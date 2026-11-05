Karina Rivera contó que lloró al saber que María Pía Copello conduciría su programa con Timoteo: “Como una niña”

Karina Rivera y María Pía Copello participan en una conversación en un estudio de pódcast. Equipadas con audífonos y micrófonos frente a una mesa con publicidad de diversos auspiciadores, las presentadoras dialogan junto a otros panelistas sobre sus trayectorias y la etapa en la que formaron parte del programa infantil conducido junto al personaje Timoteo.

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Karina Rivera recordó el momento en que encendió el televisor y descubrió que el espacio infantil que había conducido junto a Ricardo Bonilla, intérprete de Timoteo, volvería al aire bajo otro nombre y con María Pía Copello como figura principal. La conductora afirmó que la decisión la sorprendió y que reaccionó con llanto.

Las dos presentadoras se sentaron frente a frente por primera vez ante cámaras después de 26 años. El encuentro permitió que hablaran de los rumores que, durante años, instalaron la idea de una rivalidad entre ambas por la conducción del programa infantil de América Televisión.

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La conversación ocurrió en el pódcast Sin más que decir, conducido por Ethel Pozo. Allí, Rivera relató que su salida del espacio ocurrió cuando atravesaba un embarazo complicado y recibió una recomendación médica para guardar reposo.

Karina Rivera ofrece una entrevista en un estudio mientras una fotografía de archivo recuerda a María Pía Copello junto al personaje infantil Timoteo.

La animadora explicó que aceptó la llegada temporal de otra conductora porque necesitaba priorizar su salud. Lo que no esperaba, afirmó, era que el programa continuara sin ella una vez que podía retomar sus actividades.

Durante la entrevista, Pozo le consultó cómo vivió el cambio de nombre del formato. Rivera contó que la emisión de los sábados se convirtió en una situación que recuerda hasta hoy.

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“Yo caí de rodillas al piso y empecé a llorar como niña”, dijo Karina Rivera al recordar la aparición de María Pía y Timoteo en televisión.

La conductora sostuvo que, en aquel momento, no comprendía por qué nadie le había comunicado de manera directa que el proyecto continuaría con otra presentadora. “Yo decía: ‘¿Por qué no me llamaron? ¿Por qué tanta maldad?’. No entendía”, expresó en el pódcast.

Karina Rivera dialoga con los conductores durante una emisión en estudio del programa Sin más que decir.

Rivera señaló que ha contado esta versión en otras oportunidades y rechazó que su relato responda a una puesta en escena. Para ella, la situación representó el final abrupto de una etapa profesional que había construido junto al personaje infantil.

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Karina Rivera también se distanció de Ricardo Bonilla

El cambio de conductora no fue el único vínculo que se resintió después de su salida. Karina Rivera reveló que también tomó distancia de Ricardo Bonilla, quien daba vida a Timoteo y había compartido con ella gran parte del éxito del programa.

La presentadora explicó que, con el paso de los años, ambos pudieron conversar sobre lo ocurrido y reconstruyeron su relación. Dos décadas después volvieron a trabajar juntos como dupla, tras superar los reclamos que ella conservaba desde aquella etapa.

“Me dejaste de llamar, te olvidaste de mí, me cambiaste por Pía”, recordó que le dijo a Bonilla. Incluso bromeó con la posibilidad de que Timoteo se hubiera “enamorado” de Copello.

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Karina Rivera explica durante en 'Sin más que decir' los motivos del distanciamiento profesional con el actor Ricardo Bonilla, intérprete de Timoteo.

Rivera describió la dinámica que, desde su perspectiva, tenían los personajes dentro del programa. Ella se consideraba una figura de cuidado y corrección para Timoteo, mientras que Copello encarnaba una presencia distinta dentro de la historia televisiva.

“Yo era como que la mamá que lo cuidaba y tú eras el amor”, le dijo Rivera a María Pía Copello durante el diálogo. “Yo era la corrección y Pía era la chibolita que llegaba a conquistarlo”, añadió.

El reencuentro entre las dos conductoras dejó atrás las versiones de una enemistad que se mantuvieron durante años. Copello y Rivera compartieron recuerdos de sus inicios en televisión y de la forma en que cada una llegó a trabajar con Bonilla.

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Karina Rivera y María Pía Copello cantan y bailan con micrófonos en mano durante su presentación en el estudio de Que Más Network.

La charla también puso en primer plano una historia que marcó a una generación de televidentes: el paso de Karina Rivera a María Pía Copello al frente de Timoteo, un cambio que para la primera no fue anunciado de la forma que esperaba.