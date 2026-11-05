Universitario vs CD Moquegua: día, hora y canal TV del partido decisivo por la penúltima fecha del Torneo Clausura 2026

Universitario recibe a CD Moquegua por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. Crédito: LFP

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Universitario de Deportes afrontará un compromiso clave ante CD Moquegua por la penúltima jornada del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Fabián Bustos buscará una victoria en el Estadio Monumental para mantenerse en la pelea por el segundo campeonato del año y llegar a la última fecha con posibilidades de quedarse con el primer lugar.

Por su parte, el conjunto moqueguano llegará a Lima con la necesidad de sumar puntos para asegurar su permanencia en la Liga 1. Ambos equipos tienen objetivos diferentes, pero comparten la urgencia de conseguir un resultado favorable en un encuentro que puede ser determinante para sus aspiraciones en el cierre de la temporada.

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Universitario vs CD Moquegua: día, hora y canal TV del partido por el Torneo Clausura 2026

El partido entre Universitario y CD Moquegua se disputará este domingo 8 de noviembre, en el Estadio Monumental de Ate, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. El compromiso está programado para las 8:30 p. m. (hora peruana).

La transmisión estará a cargo de L1 MAX, señal que cuenta con los derechos televisivos de la Liga 1. Los hinchas podrán seguir el encuentro a través de los siguientes operadores:

DIRECTV: canales 604 (SD) y 1604 (HD).

Movistar TV: canales 14 (SD) y 714 (HD).

Claro TV: canal 10 (SD) y canales 510 o 528 (HD), según el plan.

Best Cable: canal 12.

Asimismo, el encuentro podrá seguirse vía streaming a través de Liga 1 Play, con plan de suscripción, desde dispositivos móviles, tabletas o computadoras. Además, en Infobae Perú ofreceremos una cobertura completa del partido, con el minuto a minuto y las principales incidencias en nuestra página web.

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Programación de Universitario vs CD Moquegua por la penúltima fecha del Torneo Clausura 2026

¿Cómo llegan Universitario y CD Moquegua?

Universitario llega a este encuentro después de empatar 2-2 ante Sport Boys en el Estadio Monumental. Los ‘cremas’ tuvieron que remontar una desventaja de dos goles y consiguieron rescatar un punto gracias a las anotaciones de Alex Valera y Caín Fara en los minutos finales. Previamente, habían conseguido una importante victoria por 3-1 frente a Atlético Grau en Trujillo.

Con ese resultado, el equipo merengue alcanzó los 31 puntos y se ubica en el segundo puesto del Clausura, por detrás de Sporting Cristal, que tiene la misma cantidad de unidades, pero una mejor diferencia de goles. Sport Huancayo también suma 31 puntos y ocupa la tercera posición.

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Por su parte, CD Moquegua llega a Lima luego de igualar sin goles frente a Los Chankas en el estadio 25 de Noviembre. El conjunto sureño atraviesa una campaña complicada y ocupa el puesto 16 del Torneo Clausura, con 11 unidades, producto de dos victorias, cinco empates y ocho derrotas.

En la tabla acumulada, el panorama tampoco es sencillo para los moqueguanos. Con 29 puntos, se encuentran en el puesto 16 y todavía necesitan sumar para asegurar su continuidad en la máxima categoría. La pelea por evitar el descenso también involucra a FC Cajamarca y ADT, por lo que cada resultado puede modificar el panorama en las dos jornadas restantes.

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El cuadro 'crema' salvó un empate agónico 2-2 frente a los 'rosados' en el Monumental - Crédito: L1MAX.

¿Qué se juegan Universitario y CD Moquegua?

Para Universitario, el objetivo es conseguir los tres puntos y continuar en la disputa por el Torneo Clausura. Los dirigidos por Fabián Bustos necesitan ganar y, además, mejorar su diferencia de goles para intentar superar a Sporting Cristal y Sport Huancayo, sus principales competidores en la parte alta de la clasificación. Un nuevo tropiezo podría complicar sus opciones de llegar a la última fecha con posibilidades de conquistar el certamen.

CD Moquegua, en cambio, afronta una auténtica final por la permanencia. El equipo sureño necesita sumar en el Monumental para alejarse de los últimos lugares de la tabla acumulada y evitar que sus rivales directos amplíen la diferencia. Después de visitar a la ‘U’, tendrá una última oportunidad de asegurar su continuidad cuando reciba a Atlético Grau en la jornada de cierre.

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