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Emily Zinger abre la posibilidad de nacionalizarse y vestir la camiseta de Perú: “Me encantaría”

Tras regresar al campeonato nacional, la jugadora estadounidense se refirió a la posibilidad de defender los colores de la selección y dejó abierta la puerta a esa alternativa

Emily Zinger estaría dispuesta a nacionalizarse para defender a la selección peruana
Emily Zinger estaría dispuesta a nacionalizarse para defender a la selección peruana.
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Emily Zinger atraviesa una nueva etapa en la Liga Peruana de Vóley con la Universidad San Martín, pero su futuro en el país podría abrirle otra posibilidad: defender los colores de la selección peruana. La opuesta estadounidense se refirió a la opción de nacionalizarse y representar a la ‘bicolor’, y reconoció que le gustaría hacerlo si se presenta la oportunidad.

En una entrevista con el podcast ‘Ataque Cruzado’, la atacante norteamericana fue consultada sobre la posibilidad de obtener la nacionalidad peruana para vestir la camiseta del combinado nacional. Aunque aclaró que no es una decisión que tenga actualmente en mente, dejó en claro que estaría dispuesta a considerarla.

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Sí, si eso estuviera en mis manos, me encantaría, pero no sé, es algo diferente. Ustedes aman mucho su país y yo también amo su país, pero en serio, yo estoy pensando día a día en mi carrera. Si es una opción, vamos”, expresó Zinger.

Emily Zinger está enfocada en su presente con San Martín

Pese a la ilusión que le genera la posibilidad de representar a Perú, la voleibolista dejó en claro que, por ahora, su prioridad está en su desarrollo deportivo y en la temporada que afronta con la Universidad San Martín. La estadounidense busca seguir creciendo como atleta y mejorar su rendimiento dentro de la cancha.

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“Mi sueño y mi grande meta está en ¿cómo puedo mejorar yo como una voleibolista? Es lo que quiero hoy”, sostuvo la opuesta, quien regresó al campeonato peruano luego de su experiencia en España con el Tenerife Libby’s La Laguna.

La opuesta norteamericana analiza la posibilidad de nacionalizarse y colocarse la 'bicolor'. (Video: A Presión)

De esta manera, Zinger no cerró las puertas a una eventual nacionalización, aunque evitó adelantarse a una decisión que todavía no está definida. Por el momento, su objetivo está puesto en consolidarse con el equipo santo y continuar su crecimiento en la Liga Peruana de Vóley.

San Martín comenzó la temporada con el objetivo de conquistar el título

La Universidad San Martín tuvo un destacado arranque en la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Tras las tres primeras jornadas de la Fase 1, el conjunto ‘santo’ consiguió tres victorias consecutivas: venció por 3-0 a Circolo Sportivo Italiano en su debut, superó por 3-1 a Deportivo Soan y luego derrotó por 3-0 a Deportivo Géminis.

Estos resultados le permitieron sumar nueve puntos y ubicarse entre el segundo puesto de la clasificación, con nueve sets ganados y apenas uno perdido. Solo Universitario de Deportes le supera por mejor ratio de sets, tras haber ganado todos sus encuentros por un marcador de 3-0.

El equipo dirigido por Martín Ambrosini busca mantener ese buen ritmo y consolidarse como uno de los candidatos a pelear por el campeonato. El buen arranque en esta etapa inicial deja sensaciones positivas para la USMP en su ambición por volver al trono de la liga nacional.

Emily Zinger es una de las grandes figuras de San Martín en la actual temporada de la Liga Peruana de Vóley.
Emily Zinger es una de las grandes figuras de San Martín en la actual temporada de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Prensa USMP

Como se recuerda, en la temporada 2025/26, las ‘santas’ llegaron hasta la gran final, pero terminaron como subcampeonas luego de caer ante Alianza Lima por 3-2 en el partido extra que definió el título. Aquella derrota dejó pendiente el objetivo de alcanzar la corona.

Ahora, con un plantel renovado y la incorporación de la estadounidense Emily Zinger, la Universidad San Martín buscará dar un paso más y volver a disputar la definición del torneo, con el objetivo de conquistar un trofeo que le ha sido esquivo desde 2019.

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