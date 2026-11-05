Perú enfrenta uno de los peores fenómenos de El Niño de su historia sin helicópteros de rescate operativos

La falta de repuestos amenaza con dejar aisladas a miles de personas durante el Niño Costero, pese a que el Estado todavía tiene margen, según expertos. Créditos: composición/Infobae Perú

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El Perú entrará a los meses más críticos del Niño Costero 2026-2027 con capacidad aérea limitada para rescatar personas y llevar ayuda a zonas aisladas.

El Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantuvo la alerta el 30 de octubre y proyectó un evento de magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027, con disminución gradual hacia junio.

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El Gobierno declaró en emergencia por 60 días distritos de 24 departamentos y el Callao, una cobertura presentada como 25 regiones. Sin embargo, las Fuerzas Armadas disponen de solo 23 helicópteros operativos.

El Niño se acerca y la flota no alcanza

El ENFEN prevé lluvias por encima de lo normal entre noviembre de 2026 y enero de 2027 en la costa norte, central y la sierra central occidental. Huaicos, inundaciones y desbordes pueden aislar comunidades sin agua, alimentos, medicamentos, atención médica o evacuación.

Los helicópteros serán decisivos antes de que el clima cierre los accesos, pero los retrasos en reparaciones y la falta de repuestos difícilmente cerrarán la brecha a tiempo.

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El Boeing CH-47 Chinook se usa en el mundo para transporte de carga y tropas, búsqueda y rescate, evacuación médica y misiones de ayuda humanitaria y respuesta ante desastres.

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, informó el 8 de septiembre ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno de la Cámara de Diputados que la meta es llegar a 30 helicópteros operativos en diciembre.

La Fuerza Aérea del Perú proyecta alcanzar 31 aviones y helicópteros operativos recién en abril de 2027, cuando la etapa más intensa de las lluvias estará por terminar.

En agosto, durante las lluvias y huaicos del sur, Arequipa no contó con helicópteros del Ejército para responder de inmediato. Si las emergencias coinciden en varias regiones, los recursos deberán repartirse entre rescates, evacuaciones, traslado de víveres y despliegue de personal.

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El excomandante general de la Marina y exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, José Cueto, advirtió que la cifra oficial debe diferenciarse de la disponibilidad inmediata. “El tema es operativos”, afirmó. “Es como tener cuatro autos en el garaje, pero tres de los cuales no funcionan”.

El ENFEN elevó la previsión para el Niño Costero de una magnitud fuerte a extraordinaria, un escenario que ahora se extendería hasta febrero de 2027.

Más del 80% depende de una cadena bloqueada por la guerra

Los aviones Hércules, Antonov y Spartan pueden transportar ayuda hasta aeropuertos o puntos logísticos. Los helicópteros son necesarios para llegar a localidades sin carreteras, puentes o pistas habilitadas.

Más del 80% de la flota peruana de helicópteros es de origen soviético o ruso, según Belaunde. Esa dependencia complicó el mantenimiento por la falta de repuestos y las restricciones derivadas de la guerra entre Rusia y Ucrania.

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Cueto señaló que el Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército, frente a la base de La Joya, tiene equipamiento ruso, pero motores y transmisiones requieren trabajos que no siempre pueden resolverse en el país. “Rusia está dedicada en este momento al 100% a su guerra”, dijo. “Tenemos problemas y limitaciones para conseguir los repuestos”.

José Cueto alertó que la cifra oficial de 23 helicópteros no despeja la duda sobre cuántos están realmente en condiciones de despegar de inmediato.

En 2023, el Ejército contrató por US$20 millones el mantenimiento de tres helicópteros rusos. La empresa atribuyó los retrasos al conflicto entre Rusia y Ucrania. El contrato fue anulado parcialmente en diciembre de 2025 y las aeronaves seguían fuera de servicio en agosto de 2026.

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Belaunde reconoció que no hay repuestos disponibles en el mercado. Comprar aeronaves nuevas tampoco resolvería la emergencia. “Si tú quieres comprar helicópteros, no los tienen en una vitrina”, explicó Cueto para Infobae. “En dos años, por lo menos, te entregan los helicópteros. Ya para eso pasó el Niño”.

