Perú

Más de 50 empresas de transporte público de Lima suspenderán su servicio mañana 10 de noviembre por extorsiones

La medida incluye una marcha contra las amenazas y asesinatos de conductores, que comenzará a las 7:00 a. m. cerca de la plaza de Acho y se dirigirá al Congreso, según anunció Anitra

Algunos gremios, incluido el de transportistas, ya viene anunciando que se plegará a la medida de fuerza este miércoles 14 de mayo.
El presidente de Anitra, Martín Valeriano, reclama al Gobierno medidas concretas ante la falta de resultados en seguridad. (Andina)
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Más de 50 empresas de transporte público suspenderán sus servicios mañana, martes 10 de noviembre, durante la movilización convocada por la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra). La medida será parte de una protesta contra las extorsiones atribuidas al crimen organizado y los asesinatos de choferes.

El presidente de Anitra, Martín Valeriano, afirmó en declaraciones a RPP Noticias que las compañías que integran el gremio acatarán la movilización y que otras empresas podrían sumarse. El dirigente precisó que las unidades dejarán de operar durante el desarrollo de la marcha.

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“El martes nosotros vamos a salir a hacer una marcha de protesta por todo lo que viene ocurriendo y que el Gobierno tiene que ya concretar las acciones, porque de nada vale muchas fotografías en el tema de seguridad y no hay resultado hasta el momento”, expresó Valeriano.

La concentración está prevista desde las 7:00 a. m. en las inmediaciones de la plaza de Acho. Desde ese punto, los transportistas se dirigirán hacia el Congreso de la República, donde esperan reunirse con el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto.

Paro de transportistas: caos, largas esperas y pasajeros varados en Lima Este. Foto: captura Latina Noticias
Los transportistas marcharán desde la plaza de Acho hacia el Congreso de la República para solicitar una reunión con Óscar Reto. (Latina)

Reunirse con el Ejecutivo

Valeriano señaló que el objetivo de la marcha es que representantes del Ejecutivo atiendan los reclamos del sector frente a los hechos de violencia que afectan a conductores, cobradores y empresas de transporte público.

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“Hay una inacción del Gobierno, una desatención en materia de seguridad, no solamente a los transportistas, sino a la ciudadanía en general”, sostuvo el presidente de Anitra.

El dirigente advirtió que el gremio podría convocar a un paro en los próximos días si no se cumplen sus exigencias relacionadas con la seguridad de los trabajadores. Aclaró que la movilización de mañana implicará la suspensión temporal de los servicios de las empresas asociadas a Anitra durante el recorrido de la protesta.

Según cifras del Observatorio contra la Criminalidad del Ministerio Público, en el primer semestre de este año se registraron 167 atentados contra el transporte público en Lima Metropolitana y el Callao.

Una mujer pasa junto a un autobús con la leyenda "Mis hijos me esperan en casa" durante una huelga en contra de las extorsiones a transportistas en las afueras de Lima, Perú, el lunes 6 de octubre de 2025. (AP Foto/Jao Yamunaque)
Una mujer pasa junto a un autobús con la leyenda "Mis hijos me esperan en casa" durante una huelga en contra de las extorsiones a transportistas en las afueras de Lima, Perú, el lunes 6 de octubre de 2025. (AP Foto/Jao Yamunaque)

Asesinato de un chofer

La convocatoria se produce horas después del asesinato de Ismael Yanez, conductor de la línea A2, que cubría la ruta entre Chorrillos y San Juan de Miraflores. El chofer murió tras recibir disparos durante su recorrido el domingo 8 de noviembre en la zona de Entrada 12, en Pamplona Alta.

De acuerdo con la información oficial publicada, los ocupantes de una motocicleta interceptaron la combi que conducía Yanez. Un video difundido sobre el caso registró parte del ataque y habría sido grabado desde el vehículo menor utilizado por los autores.

La motocicleta adelantó a la unidad antes de ubicarse a la altura del lado del conductor. Desde allí, los agresores realizaron al menos seis disparos contra Yanez y escaparon del lugar.

El chofer, herido por los impactos de bala, intentó avanzar para buscar ayuda. Llegó hasta el cruce de las avenidas Miguel Seminario y Edilberto Quispe, donde perdió el control de la combi y chocó. Hasta el cierre de la información, no se había informado sobre detenidos por el asesinato ni sobre un pronunciamiento oficial acerca de las diligencias en la zona.

En el primer día del paro de transportistas, el transporte público en Lima no se paralizó por completo, aunque con algunas unidades operando a mayor costo.
El Observatorio contra la Criminalidad reportó 167 atentados contra el transporte público en Lima y Callao durante el primer semestre. (Andina)

Otro ataque armado

En noviembre de 2025, otra combi de la línea A2 fue atacada en Pamplona Alta. En ese hecho, un pasajero de 25 años, identificado como Luis Caja Salcedo, murió tras recibir un disparo cuando la unidad se dirigía hacia Rinconada.

Datos del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público señalan que entre enero y el 27 de octubre de 2026 hubo 164 atentados contra transportistas, con 93 fallecidos y 124 heridos. Entre 2024 y el 27 de octubre de este año, el registro acumuló 291 atentados y 188 personas asesinadas.

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