Carlos Thornton revela que estuvo al borde de la muerte en dos ocasiones: “Me dio un infarto”

El actor Carlos Thornton figura en dos fotografías comparativas tras ofrecer declaraciones sobre su estado de salud y afecciones cardíacas.

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A pocos días de cumplir 56 años, Carlos Thornton habló de las dos ocasiones en las que sintió que su vida podía terminar. El actor reveló que padeció un infarto antes de llegar a los 41 años y que, tiempo después, debió pasar otra vez por una operación debido a la baja capacidad de funcionamiento de su corazón.

En una entrevista con Trome, el intérprete repasó los episodios que modificaron su relación con la salud y la muerte. El primero ocurrió en la víspera de su cumpleaños número 41, cuando una emergencia cardíaca obligó a los médicos a someterlo a una intervención quirúrgica.

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“Un día antes de cumplir 41 me dio un infarto y me tuvieron que operar”, recordó Carlos Thornton sobre aquel momento. La situación lo llevó a enfrentar una recuperación y a asumir que había recibido una nueva oportunidad.

El artista sostuvo que aquella experiencia no fue la única. El pasado 5 de octubre fue sometido a otra intervención, luego de conocer que su corazón funcionaba a un nivel reducido.

El actor peruano Carlos Thornton ofrece declaraciones sobre las emergencias médicas y los episodios cardíacos que afectaron su vida.

“Este último 5 de octubre me intervinieron otra vez. Es que mi corazón estaba funcionando al treinta por ciento”, contó. La revelación volvió a poner en primer plano los problemas cardíacos que atravesó a lo largo de los años.

Thornton, quien celebrará su cumpleaños el próximo 25 de diciembre, afirmó que pudo sobreponerse a dos circunstancias que consideró límite. Sus declaraciones se produjeron durante una conversación en la que también abordó aspectos de su vida personal y sus hábitos.

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El actor señaló que su consumo de alcohol es ocasional y que bebe solo una vez por año. Además, se refirió con humor a su vida íntima y descartó que necesite medicamentos para mejorar su desempeño sexual.

La charla derivó luego hacia su percepción sobre la muerte. Carlos Thornton explicó que no siente temor ante esa posibilidad, aunque expresó un deseo concreto para el momento final.

Carlos Thornton habló sobre las 'tentaciones' en los jóvenes. (Captura TV)

“Solo espero que me encuentre con mi familia, rodeado por los míos”, manifestó el actor. Para él, el acompañamiento de sus seres cercanos es el aspecto que más valora al pensar en ese escenario.

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Carlos Thornton recordó los personajes que no llegó a interpretar

Además de hablar de su estado de salud, Carlos Thornton repasó oportunidades que quedaron pendientes en su trayectoria dentro de la televisión peruana. Entre ellas, mencionó su cercanía con dos personajes de producciones que tuvieron amplia repercusión entre el público.

Uno de los papeles que estuvo cerca de asumir fue el de Calígula en la telenovela El ángel vengador. Finalmente, el personaje fue interpretado por Julián Legaspi, mientras Thornton continuaba su formación actoral.

El intérprete recordó que estudiaba con el maestro Roberto Ángeles cuando recibió esa posibilidad. En ese momento, su profesor le aconsejó no abandonar sus estudios para incorporarse a la producción.

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“Yo estudiaba con el maestro Roberto Ángeles, quien me dijo que termine, que en la vida no es bueno dejar nada inconcluso”, relató sobre la recomendación que recibió y que influyó en su decisión.

Carlos Thornton recordó los personajes que no llegó a interpretar

Tiempo después, Thornton fue convocado para participar en el casting de Gorrión, otra de las telenovelas que marcó una época en la pantalla peruana. En aquella ocasión aspiraba al rol protagónico, aunque la producción eligió a Christian Meier.

Lejos de expresar malestar por el desenlace, el actor consideró que la elección tuvo fundamentos. Señaló que Meier ya tenía una imagen consolidada gracias a su trayectoria musical con Arena Hash y que existía un vínculo previo entre ambos.

“Se lo dieron a Christian Meier y está bien. Él ya tocaba en Arena Hash y tenía toda una imagen muy bien ganada. Además, lo conocía desde el colegio”, comentó Thornton.

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El actor recordó esos episodios como parte de un recorrido profesional con personajes que no llegaron a concretarse, mientras atraviesa una etapa personal marcada por las dos intervenciones que debió afrontar y la cercanía de su cumpleaños número 56.