Los Mi-17 cargan cuatro toneladas, pero emergencias exigen mucho más

Las zonas aisladas pueden requerir maquinaria, puentes modulares, generadores, sistemas de bombeo, agua, alimentos, medicinas y equipos de comunicación.

Los Mi-17, que predominan en la flota peruana, trasladan alrededor de cuatro toneladas de carga externa: sirven para transporte y apoyo, pero resultan limitados para mover infraestructura o grandes volúmenes de ayuda.

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Carga externa: los Mi-17 pueden transportar hasta 4 toneladas suspendidas bajo el fuselaje, una capacidad útil para víveres, agua, medicinas y equipos de menor tamaño.

Carga interna: su cabina permite movilizar hasta 4 toneladas, además de personal, lo que los vuelve aptos para evacuaciones, traslado de tropas o atención médica.

Límite ante infraestructura: su capacidad resulta menor frente al traslado de puentes modulares, maquinaria pesada, grandes generadores o sistemas de bombeo que podrían requerirse tras huaicos e inundaciones.

Rendimiento variable: las cuatro toneladas corresponden a condiciones favorables; la capacidad disminuye con la altura, el calor, el combustible y las condiciones meteorológicas.

Boeing CH-47 Chinook. La capacidad disminuye con la altitud, la temperatura, el combustible y las condiciones de vuelo; en la sierra, los helicópteros cargarán menos.

En contraste, los Boeing CH-47 Chinook pueden transportar cerca de 12 toneladas y tienen cabina con rampa para equipos, carga interna o personas.

Carga útil: el CH-47F Chinook Block II puede transportar hasta 12.565 kilos, más de tres veces la capacidad externa aproximada de un Mi-17.

Doble función: admite carga interna y externa, por lo que puede movilizar maquinaria, generadores, puentes modulares o ayuda humanitaria, además de personal.

Rampa trasera: su acceso posterior facilita embarcar y desembarcar equipos voluminosos en terrenos sin infraestructura aeroportuaria.

Operaciones de emergencia: Boeing lo presenta para transporte de carga y tropas, búsqueda y rescate, evacuación de heridos y respuesta ante desastres.

Por su parte, el S-64 Skycrane puede llevar entre nueve y 11 toneladas de carga externa, haciendo que las maniobras sean más seguras tanto para pilotos como para las víctimas de la inclemencia de El Niño.

Carga externa: el S-64 Skycrane puede transportar entre 9.072 y 11.340 kilos, según la versión, más del doble de la capacidad de un Mi-17.

Grúa aérea: no tiene cabina para pasajeros ni carga interna; su diseño está enfocado en levantar y trasladar grandes objetos suspendidos bajo el fuselaje.

Colocación precisa: puede movilizar puentes modulares, generadores, maquinaria o sistemas de bombeo y depositarlos en puntos de difícil acceso sin necesidad de una vía terrestre habilitada.

Seguridad de maniobra: incorpora sistemas de enganche y estabilización de carga; su cabina de pilotaje orientada hacia atrás facilita al piloto supervisar la operación de izado y descarga.

El Niño Costero de 2017 dejó comunidades aisladas por huaicos e inundaciones, carreteras y puentes destruidos y cientos de miles de damnificados.

La meta de diciembre llega tarde para la etapa más dura del fenómeno

Cueto advirtió que las lluvias también pueden impedir las operaciones. “Puedes tener cinco, 10, 20 helicópteros, pero si tienes una muralla de lluvias de varios días que no permita al helicóptero entrar a un puesto o sacar a la gente, esa es una gran limitación”, señaló. Por eso, los equipos deben desplegarse antes de que el mal tiempo cierre los accesos.

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Cueto planteó que el Gobierno evalúe el alquiler o chárter de helicópteros modernos y acuerdos de cooperación con otros países. La opción permitiría disponer de aeronaves en semanas, no años. “Hay en el mundo empresas que tienen helicópteros para ser charteados”, afirmó. “Es carísimo, pero ante la emergencia se puede hacer”.

El alquiler no reemplazaría la recuperación de la flota nacional, pero cubriría la etapa de mayor riesgo con aeronaves, tripulación certificada, mantenimiento, repuestos y seguros. “El papel es lo de menos”, sostuvo Cueto sobre una eventual contratación urgente.