Florcita Polo terminó en emergencia tras segundo enfrentamiento con Luiggi Yarasca: habría sufrido accidente con escaleras y hermana lo acusa

Las imágenes difundidas por Magaly Medina mostraron a la hija de Susy Díaz intentando evitar que su pareja se marchara del establecimiento en Pachacámac. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La información fue revelada por el reportero de Magaly Medina, quien llegó hasta el centro médico para conocer el estado de Florcita y recoger detalles de lo ocurrido. Durante el enlace con el programa de ATV, explicó que fuentes cercanas a la familia, entre ellas personas que trabajan en la casa de la hija de Susy Díaz, le contaron que ambos se habían encontrado nuevamente después del episodio registrado en Rústica.

Florcita Polo habría sufrido un accidente con escaleras tras reencontrarse con Luigi Yarasca, según fuentes cercanas. Captura: Magaly TV La Firme.

Según ese relato, aunque cada uno se había retirado del establecimiento por su cuenta, posteriormente se habría producido otro enfrentamiento en la vivienda de Florcita. El reportero indicó que este segundo episodio habría terminado con un accidente relacionado con unas escaleras, aunque no se explicó con precisión cómo ocurrió ni cuáles fueron las circunstancias que provocaron la caída o el incidente.

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“Un accidente con escaleras y demás”, fue la referencia que hizo Jhon Tirado al explicar lo que sus fuentes le habían contado sobre el episodio. La información no permitió establecer si se trató de una caída accidental, cómo se produjo ni si alguien intervino directamente en lo sucedido.

Florcita Polo habría sufrido un accidente con escaleras tras reencontrarse con Luigi Yarasca, según fuentes cercanas. Captura: Magaly TV La Firme.

Reportero de Magaly Medina encontró a Florcita Polo en emergencia

Tras recibir la información, el peridoista se trasladó hasta una clínica ubicada en el distrito de Surquillo, donde pudo ingresar brevemente al área de emergencia y observar a Florcita Polo.

De acuerdo con su relato, Florcita se encontraba postrada en una cama y cubierta con una sábana, mientras recibía atención y permanecía bajo supervisión médica. En ese momento, su hermana también estaba a su lado, acompañándola durante su permanencia en el establecimiento de salud.

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El periodista precisó que había dos médicos pendientes de su estado y que la familiar se encargaba de permanecer junto a ella. Sin embargo, no consiguió obtener una declaración directa de Florcita ni conocer de primera mano su versión sobre lo ocurrido.

Florcita Polo habría sufrido un accidente con escaleras tras reencontrarse con Luigi Yarasca, según fuentes cercanas. Captura: Magaly TV La Firme.

La hermana de la influencer tampoco quiso brindar declaraciones frente a las cámaras. No obstante, según explicó el reportero, se encontraba molesta y responsabilizaba directamente a Luiggi Yarasca por lo sucedido durante esa tarde.

Tirado indicó que, de acuerdo con la información que había podido recoger, el incidente habría ocurrido aproximadamente entre las 6:00 y las 7:00 p. m.. La familiar de Florcita señalaba al hombre como responsable, aunque no se detallaron públicamente las circunstancias específicas del accidente ni se presentó una versión que permitiera confirmar cómo se produjo.

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Florcita Polo habría sufrido un accidente con escaleras tras reencontrarse con Luigi Yarasca, según fuentes cercanas. Captura: Magaly TV La Firme.

Hermana de Florcita responsabilizó a Luigi Yarasca por lo ocurrido

Uno de los datos que llamó la atención durante el enlace fue la reacción de la hermana de Florcita Polo. Según contó John Tirado, la mujer estaba acompañando a la paciente en la clínica y se encontraba visiblemente incómoda con la situación.

El reportero explicó que la familiar responsabilizaba directamente a Luigi por lo sucedido. Sin embargo, debido a que no quiso declarar ante las cámaras, no se conocieron públicamente los detalles de su acusación ni los motivos específicos por los que señalaba al hombre.

Florcita Polo habría sufrido un accidente con escaleras tras reencontrarse con Luigi Yarasca, según fuentes cercanas. Captura: Magaly TV La Firme.

