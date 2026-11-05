Corazón Serrano sorprende en el concierto de María Becerra en Lima: el público coreó el ‘Mix Poco Yo’ de principio a fin

Cielo Fernández y María Becerra reeditaron el 'Mix Poco Yo' ante el público limeño.

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Corazón Serrano sorprendió al público que asistió al concierto de María Becerra en Lima, al sumarse como invitada sorpresa durante la presentación que la cantante argentina ofreció la noche del miércoles 4 de noviembre en Costa 21, en el marco de su gira internacional Quimera Tour. El show, que tuvo lugar en el recinto del distrito de San Miguel, registró un lleno total entre los asistentes.

El momento de mayor conexión con el público se produjo cuando Cielo Fernández, vocalista de la agrupación piurana, compartió escenario con Becerra para interpretar juntas el “Mix Poco Yo”. Apenas comenzaron a sonar los primeros acordes del tema, el público presente en el recinto se sumó a la interpretación y coreó la canción de principio a fin, en una escena que selló el encuentro entre ambas propuestas musicales.

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Un reencuentro que ya se había dado meses atrás

La participación de Corazón Serrano en el concierto de Becerra no constituye la primera vez que ambas artistas comparten escenario. El antecedente se remonta a febrero pasado, cuando la cantante argentina asistió como invitada especial al concierto por los 33 años de la agrupación peruana, realizado en el Estadio San Marcos.

Cielo Fernández y María Becerra reeditaron el 'Mix Poco Yo' ante el público limeño.

En aquella presentación, Becerra interpretó junto a las integrantes de Corazón Serrano temas como “Adiós”, “7 vidas” y el mismo “Mix Poco Yo” que volvió a sonar durante el show de Costa 21. El intercambio entre ambas artistas reafirma un vínculo musical que se mantiene activo desde ese primer encuentro y que ahora se repitió en el escenario limeño, esta vez con Becerra como anfitriona de la velada.

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El gesto se dio en medio de una noche marcada por la convocatoria masiva del público limeño, que colmó la capacidad del recinto ubicado en el circuito de playas de la Costa Verde para presenciar el show de la artista argentina, parte del recorrido internacional que promociona su tercer álbum de estudio.

Corazón Serrano prepara su siguiente gran celebración

El cruce musical con María Becerra llega en un momento especial para Corazón Serrano, que avanza hacia la celebración de sus 34 años de trayectoria artística. La agrupación ya prepara “Camino a un Sueño 3”, el espectáculo central con el que conmemorará ese aniversario.

Cielo Fernández y María Becerra reeditaron el 'Mix Poco Yo' ante el público limeño.

La presentación está programada para el 6 de febrero de 2027 en el Estadio San Marcos, el mismo recinto donde el grupo celebró su aniversario anterior junto a Becerra. La organización del evento adelantó que la noche contará con invitados sorpresa, aunque hasta el momento no se confirmó el nombre de los artistas que acompañarán a la agrupación en esa fecha. Las entradas para el espectáculo ya se encuentran a la venta a través de la plataforma G-Pass.

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