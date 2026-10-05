Reggiardo defiende la legalidad de su gestión en Lima tras la renuncia de López Aliaga y explica cómo será la transferencia municipal

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, declara a la prensa sobre el proceso de transferencia municipal. Asegura que su comisión ya está instalada y a la espera de los resultados oficiales para coordinar con la nueva gestión. | Canal N

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Renzo Reggiardo defendió la situación legal de su permanencia al frente de la Municipalidad Metropolitana de Lima y rechazó cuestionamientos sobre el estado financiero de la comuna, en medio del escenario electoral que volvió a colocar a Rafael López Aliaga en la contienda por Lima.

Reggiardo ocupa la Alcaldía de Lima desde octubre de 2025, luego de la renuncia definitiva de López Aliaga al cargo para participar en las elecciones generales de 2026. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) expidió la credencial que permitió a Reggiardo completar el periodo municipal 2023-2026.

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La situación adquirió una nueva dimensión durante el proceso electoral municipal de 2026, debido a la postulación de López Aliaga. El exalcalde fue inscrito como candidato a primer regidor por Renovación Popular y posteriormente quedó en carrera tras decisiones de los organismos electorales.

Reggiardo explica cómo funcionará la transferencia municipal

Reggiardo niega una deuda de S/4.000 millones y rechaza los cuestionamientos sobre la situación financiera de la Municipalidad de Lima. captura de pantalla

El alcalde señaló que la Municipalidad de Lima ya conformó a los integrantes que participarán en la comisión de transferencia. Según explicó, esta estructura responde a las disposiciones legales y a las exigencias de la Contraloría.

“Nosotros tenemos ya una comisión instalada. De acuerdo a ley, lo que corresponde, porque la Contraloría así nos lo exige, es crear esta comisión de transferencia”, declaró Reggiardo.

El burgomaestre explicó que la administración municipal debe establecer a sus representantes antes de conocer oficialmente al nuevo alcalde. Después de la proclamación de resultados, la autoridad electa deberá designar a sus propios integrantes para conformar la comisión mixta.

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“Ya estamos nosotros con los integrantes nuestros listos para esperar los resultados oficiales”, afirmó.

Reggiardo también recordó que participó como presidente de la comisión de transferencia al inicio de la actual administración. Según su versión, recibió entonces una municipalidad con problemas económicos, situación que, según sostuvo, no corresponde al escenario que dejará la gestión al finalizar el año.

“Yo fui presidente de la comisión de transferencia en esta gestión que ahora estoy terminando el 31 de diciembre y recibimos de manos de las autoridades salientes en aquel momento una municipalidad quebrada”, manifestó.

Reggiardo rechaza cuestionamientos sobre una deuda de S/4.000 millones

Frente a los cuestionamientos del Consejo Fiscal, el alcalde Renzo Reggiardo niega enfáticamente que la Municipalidad de Lima esté endeudada. Asegura que las cuentas están en azul e invita a los periodistas a revisar los expedientes de las obras realizadas. | Canal N

Las declaraciones del alcalde también respondieron a los cuestionamientos sobre las obligaciones financieras que deberá asumir la siguiente administración municipal. Frente a la versión atribuida al Consejo Fiscal sobre una deuda cercana a S/4.000 millones y un costo anual de intereses de aproximadamente S/500 millones, Reggiardo respondió de forma directa.

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“No es cierto”, afirmó ante el planteamiento sobre la situación financiera de la comuna.

El alcalde sostuvo que la posición del Consejo Fiscal corresponde a una opinión que puede ser expresada por dicho organismo, pero insistió en que la Municipalidad de Lima mantiene sus cuentas en orden.

“Yo como alcalde, y se los he ofrecido a ustedes también, estoy con las puertas abiertas de la municipalidad para que puedan revisar cada uno de los expedientes de las obras que hemos entregado”, declaró.

Reggiardo agregó que la administración municipal también puede mostrar los proyectos pendientes de entrega y la documentación relacionada con las obligaciones de la comuna.

“Nosotros estamos absolutamente claros que las cuentas de la municipalidad no solamente están claras, sino somos la administración que más obras en la historia de la Municipalidad Metropolitana de Lima ha hecho”, sostuvo.

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El alcalde atribuye las obras a inversión y no a un deterioro de las cuentas

Uno de los argumentos utilizados por Reggiardo para defender el estado financiero de la comuna fue la infraestructura ejecutada durante la gestión. En particular, mencionó la construcción y entrega de 50 kilómetros de vías.

“Tenemos cincuenta kilómetros de vías nuevas construidas, entregadas”, afirmó el alcalde durante sus declaraciones.

Reggiardo sostuvo que este volumen de infraestructura corresponde a inversión municipal y negó que las obras representen un perjuicio para la disponibilidad financiera de la comuna.

“Eso es inversión. Y esa es una inversión que no afecta la caja ni afecta la economía de la Municipalidad Metropolitana de Lima”, señaló.

El alcalde también aseguró que la administración entregará la Municipalidad de Lima con una situación financiera favorable.

“Por supuesto, vamos a tener cuentas en azul con un crecimiento sostenido”, declaró.