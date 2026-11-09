Perú

Keiko Fujimori retoma transmisiones en vivo y promete inversión de más de S/500 millones en compras de kits escolares a mypes

La presidenta señaló que la iniciativa contempla la confección de más de 1,2 millones de artículos escolares y prendas deportivas, mediante la participación de pequeños empresarios en su producción

Keiko Fujimori
Keiko Fujimori retomó sus transmisiones en vivo en redes sociales este domingo y anunció una inversión superior a S/ 500 millones en el programa Compras a MYPErú
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La presidenta Keiko Fujimori retomó este domingo sus transmisiones en directo en redes sociales y anunció una inversión superior a los S/ 500 millones en el programa Compras a MYPErú, una iniciativa que busca impulsar a las micro y pequeñas empresas (mypes) mediante la adquisición de productos destinados al sector público.

La jefa de Estado sostuvo que los recursos permitirán financiar la confección de más de 1,2 millones de kits escolares, que incluirán mochilas, buzos y zapatillas, con el objetivo de generar oportunidades para pequeños empresarios y emprendedores a través de la participación de sus negocios en la producción de estos artículos.

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“Vamos a invertir más de 500 millones de soles en los proyectos de Compras a MYPErú. Esto es para ayudar a los emprendedores, a los pequeños empresarios, que nos van a ayudar a confeccionar los kits escolares, las mochilas, los buzos, las zapatillas”, dijo.

Seguidamente, calificó la medida como “una inyección bien importante para la micro y pequeña empresa”, aunque no precisó el cronograma de ejecución ni los mecanismos para la distribución de los contratos.

La iniciativa contempla la confección de más de 1,2 millones de artículos escolares, entre mochilas, buzos y zapatillas, destinados al sector público
La iniciativa contempla la confección de más de 1,2 millones de artículos escolares, entre mochilas, buzos y zapatillas, destinados al sector público

En su intervención, Fujimori también destacó el desempeño de las exportaciones peruanas y aseguró que la agroexportación ha alcanzado cifras récord. “Más de 107.000 millones de dólares que el Perú está exportando”, señaló.

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Indicó que, pese a las dificultades económicas y los desafíos relacionados con la recuperación del orden interno y el fenómeno climático de El Niño, se están adoptando medidas para elevar el crecimiento económico del país.

Asimismo, afirmó que se han destrabado más de 55 proyectos que, según sus estimaciones, permitirán movilizar inversiones superiores a S/ 10.000 millones. “Estamos tomando medidas adicionales justamente para que nuestro país tenga una tasa de crecimiento incluso más alta que la de este año”, manifestó.

En octubre pasado, el Frente Nacional de Defensa de la MYPE (Fredemype), que agrupa a gremios de micro y pequeñas empresas del país, convocó a un plantón frente al Ministerio de la Producción (Produce) para exigir la salida del director ejecutivo de Compras a MYPErú, Edgar Quispe Remón, y de las especialistas encargadas de la supervisión.

El dirigente Reneé Cobeña sostuvo que desde 2025 no se había concretado “una compra importante” para las mypes y atribuyó esta situación a una presunta falta de capacidad en la dirección del programa.

Ministerio de la Producción establece topes por viaje y segmenta cuotas por tipo de embarcación. (Foto: Ministerio de la Producción)
La mandataria afirmó que las exportaciones peruanas superaron los US$ 107.000 millones y destacó el desempeño de la agroexportación, que, según sostuvo, alcanzó cifras récord

Según Cobeña, Quispe Remón asumió el cargo en febrero de 2026 y, pese al tiempo transcurrido, “no ha sacado un programa importante”. Asimismo, acusó a la dirección de desatender denuncias sobre presuntas irregularidades en los núcleos ejecutores de compras, incluidos cuestionamientos a proveedores y a la distribución de artículos escolares.

También exigió el retiro de las especialistas responsables de la supervisión, a quienes señaló por su supuesta falta de actuación frente a los reclamos. “Ellos no tienen capacidad moral o autoridad moral para seguir en ese trabajo”, sostuvo.

El representante gremial afirmó que los recursos asignados a Produce deben traducirse en adquisiciones efectivas que generen empleo para las MYPE. En ese sentido, expresó su expectativa de que el Gobierno concrete la compra de más de 1,2 millones de kits escolares anunciada por Fujimori y reclamó el reemplazo de los actuales responsables por funcionarios con experiencia. “Deberían sacarlos inmediatamente y colocar personas que tengan experiencia”, manifestó.

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