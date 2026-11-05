Florcita Polo corrió descalza y llorando detrás de Luigi Yarasca para que no la deje: así fue la pelea que alarmó a los testigos

Las imágenes difundidas por Magaly Medina mostraron a la hija de Susy Díaz intentando evitar que su pareja se marchara del establecimiento en Pachacámac. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La escena ocurrió en un establecimiento de Rústica, ubicado en Pachacámac, y dejó al descubierto un episodio de tensión entre Florcita Polo y Luigi Yarasca. La hija de Susy Díaz fue captada llorando, sin zapatos y corriendo detrás del hombre con quien mantenía una relación sentimental, mientras intentaba impedir que abandonara el lugar. Las imágenes fueron difundidas en el programa Magaly TV La Firme, donde se reconstruyeron los momentos de una discusión que llamó la atención de trabajadores y personas que se encontraban en el establecimiento.

En las imágenes presentadas durante la emisión del 4 de noviembre, se observa a la modelo visiblemente afectada mientras sigue a Luigi por las instalaciones del local. La situación habría llegado a tal punto que el personal de seguridad tuvo que intervenir para evitar que ambos continuaran enfrentándose. Mientras él aparentemente intentaba retirarse con su equipaje, ella lo perseguía y le pedía que no se marchara.

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Florcita Polo protagonizó dramática escena en Rústica: corrió descalza y llorando detrás de Luigi Yarasca. Captura: Magaly TV La Firme.

La escena llamó particularmente la atención por el estado en el que se encontraba la hija de Susy Díaz. Florcita aparecía despeinada, llorosa y sin calzado, mientras intentaba acercarse a su actual pareja. En el reportaje, la secuencia fue acompañada por imágenes y audios que permitieron escuchar parte de la tensión que se vivía en ese momento.

Una de las frases que se escucha durante la intervención del personal fue: “Por favor, por favor, por favor. Que se vaya. No traiga más problemas, señor, por favor”. La expresión evidenciaba la preocupación de quienes intentaban controlar la situación y evitar que el enfrentamiento continuara en un espacio donde también había otros visitantes.

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Florcita Polo protagonizó dramática escena en Rústica: corrió descalza y llorando detrás de Luigi Yarasca. Captura: Magaly TV La Firme.

Florcita Polo corrió detrás de Luigi Yarasca mientras él intentaba retirarse de Rústica

De acuerdo con las imágenes difundidas por el programa de Magaly Medina, Luigi Yarasca parecía tener decidido abandonar el establecimiento. El hombre llevaba una maleta y se encontraba cambiado, mientras Florcita permanecía detrás de él, visiblemente alterada y sin zapatos. La hija de Susy Díaz no quería que se marchara. En medio del llanto, intentaba alcanzarlo y le rogaba que no la dejara sola. La situación obligó a los trabajadores del local a intervenir, pues la discusión se desarrollaba en las instalaciones del establecimiento y podía involucrar a otras personas.

El personal de seguridad se colocó entre ambos y trató de mantenerlos separados. Según lo mostrado en televisión, los trabajadores intentaban cubrir a Luigi y evitar que Florcita se acercara nuevamente, mientras él buscaba continuar con su salida.

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Florcita Polo protagonizó dramática escena en Rústica: corrió descalza y llorando detrás de Luigi Yarasca. Captura: Magaly TV La Firme.

La escena fue comentada por Magaly, quien cuestionó la manera en que el hombre habría manejado el conflicto. Para la conductora, la situación evidenciaba una falta de consideración hacia Florcita, especialmente por la exposición pública que estaba atravesando.

La periodista sostuvo que Luigi pudo haber actuado de otra manera frente al estado emocional de la hija de Susy Díaz. En lugar de permitir que la discusión escalara hasta convertirse en un episodio presenciado por trabajadores y visitantes, consideró que debió buscar una salida que evitara exponerla de esa forma.

La conductora también hizo énfasis en que Florcita estaba atravesando un momento de desesperación, mientras el hombre parecía concentrado en abandonar el lugar. La diferencia entre ambas actitudes fue uno de los aspectos que más cuestionó durante la emisión.

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Florcita Polo protagonizó dramática escena en Rústica: corrió descalza y llorando detrás de Luigi Yarasca. Captura: Magaly TV La Firme.

Trabajadores de Rústica intentaron controlar la situación para evitar más problemas

El reportaje también mostró cómo el personal del establecimiento tuvo que involucrarse para controlar el enfrentamiento. Los trabajadores no solo intentaron separar a la pareja, sino que buscaron evitar que la discusión continuara en un espacio donde había otros clientes.

