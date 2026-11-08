Pimentel se prepara para recibir al Papa León XIV: así será el escenario de su misa multitudinaria

La explanada de Lambayeque tendrá sectores con distintas capacidades, accesos diferenciados y cinco rutas de evacuación. Los peregrinos podrán ingresar desde las 8:00 p. m. del 12 de noviembre.

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Las Pampas de Pimentel, en Lambayeque, se transforman en un recinto preparado para recibir a cientos de miles de fieles durante la visita del papa León XIV al Perú. La celebración religiosa tendrá lugar en una explanada de grandes dimensiones, cuya distribución contempla espacios diferenciados para los peregrinos, servicios de emergencia y rutas de circulación.

La organización del encuentro requiere acondicionar un terreno de 81 hectáreas y levantar una estructura principal desde la cual el sumo pontífice presidirá la misa. El proyecto también incluye infraestructura para facilitar la visibilidad de los asistentes, incluso de quienes permanezcan en los sectores más alejados del escenario.

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El recinto contará con zonas identificadas mediante letras y cuadrantes, además de accesos peatonales y vehiculares. La distribución busca establecer recorridos específicos para el ingreso y la evacuación, así como facilitar la ubicación de las personas que asistirán desde distintas regiones del país.

De acuerdo con el Gobierno Regional de Lambayeque, la explanada registra un avance del 97% en su acondicionamiento, mientras que la construcción del escenario principal alcanza el 75%. La entrega de esta estructura está prevista para el 11 de noviembre, un día antes del inicio del ingreso de peregrinos.

Escenario principal tendrá una cúpula central y espacios para los encuentros religiosos

El altar para la misa del papa León XIV tendrá vitrales, flores y una amplia cubierta| Foto: Gobierno Regional de Lambayeque/Exitosa

La estructura principal de la misa tendrá como elemento distintivo una gran cúpula central, espacio donde estará ubicado el papa León XIV durante la celebración eucarística. El diseño también incorpora ambientes anexos para los coros, áreas de acompañamiento y encuentros con representantes de la comunidad eclesiástica.

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El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, informó que el 25% pendiente corresponde a componentes complementarios, entre ellos los equipos de sonido y otros elementos técnicos necesarios para el desarrollo de la ceremonia.

La infraestructura también contempla torres para iluminación, sonido y pantallas. Debido a los fuertes vientos característicos de la costa lambayecana, la estructura incorpora soportes y uniones de refuerzo para proporcionar estabilidad a estos elementos.

La fecha prevista para completar la implementación del escenario es el 11 de noviembre, según el reporte presentado por las autoridades durante una inspección de campo.

Las Pampas de Pimentel tendrán 17 pantallas gigantes para los peregrinos

La distribución del recinto contempla 17 pantallas gigantes ubicadas en distintos puntos de la explanada. Estos equipos permitirán seguir en tiempo real las actividades del papa León XIV desde los sectores alejados de la cúpula principal.

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La iluminación también forma parte de las condiciones previstas para la concentración religiosa. El ingreso de los asistentes comenzará a las 8:00 p. m. del 12 de noviembre, por lo que se instalarán torres de iluminación con generadores eléctricos independientes en los accesos y el interior del terreno.

El escenario principal contará con iluminación complementaria para el desarrollo de la misa y las actividades programadas en el recinto.

Distribución de peregrinos contempla 27 macrolotes y cuadrantes

Así será el estrado principal para la misa del papa León XIV en Pimentel |Foto: Gobierno Regional de Lambayeque

La explanada estará dividida en 27 macrolotes identificados mediante letras. Cada uno podrá subdividirse en cuadrantes, con dimensiones de 50 por 50 metros, equivalentes a 2.500 metros cuadrados.

La capacidad de cada espacio dependerá de su ubicación. En los cuadrantes centrales se permitirá una densidad de dos personas por metro cuadrado, con un máximo de 5.000 asistentes. En los sectores laterales, la distribución contempla hasta cuatro personas por metro cuadrado, equivalente a 10.000 personas por cuadrante.

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Esta organización forma parte del esquema previsto para alcanzar un aforo aproximado de 900.000 personas. Según la información presentada durante la inspección regional, alrededor de 150.000 espacios ya estaban ocupados, principalmente en las zonas delanteras, de acuerdo con las inscripciones para obtener entradas.

El sistema de identificación permitirá que cada peregrino reconozca el macrolote y cuadrante asignados en su ingreso. Las personas con discapacidad tendrán un tratamiento especial, cuya ubicación y traslado estarán bajo coordinación de los equipos responsables.

El plan de movilidad contempla tres puntos de ingreso peatonal y dos accesos vehiculares. Para la salida de los asistentes se habilitarán cinco rutas, con circuitos independientes que permitan separar los desplazamientos de entrada y evacuación.

Uno de los principales puntos de ingreso será el Acceso 1, conectado con la ruta procedente de Chiclayo y equipado con las puertas 1 y 2. Desde allí, los peregrinos serán derivados hacia los macrolotes correspondientes, incluidos los sectores identificados con las letras I, J, K y M.

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El Acceso 2 estará ubicado en la zona sur y tendrá conexión con los espacios asignados según las entradas de los asistentes. En total, el recinto contará con 17 identificaciones por letras para organizar los diferentes sectores.

La conexión vial prevista comprende el recorrido desde Chiclayo, por el Fuerte Cáceres y el óvalo de Pimentel, hasta los accesos habilitados para la celebración.

Mil servicios sanitarios y 15 puntos de auxilio médico

La infraestructura también contempla aproximadamente 1.000 servicios sanitarios, distribuidos antes de los ingresos y en las zonas laterales de la explanada. Estos espacios estarán fuera de los sectores centrales destinados a la concentración de peregrinos.

En materia de salud, el recinto contará con 15 puntos de auxilio rápido, denominados puestos médicos de avanzada (PMA). Cada uno dispondrá de brigadas para atender emergencias y brindar asistencia a los asistentes.

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El dispositivo también prevé presencia policial, militar y personal de salud en diferentes puntos del complejo.

Durante la inspección, Pérez Flores precisó que la Cancillería tiene responsabilidades en la implementación de los servicios higiénicos, mientras que el Ministerio del Interior está a cargo del componente de las vallas de seguridad. El Gobierno Regional de Lambayeque participa en las labores de coordinación y apoyo con las instituciones responsables.

Peregrinos podrán ingresar desde la noche del 12 de noviembre

Misa del papa León XIV en Pimentel: cómo elegir el sector al registrarse en Joinnus | Foto: Gobierno Regional de Lambayeque

El cronograma establece que los asistentes podrán acceder a las Pampas de Pimentel desde las 8:00 p. m. del 12 de noviembre. Una vez dentro del recinto, deberán permanecer en los sectores que les correspondan hasta el desarrollo de la celebración.

Para el día de la visita papal, las autoridades prevén que a las 8:00 a. m. ya no existan movimientos operativos que interfieran con el desplazamiento del pontífice ni con las actividades programadas.

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La misa multitudinaria está prevista para las 10:00 a. m. Además, la organización contempla actividades religiosas y culturales durante el periodo de espera, en coordinación con la Iglesia y el Gobierno Regional de Lambayeque.