La presencia de la hermana en el centro médico fue importante para el equipo periodístico, pues permitió confirmar que Florcita estaba recibiendo atención en emergencia. Pese a ello, el programa no pudo obtener una explicación directa de la protagonista ni una reconstrucción completa de lo que ocurrió dentro de la vivienda.

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Por esa razón, la información sobre el segundo enfrentamiento se mantuvo en el terreno de los testimonios recogidos por el reportero y las versiones de personas cercanas a la familia. Tampoco se precisó si existía una denuncia formal relacionada con este episodio.

Florcita Polo habría sufrido un accidente con escaleras tras reencontrarse con Luigi Yarasca, según fuentes cercanas. Captura: Magaly TV La Firme.

El accidente con escaleras habría ocurrido después de la pelea en Rústica

El segundo incidente se conoció horas después de las imágenes que mostraron a Florcita Polo en una situación de tensión con Luigi Yarasca en Rústica de Pachacámac.

Durante la emisión de Magaly TV La Firme, se difundieron escenas en las que la hija de Susy Díaz aparecía llorando, despeinada y sin zapatos, mientras corría detrás de su pareja e intentaba evitar que se marchara del establecimiento. Luigi llevaba una maleta y parecía decidido a retirarse, mientras el personal de seguridad intervenía para mantenerlos separados.

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La discusión llamó la atención de los trabajadores y de otras personas que se encontraban en el lugar. Incluso se escuchó a una persona pedir que el hombre se fuera y que no ocasionara más problemas. El personal del establecimiento habría ayudado posteriormente a Florcita a recoger sus pertenencias y salir del lugar.

Sin embargo, de acuerdo con la información que presentó el reportero, la historia no habría terminado con la salida de ambos de Rústica. Las fuentes cercanas a la familia señalaron que Florcita y Luigi volvieron a encontrarse en la casa donde ella vive, situación que habría desencadenado otro episodio de tensión.

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Fue en ese contexto que se mencionó el accidente relacionado con las escaleras y el posterior traslado de la hija de Susy Díaz a una clínica. No obstante, el programa no mostró imágenes de ese segundo incidente ni explicó cómo se habría producido. Tampoco se afirmó que Luigi la hubiera empujado o provocado directamente una caída.

Florcita Polo habría sufrido un accidente con escaleras tras reencontrarse con Luigi Yarasca, según fuentes cercanas. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestionó la relación de Florcita Polo y Luigi Yarasca

Al conocer que Florcita había terminado en una clínica después de otro episodio conflictivo, Magaly Medina expresó su preocupación por la situación que atravesaba la hija de Susy Díaz. La conductora consideró que la relación con Luigi Yarasca estaba generando un escenario perjudicial para ella y recordó que no era la primera vez que se conocían enfrentamientos entre ambos.

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Durante el programa, Medina calificó el vínculo como una relación dañina y habló de las dependencias emocionales que, desde su perspectiva, podían estar influyendo en la conducta de Florcita. También manifestó que esperaba que la hija de Susy Díaz pudiera tomar distancia del hombre y evitar que se repitieran situaciones similares.

Florcita Polo habría sufrido un accidente con escaleras tras reencontrarse con Luigi Yarasca, según fuentes cercanas. Captura: Magaly TV La Firme.

La periodista recordó que Susy Díaz nunca habría estado de acuerdo con esa relación y mencionó que la madre de Florcita no toleraba a Luigi. Para Magaly, los episodios que habían sido comentados anteriormente y las imágenes difundidas en Rústica eran motivos suficientes para expresar su preocupación.

La conductora también recordó un antecedente de Florcita con Nestor Villanueva, padre de sus hijos, al referirse a una antigua discusión que calificó como violenta. En ese momento, John Tirado precisó el nombre del hombre al que hacía referencia la periodista.

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Con esos antecedentes, Magaly sostuvo que la situación de Florcita merecía especial atención y volvió a pedirle que se alejara de una relación que consideraba perjudicial para su bienestar.

Florcita Polo habría sufrido un accidente con escaleras tras reencontrarse con Luigi Yarasca, según fuentes cercanas. Captura: Magaly TV La Firme.