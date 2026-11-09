Ticketmaster supera los 600.000 registros para la misa del Papa León XIV en la Base Las Palmas

Ticketmaster inicia el canje de entradas para la misa del papa León XIV con cuatro fases y bloques asignados| Foto: Vatican News/Arzobispado de Lima |

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Ticketmaster Perú gestiona más de 600.000 registros para la misa del Papa León XIV en la Base Las Palmas, el evento más grande que la ticketera ha operado en el país, con capacidad para 1,2 millones de personas y entradas nominadas para evitar la reventa.

La subgerente general de Ticketmaster Perú, Andrea Hablutzel, confirmó en declaraciones a Infobae Perú que los registros para la misa papal ya superan los 600.000 y que el proceso continúa abierto por etapas. “Hasta el sábado, los sectores que todavía no se han llenado siguen abiertos hasta que se terminen de llenar o que nos indique el promotor alguna otra cosa”, señaló la ejecutiva.

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Entradas para la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas: mapa, sectores y puertas de ingreso| Foto: Ticketmaster

El evento, organizado junto al Arzobispado de Lima y programado para el lunes 16 de noviembre, no tiene costo de entrada: los asistentes deben registrarse únicamente a través de la página web de Ticketmaster. Cada usuario puede gestionar hasta ocho registros, siempre que cada uno esté vinculado al DNI del asistente correspondiente. “Cada entrada está ligada a un solo DNI, al del asistente del evento”, precisó Hablutzel.

Para facilitar el ingreso de más de un millón de personas, la organización habilitará las puertas desde las diez de la noche del día anterior a la misa. Además, cada sector cuenta con horarios diferenciados de acceso para distribuir el flujo de asistentes y evitar concentraciones simultáneas en los puntos de ingreso.

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Misa del papa León XIV: el canje de entradas se realizará en cuatro etapas| Foto: Ticketmaster

Los tickets nominados, la principal barrera contra la reventa

La decisión de emitir entradas nominadas fue una indicación directa del organizador del evento. Al vincular cada registro a un documento de identidad, el sistema impide que los tickets circulen entre personas distintas a las registradas originalmente. “El ticket está asociado a un DNI y para ingresar al evento tienes que llevar tu entrada y tu DNI”, explicó Hablutzel.

La medida adquiere relevancia en un evento de acceso gratuito donde la reventa, aunque sin valor económico directo para el comprador original, podría usarse para lucrar con quienes buscan garantizarse un lugar. La nominación de las entradas elimina ese margen de maniobra y, a su vez, permite a los organizadores llevar un registro preciso de la asistencia por sector.

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El rol de Ticketmaster el día de la misa: validación y reporte en tiempo real

Se agotaron los boletos para ver al papa León XIV, las próximas fases de canje en Ticketmaster| Foto: Ticketmaster

El trabajo de la empresa no se limita a gestionar los registros previos. El día del evento, el equipo de Ticketmaster validará los tickets en los accesos y reportará en tiempo real al promotor el estado de ocupación de cada sector. “Los vamos llevando al registro de todo eso para poder ir avisándole al promotor, al organizador, cómo va también”, detalló la ejecutiva.

Hablutzel subrayó que Ticketmaster actúa como uno de los engranajes de una rueda logística más amplia, coordinada centralmente por el Arzobispado. La empresa es responsable del sistema de registro, la emisión de tickets y la lectura de los mismos en los accesos, mientras que la organización general del evento recae en otras instancias.

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El antecedente de BTS: alta demanda, tres fechas y coordinación de seguridad

El Arzobispado de Lima informó cómo será el acceso a la misa del papa León XIV| Foto: Ticketmaster

Antes de la misa papal, el evento más complejo que Ticketmaster Perú había gestionado fue la gira de BTS en Lima. La banda surcoreana generó una demanda inusual: miles de fans intentaron comprar entradas de forma simultánea, lo que puso a prueba la infraestructura tecnológica de la plataforma.

La solución fue ampliar la oferta a tres fechas, lo que permitió que un mayor número de personas accediera a las entradas e incluso que varios asistentes concurrieran a más de un show. “Fue un trabajo del equipo porque había que coordinar todos estos temas, y había temas de seguridad también que se tenían que manejar”, recordó Hablutzel. El evento tuvo alta exposición mediática y exigió una dinámica operativa de gran escala.

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Tecnología y seguridad: monitoreo las 24 horas para combatir bots e inteligencia artificial

Misa del papa León XIV: requisitos para obtener los boletos gratuitos en la Base Aérea Las Palmas| Foto: Ticketmaster

Ticketmaster cuenta con un equipo regional dedicado exclusivamente a tecnología y seguridad, que opera de forma continua. El monitoreo funciona las 24 horas del día, con especial atención al uso de bots y herramientas de inteligencia artificial que buscan vulnerar los sistemas de venta y registro. “Siempre se está priorizando que la experiencia del fan sea la mejor y que la seguridad, ahora también con tantos temas de bots e IA, puedan estar controlados”, afirmó la ejecutiva.

La operación regional de la empresa abarca Brasil, Colombia, Chile y Perú, con un equipo técnico centralizado que da soporte a todas las filiales. Esta estructura permite responder con rapidez ante contingencias y aplicar mejoras de seguridad de manera simultánea en los cuatro mercados.

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Perú, una parada cada vez más relevante en las giras internacionales

La plataforma Ticketmaster habilita la búsqueda de entradas para la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas de Lima.

Hablutzel destacó el crecimiento del mercado peruano dentro del ecosistema de entretenimiento en vivo a nivel regional. Aunque Brasil, Argentina y Chile siguen siendo los mercados más consolidados, Perú ha ganado peso como destino de artistas internacionales que antes no lo consideraban una escala prioritaria.

“Perú está llenando giras de artistas que quizás antes no nos veían mucho, pero que ahora sí somos una parada importante en sus agendas”, sostuvo la ejecutiva. La combinación de eventos de gran convocatoria —como los conciertos de BTS y la presencia del Papa León XIV— refleja ese proceso de consolidación del país como plaza relevante para la industria del entretenimiento en vivo.

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