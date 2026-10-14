Perú

De cuatro colores, con rayos y una tapada limeña: así es la nueva marca turística de Lima Metropolitana

La Municipalidad Metropolitana de Lima oficializó la marca turística “Lima Metropolitana” mediante el Decreto de Alcaldía N.° 010. ¿Para qué la usará?

Municipalidad de Lima
La Municipalidad de Lima tendrá su propia marca. Indecopi evaluará si existen signos inscritos con anterioridad antes de otorgar el registro de propiedad intelectual.
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La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) oficializó la marca turística “Lima Metropolitana”, que será utilizada como herramienta de identidad, promoción y posicionamiento de la ciudad ante visitantes nacionales e internacionales.

Mediante el Decreto de Alcaldía N° 010, el cabildo capitalino aprobó la nueva identidad y dispuso las acciones necesarias para su protección y registro ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

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La medida responde a una acción incluida en el Plan de Desarrollo Turístico de Lima Metropolitana 2025-2030, aprobado en diciembre del año pasado. El documento establece una hoja de ruta para el desarrollo, la promoción y la gestión del turismo en la capital peruana.

El logo incorpora a una tapada limeña dentro de la palabra Lima

La marca presenta la palabra “Lima” con letras de distintos colores. La L es lila, la “m” azul y la “a” roja. La letra “i” fue reemplazada por el perfil de una tapada limeña, una figura vinculada con la historia de la ciudad durante el período virreinal y los primeros años de la República.

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En la parte inferior, el logo incluye una base conformada por rayos azules, amarillos y verdes. El decreto de alcaldía no detalla el significado oficial de estos tonos ni de los elementos gráficos que forman la identidad visual, aunque parecen mezclar los tonos azules de la Costa Verde con los áridos y de áreas verdes de la ciudad.

Además, hay que recordar que los colores traidicionales de la ciudad son el azul añil y el dorado. Ambos se vinculan con las casas reales españolas de la época fundacional: el dorado con los Trastámara y el azul añil con los Habsburgo, según la propia MML.

La referencia a la tapada ubica a la nueva marca dentro de una estrategia que apela a un símbolo histórico de Lima. La figura era reconocida por el uso del manto y la saya, prendas que cubrían casi por completo el rostro de las mujeres y que formaron parte de la vida social limeña entre los siglos XVII y XIX.

Municipalidad de Lima
La iniciativa forma parte del Plan de Desarrollo Turístico de Lima Metropolitana 2025-2030. La hoja de ruta contempla la mejora de infraestructura y la formalización de prestadores de servicios.

La marca forma parte de una estrategia turística hasta 2030

El Plan de Desarrollo Turístico de Lima Metropolitana 2025-2030 plantea que la ciudad se consolide como un destino competitivo, accesible, sostenible y seguro en América Latina.

La planificación incluye medidas para ampliar y diversificar la oferta turística, mejorar la infraestructura y los servicios, reforzar la seguridad de los visitantes, formalizar a los prestadores y desarrollar herramientas digitales de promoción.

Según la Municipalidad de Lima, el plan delimitó una Zona de Desarrollo Turístico compuesta por 35 distritos, 183 atractivos turísticos y 12 productos turísticos. La propuesta considera actividades urbanas, histórico-culturales, gastronómicas, de naturaleza, eventos y convenciones.

La creación de una identidad visual propia figura entre las acciones dirigidas a posicionar a Lima en el mercado turístico nacional y receptivo. El proceso, de acuerdo con el texto legal, incluyó la participación de actores públicos y privados vinculados con la actividad turística.

Vista panorámica de una plaza iluminada al atardecer con una fuente central, una catedral con dos campanarios y edificios históricos alrededor, palmeras y personas
La Municipalidad Metropolitana de Lima oficializó la marca turística "Lima Metropolitana" mediante el Decreto de Alcaldía N.° 010.

Indecopi deberá evaluar el registro y la protección de la marca

El decreto encarga a la Subgerencia de Turismo de la Municipalidad Metropolitana de Lima que inicie las gestiones para proteger y registrar “Lima Metropolitana” ante Indecopi.

La aprobación de la marca por parte de la comuna no supone, por sí sola, que el diseño ya cuente con un registro de propiedad intelectual. La entidad deberá evaluar la solicitud y verificar si existen signos similares inscritos que puedan generar confusión o conflictos legales.

De obtener el registro, la municipalidad podrá proteger el uso de la identidad visual en las categorías que solicite y regular su aplicación en campañas, eventos, materiales gráficos y otras acciones de difusión turística.

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