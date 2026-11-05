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La valoración de la FPF hacia Francesco Andrealli que permite su primera convocatoria oficial con la selección peruana

La necesidad de dar marcha a la regeneración en la selección peruana ha llevado a Mano Menezes a abrirle un espacio en sus planes al volante mixto que lidera con fútbol y ejemplo a la reserva del Como 1907 Primavera

Francesco Andrealli, de 19 años, refleja liderazgo en el Como 1907 Primavera. - Crédito: Difusión
Francesco Andrealli, de 19 años, refleja liderazgo en el Como 1907 Primavera. - Crédito: Difusión
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En la planta noble de la Federación Peruana de Fútbol, a lo largo de los últimos años, ha rondado una serie de nombres de jóvenes futbolistas con margen de crecimiento formados en el extranjero. Algunos, por el momento, no pasaron el corte y otros entraron en una evaluación más detenida. En esa última parrilla se ubica el nombre que hoy focaliza atención: Francesco Andrealli.

El folio del hoy capitán del Como 1907 Primavera, que llegó a las oficinas de la Unidad Técnica de Menores, atrajo interés de inmediato. No había manera de ignorar la proyección de un centrocampista mixto formado desde los ocho años en las área formativas de uno de los clubes revelación del presente.

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¿Quién es Francesco Andrealli, el volante de 19 años que es capitán de Como Primavera de Italia y podría debutar con Perú ante Bolivia?
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En el sector principal de la FPF sabían que debían valorar con detenimiento a Andrealli pensando en el futuro. De eso se encargó el área de exploración, que con el avance del tiempo fue recolectando datos precisos de su juego y evolución. Una vez que el mediocentro entró a la dinámica de la reserva ganó una consideración distinta.

La realidad obligaba a que la UTM se moviera en lo burocrático (auxiliar para obtención del DNI) y deportivo (avanzar posible nominación) para contar pronto con Francesco. La medida inicial fue reclutarlo para un duelo de la U18.

Recopilado de las acciones del volante italiano de raíces peruanas con el elenco 'lariano' en el torneo de reservas. (Video: AllPlay)

Contribuyó bastante que Andrealli se mostrase abierto a integrarse al deber nacional desde el primer momento que conoció el interés oficial de Perú. Atendido la primera citación de menores, el joven del Como compartió su orgullo por representar la nación de su madre.

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Había esperado este momento durante tanto tiempo y finalmente llegó. Estoy súper feliz y orgulloso. Estoy agradecido de tener esta oportunidad con Perú y de representar a la patria de mi madre”, dijo hace más de un año a la prensa de su club.

Mano Menezes valora la citación de Francesco Andrealli para la selección peruana. - Crédito: FPF / Como
Mano Menezes valora la citación de Francesco Andrealli para la selección peruana. - Crédito: FPF / Como

Aquel recorrido de Andrealli fue plausible y permitió que diera un paso adelante asomándose a la U20. En esa categoría creen que el centrocampista de primera línea puede dar mucho más para así acercarse a la absoluta, lo que acaba de llegar tras la observación de Mano Menezes.

Tal vez la apreciación de Thiago Kosloski, su mano derecha en el comando técnico, con Infobae le dio algunas luces de lo que puede ofrecer Francesco: “Está realizando un buen trabajo en el Como. Es un jugador tranquilo, un excelente profesional y muy enfocado”.

El pivote ítalo peruano ofreció un buen pase gol en victoria contra Guatemala. | VIDEO: FPF

Con Andrealli ya promovido en la ‘bicolor’, Menezes tiene a su disposición a un jugador muy cerebral que ofrece estabilidad y contención en la base del centro del campo, aunque también es atrevido al momento de descolgarse del sector para ir hacia el ataque, característica que, a muy buen seguro, será de gran ayuda en el caudal ofensivo.

Conocida la calidad de Francesco Andrealli, de 19 años, lo que sigue en la selección peruana es encontrarle un hueco en la estructura para que pueda dar inicio a su andadura. El amistoso internacional frente a Bolivia, en el estadio Alejandro Villanueva, por la cuarta ventana FIFA sería un muy buen test.

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