Venezuela

Q+ Network suspende la programación de su podcast fallecimiento del padre de Abneer Robles: “Lo acompañamos con respeto”

La plataforma Q+ Network, de María Pía Copello, anunció la suspensión de sus podcasts ‘Sin + Que Decir’ y ‘No Aclares Que Oscureces’ este lunes 9 de noviembre, tras el fallecimiento del padre de su productor general, Abneer Robles

Montaje con cinco personas de pie frente a una entrada, una placa con texto informativo al centro y un hombre frente a un micrófono a la derecha.
El equipo de Q+ Network expresa sus condolencias al comunicador Abneer Robles y comunica ajustes en la emisión de sus contenidos habituales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Una noticia enluta al equipo de Q+ Network. La cadena de televisión anunció la suspensión de dos de sus espacios de entretenimiento para este lunes 9 de noviembre, luego del fallecimiento del padre de Abneer Robles, productor general de la señal. A través de un comunicado en TikTok dirigido a su comunidad, la empresa expresó sus condolencias al integrante de su equipo y a sus familiares, y pidió comprensión por el cambio en su programación.

La decisión implica que los programas ‘Sin + Que Decir’ y ‘No Aclares Que Oscureces’ no serán transmitidos durante la jornada del lunes. El anuncio fue difundido por Q+ Network mediante un mensaje en el que destacó el acompañamiento y el respeto hacia Robles y sus seres queridos durante este momento de duelo.

PUBLICIDAD

La noticia también marca una pausa en las actividades habituales de ambos espacios, cuyos seguidores deberán esperar para conocer cuándo se retomarán sus emisiones. Por el momento, el comunicado se limita a informar sobre la suspensión correspondiente al lunes 9 de noviembre, sin precisar modificaciones adicionales en la programación.

Q+ Network confirma suspensión de dos programas tras sensible pérdida familiar de su productor general. Captura: Q+.
Q+ Network confirma suspensión de dos programas tras sensible pérdida familiar de su productor general. Captura: Q+.

Q+ Network anuncia suspensión de sus programas por fallecimiento del padre de Abneer Robles

En su pronunciamiento, la cadena manifestó su solidaridad con el productor general y su familia ante la pérdida. El mensaje fue difundido con un tono de respeto y acompañamiento, dejando en claro que la decisión de modificar temporalmente la programación responde a esta circunstancia familiar.

“Desde Q+ Network, acompañamos con mucho cariño y respeto a nuestro querido productor general, Abneer Robles, y a su familia ante el sensible fallecimiento de su padre”, señaló la empresa.

PUBLICIDAD

De esta manera, la organización hizo pública la noticia y expresó su respaldo a uno de los integrantes de su equipo de producción. La comunicación también estuvo acompañada de símbolos de condolencia, en alusión al momento difícil que atraviesan Robles y sus familiares.

Q+ Network confirma suspensión de dos programas tras sensible pérdida familiar de su productor general. Captura: Q+.
Q+ Network confirma suspensión de dos programas tras sensible pérdida familiar de su productor general. Captura: Q+.

La empresa explicó que, debido a esta situación, decidió no transmitir sus dos espacios programados para el lunes. La medida comprende tanto a ‘Sin + Que Decir’ como a ‘No Aclares Que Oscureces’, por lo que ambos programas tendrán una pausa durante esa fecha.

“Por este motivo, informamos a nuestra comunidad que el lunes 9 de noviembre no se transmitirán los programas Sin + Que Decir y No Aclares Que Oscureces”, precisó Q+ Network.

Q+ Network confirma suspensión de dos programas tras sensible pérdida familiar de su productor general. Captura: Q+.
Q+ Network confirma suspensión de dos programas tras sensible pérdida familiar de su productor general. Captura: Q+.

‘Sin + Que Decir’ y ‘No Aclares Que Oscureces’ no se emitirán este lunes 9 de noviembre

La suspensión de los dos programas constituye el principal cambio anunciado por Q+ Network. La cadena decidió priorizar el acompañamiento a su productor general en medio del fallecimiento de su padre y comunicar oportunamente la ausencia de ambos espacios para evitar confusiones entre sus televidentes.

Q+ Network confirma suspensión de dos programas tras sensible pérdida familiar de su productor general. Captura: Q+.
Q+ Network confirma suspensión de dos programas tras sensible pérdida familiar de su productor general. Captura: Q+.

Aunque no se brindaron detalles adicionales sobre las circunstancias del fallecimiento, el comunicado permitió conocer que la decisión está directamente relacionada con el duelo que atraviesa la familia de Abneer Robles.

