultad de establecer el mecanismo de recuperación, siempre dentro de los límites de la legislación laboral vigente.

El papa León XIV sostiene a un bebé vestido con los colores de la selección peruana desde el papamóvil en la plaza de San Pedro del Vaticano. (Captura de Video / TV Perú)

La aplicación de los días no laborables dependerá, por lo tanto, del lugar donde se presten los servicios y del sector al que pertenezca cada trabajador. Lima y Callao tendrán medidas entre el 11 y el 16 de noviembre; cuatro regiones del norte concentrarán la suspensión el 13 y el 14; Cusco y Ucayali solo la aplicarán el 15 al sector privado. Los servicios esenciales deberán mantener su funcionamiento con el personal que resulte necesario.

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