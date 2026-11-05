Perú

Papa León XIV será condecorado con la máxima distinción de la MML durante su visita al Palacio Municipal

El alcalde Renzo Reggiardo destacó el carácter histórico de la visita y anunció que la PNP liderará el operativo de seguridad, con el apoyo de más de mil cámaras de videovigilancia municipales

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció que el papa León XIV recibirá la Orden al Mérito en el Grado de Gran Cruz, máxima distinción de la Municipalidad Metropolitana
El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció que el papa León XIV recibirá la Orden al Mérito en el Grado de Gran Cruz, máxima distinción de la Municipalidad Metropolitana
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El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció este jueves que el papa León XIV recibirá la Orden al Mérito en el Grado de Gran Cruz, la máxima distinción que otorga la comuna metropolitana durante su visita al Palacio Municipal, prevista para el próximo 12 de noviembre.

En una comparecencia ante la prensa, el burgomaestre calificó la llegada del pontífice como un “acontecimiento histórico” para la institución y la capital, e indicó que la ceremonia de condecoración se encuentra en coordinación con la comitiva del Vaticano.

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“Sin duda será histórico para nosotros recibirlo y condecorarlo”, manifestó, al precisar que el horario y los detalles del acto todavía están en proceso de definición.

Reggiardo señaló que la seguridad estará a cargo de la Policía Nacional (PNP), que dirigirá las operaciones de protección durante la jornada. La comuna, por su parte, brindará apoyo complementario con personal municipal y serenos desplegados en distintos sectores.

Renzo Reggiardo
Reggiardo definió la llegada del Papa como un “acontecimiento histórico” para la comuna y la capital. El horario y el formato de la ceremonia aún se coordinan con la comitiva del Vaticano

El dispositivo contempla vigilancia preventiva, patrullaje en los alrededores del Palacio Municipal y monitoreo permanente de las cámaras de videovigilancia. En ese sentido, la autoridad edil anunció que pondrá “más de mil cámaras a disposición” como parte del respaldo municipal para garantizar el desarrollo de la visita.

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Lima ha otorgado anteriormente la Orden al Mérito en el Grado de Gran Cruz a personalidades como Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCRP); Edmundo González Urrutia, líder opositor venezolano, quien también recibió la Llave de la Ciudad y el título de huésped ilustre; y Ruth Shady Solís, arqueóloga y directora de la Zona Arqueológica Caral.

El pontífice tendrá desde este 11 de noviembre un anhelado reencuentro con Perú, un país al que permanece estrechamente vinculado tras más de 20 años de labor pastoral, desde sus primeros pasos como misionero hasta su consagración como obispo.

La expectativa por su llegada se remonta al 8 de mayo de 2025, cuando, en su primera aparición como papa desde la Basílica de San Pedro, expresó su cercanía con la nación que lo acogió.

A lomo de mula, recorriendo cientos de kilómetros por el norte peruano, disfrutando de la gastronomía local o cantando en una celebración, así recuerdan al padre Roberto, como era conocido Robert Prevost antes de convertirse en León XIV.

El religioso estadounidense hizo de este país su hogar y partió hacia Roma como obispo de Chiclayo, sin imaginar que terminaría sucediendo a Francisco al frente de la Iglesia católica.

La comuna desplegará patrullaje preventivo, vigilancia en los alrededores y monitoreo de videovigilancia, con más de mil cámaras disponibles para el operativo
La comuna desplegará patrullaje preventivo, vigilancia en los alrededores y monitoreo de videovigilancia, con más de mil cámaras disponibles para el operativo

En aquella presentación, sorprendió al dirigirse en castellano a su “querida diócesis de Chiclayo”, donde ejerció como obispo durante ocho años, entre 2015 y 2023. Un año después de asumir el cargo, en 2015, obtuvo la nacionalidad peruana.

Nacido el 14 de septiembre de 1955 en Chicago (Estados Unidos), Prevost llegó al país en 1985, apenas tres años después de ordenarse sacerdote en Roma. Su primera misión fue en la diócesis de Chulucanas, en la región Piura, donde permaneció hasta 1986 y comenzó una trayectoria pastoral que lo llevaría a recorrer pequeñas localidades de la costa norte.

La delegación papal contará con 16 vehículos para sis desplazamientos por las ciudades que visitará en la gira. En trayectos cortos, como los que realizará durante las misas al aire libre, podrá utilizar el papamóvil para saludar a los asistentes.

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