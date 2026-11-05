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El balance de la primera temporada de Ignacio Buse en la élite: así le fue al tenista peruano en el ATP Tour 2026

’Nacho’ atravesó niveles de tenis muy altos en el curso, impropio de un debutante en el circuito máximo. A los dos títulos que levantó en Hamburgo y Winston-Salem, debe sumar a la valoración la reciente racha de derrotas en la gira sobre pista dura y buscar sostener el rendimiento para el 2027

Ignacio Buse campeón del ATP 500 Hamburgo
Ignacio Buse completó su primera temporada en el ATP Tour.
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Ignacio Buse cerró su primera temporada completa en el ATP Tour con una derrota ante el portugués Nuno Borges en los octavos de final del Masters 1000 de París. El marcador, 6-0 y 6-2, expuso la superioridad de su rival, pero no modificó el valor de una semana en la que el peruano obtuvo dos triunfos de peso y derrotó por primera vez a un jugador ubicado entre los cinco mejores del mundo.

El paso por París dejó dos caras. Buse llegó al último Masters 1000 del calendario después de una racha de cinco derrotas consecutivas en la gira sobre superficie dura. En Francia, venció al belga Zizou Bergs y luego superó a Daniil Medvedev por 6-4 y 6-4, resultado que confirmó que puede competir ante figuras del circuito. Frente a Borges, además, solicitó atención médica por molestias en la rodilla izquierda.

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A falta de la actualización definitiva del ranking, el jugador de 22 años cerrará el año dentro de los 35 mejores del mundo. Había empezado enero cerca del puesto 100 y alcanzó su mejor ubicación en agosto, cuando ingresó al top 30 del ranking ATP tras conquistar Winston-Salem. Ese registro lo ubicó como el tercer peruano mejor clasificado de la era profesional, por detrás de Jaime Yzaga y Pablo Arraya.

El principal salto de la temporada se produjo en mayo. Buse atravesó la clasificación y se consagró campeón del ATP 500 de Hamburgo, donde derrotó al estadounidense Tommy Paul en la final. El título le dio una dimensión distinta a su campaña, pues no solo sumó su primer trofeo en el circuito principal, sino que lo consiguió en una categoría reservada para jugadores de mayor jerarquía.

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El joven tenista Ignacio Buse no puede contener la emoción tras proclamarse campeón en Hamburgo. Observa la ceremonia de premiación, el levantamiento del trofeo y la lluvia de confeti que sellan un día inolvidable en su carrera profesional.

En agosto, el peruano confirmó que su rendimiento no dependía de una sola superficie. Ganó el ATP 250 de Winston-Salem, en Estados Unidos, tras imponerse al británico Arthur Fery en el partido decisivo. Con ese resultado, sumó dos títulos ATP en la misma temporada y llegó con otra condición al US Open, donde consiguió una victoria en el cuadro principal.

Su progreso también quedó reflejado en los Grand Slam y los Masters 1000. Buse celebró sus primeros triunfos en cuadros principales de Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, mientras que en Madrid, Roma y París logró victorias en torneos de categoría Masters 1000. En Londres, además, fue el primer peruano en ganar un partido de Wimbledon desde 1994.

Mantener la regularidad

El próximo desafío de Ignacio Buse será darle continuidad a los resultados que lo llevaron hasta el grupo de los mejores jugadores del circuito. El rendimiento en Hamburgo, Winston-Salem y París mostró un nivel competitivo alto, aunque la gira posterior al Abierto de Estados Unidos también evidenció las dificultades que implica sostenerlo semana tras semana.

La regularidad tendrá una incidencia directa en su posición dentro del ranking. Llegar a instancias decisivas en torneos ATP, sumar victorias en cuadros principales de Grand Slam y evitar eliminaciones tempranas le permitirá defender los puntos obtenidos en 2026. El calendario del próximo año también lo enfrentará a una exigencia nueva: competir con la presión de ser uno de los nombres a seguir.

El tweet de Boris Becker sobre el talento de Ignacio Buse.
El tweet de Boris Becker sobre el talento de Ignacio Buse. Crédito: Captura X.

Buse demostró recursos para adaptarse a arcilla, césped y pista dura. Su victoria ante Medvedev en París, sobre cancha cubierta, amplió esa lectura. El peruano deberá trasladar esa capacidad a una temporada más extensa, con rivales que ya conocen su juego y con la responsabilidad de confirmar que su ascenso no fue un episodio aislado.

La invitación como alternante del Team World en la Laver Cup también expuso la consideración que ganó durante el año. Aunque no disputó partidos en la competencia, fue el primer peruano en integrar el evento y compartió espacio con varios de los tenistas de mayor recorrido del circuito.

En suma, el balance termina siendo positivo para el limeño de 22 años. Los retos del próximo año serán mayores y también deberá mantener la templanza ante comentarios negativos de sus propios connacionales —que bien los ha manejado— y continuar con su formidable nivel de tenis, que aún tiene para crecer.

¿Qué viene ahora para Ignacio Buse?

Buse tendrá un último compromiso antes de iniciar la preparación para 2027. Del 16 al 20 de diciembre disputará el Road to Australia en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, torneo de exhibición que reunirá a tenistas sudamericanos en busca de ritmo competitivo antes de la gira de enero.

La competencia en Argentina servirá como antesala de los ATP 250 de inicio de temporada y del Abierto de Australia, primer Grand Slam de 2027. Allí comenzará una campaña distinta para Buse: ya no como una sorpresa surgida desde el puesto 100, sino como un jugador que deberá defender los resultados que lo instalaron en la élite.

Ignacio Buse disputará el Road to Australia en Buenos Aires.
Ignacio Buse disputará el Road to Australia en Buenos Aires. Crédito: Instagram Road to Australia.

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