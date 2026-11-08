Perú

López Aliaga despotrica contra el ministro de Trabajo: “Es indecente (...) me dan asco los políticos como usted”

El líder de Renovación Popular cuestionó al titular de Trabajo por sus comentarios sobre la resolución que impide a los burgomaestres en funciones regresar al cargo mediante una candidatura como primer regidor

El líder de Renovación Popular cuestionó al titular de Trabajo por sus comentarios sobre la resolución que impide a los burgomaestres en funciones regresar al cargo mediante una candidatura como primer regidor
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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, arremetió este domingo contra el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, a quien calificó de “indecente” y de quien dijo sentir “asco” por su desempeño en la política.

Durante un acto público en el distrito limeño de San Miguel, el dirigente respondió a las declaraciones del funcionario sobre la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de impedir que los alcaldes en funciones que postularan como primeros regidores en las elecciones de 2026 volvieran a ocupar el mismo cargo por la vía de la sucesión.

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“Hay por ahí políticos que dicen: (...) puede perder soga y cabra (...) Hay gente inclusive que está en este gobierno. Soga y cabra, dicen. Pero hay que ser enfermo para decirme eso a mí”, manifestó.

“Yo no he entrado a política para ganar ni soga ni cabra. Mi entrada en política es una donación. Yo estoy dando mi vida acá. No estoy cobrando un centavo, nada. (...) Pago de mi plata porque creo que en mi condición económica lo puedo hacer. Sería ridículo que le cobre a una municipalidad que necesita ese dinero para hacer más obras”, dijo.

El líder de Renovación Popular respondió a un comentario de Sheput sobre la resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que afecta las opciones de alcaldes en funciones para volver al cargo
El líder de Renovación Popular respondió a un comentario de Sheput sobre la resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que afecta las opciones de alcaldes en funciones para volver al cargo

López Aliaga insistió en que su decisión de participar en política responde a una vocación de servicio y cuestionó directamente al ministro.

“Señor Sheput, se equivocó. Yo no entré en política para estar robando ni soga ni cabra a nadie. Yo entro en política para donar mi vida (...) me da hasta asco leer eso (...) Por la boca muere el pez, señor Sheput”, continuó.

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De igual modo, le pidió renunciar a su sueldo como muestra de desprendimiento. “Esa es la política que no queremos en Perú. Queremos que usted renuncie a su sueldo y entregue su vida por los que menos tienen. (...) Para eso estoy en política, porque me dan asco los políticos como usted, que viven de la política y buscan o soga o cabra”, manifestó.

Finalmente, cuestionó la participación del titular de Trabajo en el gobierno del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), cuando ocupó el mismo portafolio. “Usted hizo una buena porquería de gobierno. Un gobierno más corrupto de la historia. Todavía tiene la ostra de aparecer... y no digo más porque se espanta (...)”, señaló.

Sheput se había pronunciado en la víspera sobre la decisión del JNE y sostuvo que la política es “impredecible”, en especial para quienes creen tener “control” sobre los acontecimientos. “Esto afectaría a Rafael López Aliaga, quien se quedaría sin soga y cabra, pues renunció a ser senador”, anotó.

Juan Sheput
Sheput había señalado que López Aliaga se quedaría “sin soga y cabra” tras renunciar a su candidatura al Senado y ante la decisión del JNE, que impide a alcaldes en ejercicio asumir nuevamente por sucesión si postularon como primeros regidores

Posteriormente, en su cuenta de X precisó que su comentario apuntaba “más por lo impredecible que es la política, en la cual más que los deseos valen los hechos consumados”.

¿Qué decidió el JNE?

La Constitución prohíbe la reelección inmediata de los alcaldes, por lo que algunos burgomaestres en funciones, entre ellos López Aliaga, se inscribieron para las elecciones del último 4 de octubre como primeros regidores —el segundo puesto de la lista municipal— con la expectativa de asumir la alcaldía si el candidato principal ganaba, pero renunciaba o no tomaba posesión del cargo.

Sin embargo, el tribunal electoral cerró esa vía al determinar que ningún alcalde en ejercicio que haya postulado como número dos podrá recibir la credencial de burgomaestre por sucesión, incluso si el candidato principal renuncia o no asume el puesto.

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