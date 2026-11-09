Q+ Network suspende la programación de su podcast fallecimiento del padre de Abneer Robles: “Lo acompañamos con respeto”

El equipo de Q+ Network expresa sus condolencias al comunicador Abneer Robles y comunica ajustes en la emisión de sus contenidos habituales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una noticia enluta al equipo de Q+ Network. La cadena de televisión anunció la suspensión de dos de sus espacios de entretenimiento para este lunes 9 de noviembre, luego del fallecimiento del padre de Abneer Robles, productor general de la señal. A través de un comunicado en TikTok dirigido a su comunidad, la empresa expresó sus condolencias al integrante de su equipo y a sus familiares, y pidió comprensión por el cambio en su programación.

La decisión implica que los programas ‘Sin + Que Decir’ y ‘No Aclares Que Oscureces’ no serán transmitidos durante la jornada del lunes. El anuncio fue difundido por Q+ Network mediante un mensaje en el que destacó el acompañamiento y el respeto hacia Robles y sus seres queridos durante este momento de duelo.

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La noticia también marca una pausa en las actividades habituales de ambos espacios, cuyos seguidores deberán esperar para conocer cuándo se retomarán sus emisiones. Por el momento, el comunicado se limita a informar sobre la suspensión correspondiente al lunes 9 de noviembre, sin precisar modificaciones adicionales en la programación.

Q+ Network confirma suspensión de dos programas tras sensible pérdida familiar de su productor general. Captura: Q+.

Q+ Network anuncia suspensión de sus programas por fallecimiento del padre de Abneer Robles

En su pronunciamiento, la cadena manifestó su solidaridad con el productor general y su familia ante la pérdida. El mensaje fue difundido con un tono de respeto y acompañamiento, dejando en claro que la decisión de modificar temporalmente la programación responde a esta circunstancia familiar.

“Desde Q+ Network, acompañamos con mucho cariño y respeto a nuestro querido productor general, Abneer Robles, y a su familia ante el sensible fallecimiento de su padre”, señaló la empresa.

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De esta manera, la organización hizo pública la noticia y expresó su respaldo a uno de los integrantes de su equipo de producción. La comunicación también estuvo acompañada de símbolos de condolencia, en alusión al momento difícil que atraviesan Robles y sus familiares.

Q+ Network confirma suspensión de dos programas tras sensible pérdida familiar de su productor general. Captura: Q+.

La empresa explicó que, debido a esta situación, decidió no transmitir sus dos espacios programados para el lunes. La medida comprende tanto a ‘Sin + Que Decir’ como a ‘No Aclares Que Oscureces’, por lo que ambos programas tendrán una pausa durante esa fecha.

“Por este motivo, informamos a nuestra comunidad que el lunes 9 de noviembre no se transmitirán los programas Sin + Que Decir y No Aclares Que Oscureces”, precisó Q+ Network.

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Q+ Network confirma suspensión de dos programas tras sensible pérdida familiar de su productor general. Captura: Q+.

‘Sin + Que Decir’ y ‘No Aclares Que Oscureces’ no se emitirán este lunes 9 de noviembre

La suspensión de los dos programas constituye el principal cambio anunciado por Q+ Network. La cadena decidió priorizar el acompañamiento a su productor general en medio del fallecimiento de su padre y comunicar oportunamente la ausencia de ambos espacios para evitar confusiones entre sus televidentes.

Q+ Network confirma suspensión de dos programas tras sensible pérdida familiar de su productor general. Captura: Q+.

Aunque no se brindaron detalles adicionales sobre las circunstancias del fallecimiento, el comunicado permitió conocer que la decisión está directamente relacionada con el duelo que atraviesa la familia de Abneer Robles.

La empresa tampoco anunció una cancelación definitiva de los programas ni informó sobre cambios permanentes en sus horarios. Por ello, la medida comunicada corresponde únicamente a la jornada del lunes 9 de noviembre. En su mensaje, Q+ Network también agradeció la comprensión de su audiencia y reiteró su solidaridad con el productor general. “Agradecemos su comprensión y nos unimos al dolor de Abneer y su familia en este difícil momento”, expresó la cadena.

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Q+ Network confirma suspensión de dos programas tras sensible pérdida familiar de su productor general. Captura: Q+.