Uno de los aspectos mencionados durante la cobertura fue que el episodio se desarrolló en un ambiente compartido con familias y niños. Por ello, el comportamiento de ambos habría generado preocupación entre quienes se encontraban en el establecimiento.

Florcita Polo protagonizó dramática escena en Rústica: corrió descalza y llorando detrás de Luigi Yarasca. Captura: Magaly TV La Firme.

En el relato presentado por el programa, se indicó que Luigi habría pedido a los trabajadores que impidieran que Florcita se acercara mientras él intentaba retirarse. Según esa versión, el hombre buscaba evitar que el conflicto continuara y que se produjeran más escenas frente a los presentes.

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Magaly Medina cuestionó que la situación terminara con Florcita corriendo detrás de Luigi, sin zapatos y llorando. Para la conductora, el hecho de que otras personas tuvieran que intervenir demostraba el nivel de exposición al que había llegado el conflicto.

Florcita Polo protagonizó dramática escena en Rústica: corrió descalza y llorando detrás de Luigi Yarasca. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestionó la actitud de Luigi Yarasca frente al llanto de Florcita

Durante el programa, Magaly Medina dirigió un mensaje a Florcita Polo y cuestionó el comportamiento de Luigi Yarasca. La conductora consideró que una persona que ve a su pareja llorando y rogándole que no se marche debería mostrar preocupación por su estado emocional.

“A un hombre que no le importa Florcita tu dolor, tu llanto, ese hombre definitivamente no te ama”, expresó la periodista al comentar las imágenes difundidas.

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La conductora insistió en que la hija de Susy Díaz no debería permanecer en una relación en la que, desde su perspectiva, termina expuesta a situaciones de humillación pública. En ese sentido, le pidió que tomara distancia de Luigi y reflexionara sobre lo que estaba ocurriendo entre ambos.

Florcita Polo protagonizó dramática escena en Rústica: corrió descalza y llorando detrás de Luigi Yarasca. Captura: Magaly TV La Firme.

“Aléjate de ahí. Aléjate cuanto antes, porque no te merece”, manifestó Magaly, quien también cuestionó que el hombre aparentemente no se conmoviera frente a la desesperación de Florcita.

En otro momento, la conductora fue más enfática al referirse a la escena registrada en Rústica: “No te merece y tú no mereces un hombre que te exponga a la humillación pública”. Magaly también señaló que la reacción de Florcita debía ser motivo de reflexión sobre el tipo de relación que estaba manteniendo. Para ella, el llanto y la desesperación que se observaban en las imágenes contrastaban con la aparente decisión de Luigi de abandonar el establecimiento.

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Florcita Polo protagonizó dramática escena en Rústica: corrió descalza y llorando detrás de Luigi Yarasca. Captura: Magaly TV La Firme.

“Si tu dolor, si tu llanto no le hacen un nudo en la garganta, no lo conmueven un poquito, si la desesperación de ella no mueve ninguna fibra de ese hombre, aléjate de ahí”, agregó.

Florcita Polo protagonizó dramática escena en Rústica: corrió descalza y llorando detrás de Luigi Yarasca. Captura: Magaly TV La Firme.

La discusión ocurrió frente a otras personas y quedó registrada en imágenes

Uno de los elementos que marcó este episodio fue que la discusión no ocurrió en un espacio privado. Las imágenes difundidas por el programa mostraron parte del enfrentamiento en las instalaciones de Rústica, donde el personal tuvo que intervenir para controlar la situación.

Los testimonios recogidos por el equipo periodístico también permitieron conocer que la pareja había llegado al establecimiento el día anterior y se había hospedado en el lugar. Sin embargo, el momento exacto en que comenzó la discusión y lo que ocurrió dentro de la habitación no quedó completamente esclarecido.

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Una trabajadora mencionó que la pareja había estado consumiendo bebidas y que, posteriormente, se escucharon gritos. No obstante, el reportaje dejó en claro que no se podía establecer qué había sucedido en privado ni determinar las circunstancias que llevaron al enfrentamiento.

Otro testimonio hizo referencia a los gritos que se escucharon alrededor de las 11 de la mañana. La situación habría llamado la atención del personal debido a la presencia de familias y menores de edad en el establecimiento. Según lo relatado, los trabajadores intentaron evitar que el conflicto continuara frente a los demás visitantes.

Florcita Polo protagonizó dramática escena en Rústica: corrió descalza y llorando detrás de Luigi Yarasca. Captura: Magaly TV La Firme.