La empresa tampoco anunció una cancelación definitiva de los programas ni informó sobre cambios permanentes en sus horarios. Por ello, la medida comunicada corresponde únicamente a la jornada del lunes 9 de noviembre. En su mensaje, Q+ Network también agradeció la comprensión de su audiencia y reiteró su solidaridad con el productor general. “Agradecemos su comprensión y nos unimos al dolor de Abneer y su familia en este difícil momento”, expresó la cadena.

Q+ Network confirma suspensión de dos programas tras sensible pérdida familiar de su productor general. Captura: Q+.
Q+ Network confirma suspensión de dos programas tras sensible pérdida familiar de su productor general. Captura: Q+.

Temas Relacionados

Q+ NetworkMaría Pía CopelloAbneer Roblesperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Advierten que ritmo de la inflación hace insostenible la política cambiaria de Delcy Rodríguez

La firma Oikos Research apunta que pese al incremento de la factura petrolera, Venezuela pierde reservas y no logra estabilizar los precios

Advierten que ritmo de la inflación hace insostenible la política cambiaria de Delcy Rodríguez

La Fuerza Armada de Venezuela se suma a la reforma penal: instalan mesas de consulta en Fuerte Tiuna

Autoridades del sistema de justicia y del sector militar, que han encabezado el poder desde hace años, debatieron la transformación de los procedimientos penales

La Fuerza Armada de Venezuela se suma a la reforma penal: instalan mesas de consulta en Fuerte Tiuna

María Corina Machado y Edmundo González respaldaron la propuesta de Estados Unidos para la transición política en Venezuela

La Declaración de Madrid propone renovar el Tribunal Supremo y el organismo electoral antes de declarar la falta absoluta presidencial y convocar comicios en seis meses, según la hoja de ruta difundida durante la Cumbre Iberoamericana

María Corina Machado y Edmundo González respaldaron la propuesta de Estados Unidos para la transición política en Venezuela

Activan nuevo filtro para evaluar credenciales de candidatos a magistrados en Venezuela

Unos 260 abogados han presentado sus recaudos en el proceso de selección de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia

Activan nuevo filtro para evaluar credenciales de candidatos a magistrados en Venezuela

Venezuela: tres sectores clave definen acciones para escalar la protesta por mejores salarios

Aunque la presidenta encargada Delcy Rodríguez prometió cuatro aumentos del ingreso para 2027, los trabajadores exigen una respuesta inmediata que incluya el bono de fin de año

Venezuela: tres sectores clave definen acciones para escalar la protesta por mejores salarios
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Shakira rompió el silencio tras los rumores sobre la salud de su padre, William Mebarak: este fue su mensaje

Shakira rompió el silencio tras los rumores sobre la salud de su padre, William Mebarak: este fue su mensaje

Todos los cortes de la Ciudad y cómo llegar a la misa del Papa en el Monumento de los Españoles

Lotería Nacional: resultados del Chispazo de este 8 de noviembre

Los dos eliminados de ¿Quién es la Máscara? 2026 este domingo 8 de noviembre

Ganó $22.898.627,80 en una tragamonedas: no quisieron pagarle, fue a la Justicia y ahora un fallo ordena indemnizarlo

DEPORTES

Marcó un gol histórico con Boca y hoy es entrenador del club: la prueba en River, las enseñanzas de Bianchi y de qué se arrepiente

Marcó un gol histórico con Boca y hoy es entrenador del club: la prueba en River, las enseñanzas de Bianchi y de qué se arrepiente

El drástico cambio en la rutina de entrenamiento del Colo Barco desde que llegó a Europa: “Te tratan como a un robot”

Miguel Merentiel publicó una foto inédita de su infancia y causó furor tras la consagración de Boca Juniors

Vozinha se consagró campeón con el Colo Colo de Chile: la espectacular atajada en el minuto 97 que selló el título ante Ñublense

La concluyente sentencia de Simeone al hablar de las chances falladas por Julián Álvarez en la caída del Atlético de Madrid

ENTRETENIMIENTO

El actor que interpreta Pennywise en ‘It’ asegura que sería el mejor villano para el próximo James Bond: “Creo que lo haría bien”

El actor que interpreta Pennywise en ‘It’ asegura que sería el mejor villano para el próximo James Bond: “Creo que lo haría bien”

‘Godzilla Minus Zero’ hace historia: el mejor estreno de la historia de una película de habla no inglesa y de imagen real en Estados Unidos

El motivo por el que Adam Driver decidió sumarse finalmente a una película de Marvel

Bug Hall, actor de ‘Los pequeños traviesos’, responde a las críticas por pedir dinero para mantener a su familia

La vez que Pelé le rompió un dedo a Sylvester Stallone durante el rodaje de una película