Aeropuerto Jorge Chávez en riesgo por posible desborde del río Rímac: LAP alerta sobre residuos acumulados tras trabajos de descolmatación

Una crecida extraordinaria del Rímac podría afectar la principal conexión vehicular con el aeropuerto. Composición: Infobae

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El posible aumento del caudal del río Rímac ante la próxima temporada de lluvias representa un riesgo para la infraestructura del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y las principales vías que permiten el acceso a sus instalaciones. La situación genera preocupación por las consecuencias que podría provocar un desborde en las zonas cercanas al terminal aéreo.

Lima Airport Partners (LAP), empresa operadora del aeropuerto, alertó sobre las condiciones en las que quedaron algunos sectores del río después de los trabajos de limpieza y descolmatación ejecutados por el Gobierno Regional del Callao. La acumulación de material en el cauce y sus márgenes podría dificultar el desplazamiento del agua si se registra un incremento considerable de su volumen.

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El escenario adquiere relevancia ante la posibilidad de lluvias asociadas al Fenómeno de El Niño. Un eventual desborde no solo podría comprometer las vías de acceso al aeropuerto, sino también afectar instalaciones necesarias para el desarrollo de las operaciones aéreas.

Entre las zonas expuestas figuran la avenida Néstor Gambetta, sectores de la segunda pista de aterrizaje y los sistemas eléctricos y de comunicaciones del aeropuerto. LAP advirtió que las consecuencias de una crecida también podrían extenderse al subsuelo de las instalaciones debido al aumento del nivel de las aguas subterráneas.

LAP identifica deficiencias en la descolmatación del río Rímac

Sedapal asegura que la descolmatación del río Rímac no interrumpirá el suministro para Lima y Callao. Composición: Infobae

La alerta de Lima Airport Partners responde a las condiciones detectadas después de las labores de limpieza del río Rímac a cargo del Gobierno Regional del Callao. Según la información difundida por la empresa, parte del material extraído durante estos trabajos permanece sobre el lecho del río o acumulado en sus márgenes.

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El problema radica en que los residuos removidos no fueron retirados en su totalidad ni trasladados a una zona autorizada para su disposición. Esta situación podría reducir el espacio disponible para el paso del agua y dificultar su circulación ante un aumento del caudal.

La empresa considera que estas condiciones requieren atención de las autoridades competentes, debido a que podrían incrementar la posibilidad de desbordes durante la temporada de lluvias. Por ello, solicitó medidas para garantizar el retiro del material acumulado y su adecuada disposición.

Avenida Néstor Gambetta y accesos al aeropuerto podrían quedar afectados

Uno de los principales riesgos identificados por LAP corresponde a las vías de acceso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Si el río Rímac registra una crecida significativa y se producen desbordes, la avenida Néstor Gambetta podría sufrir inundaciones.

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La empresa también advirtió sobre la posibilidad de filtraciones que comprometan las principales rutas de ingreso y salida del terminal aéreo. Una afectación de estas características podría dificultar el desplazamiento de pasajeros y trabajadores hacia las instalaciones aeroportuarias.

El riesgo no se limita a las vías exteriores. La acumulación de agua también podría generar consecuencias en sectores de la infraestructura ubicada dentro del aeropuerto, especialmente si el nivel de las aguas subterráneas experimenta un incremento.

Segunda pista y sistemas esenciales figuran entre las áreas expuestas

Obras del puente Santa Rosa modificarán circulación vehicular en una zona clave del Callao. (Foto: Difusión)

LAP señaló que una elevación del nivel de las aguas subterráneas podría afectar determinados sectores de la segunda pista de aterrizaje. Esta infraestructura forma parte de las instalaciones necesarias para el funcionamiento del aeropuerto, por lo que una eventual filtración representa un aspecto de preocupación para el operador.

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Entre los componentes que también podrían resultar comprometidos figuran los sistemas eléctricos y de comunicaciones. Ambos cumplen funciones necesarias para las operaciones aeroportuarias, por lo que una afectación podría repercutir en el funcionamiento de las instalaciones.

La advertencia de la empresa comprende así distintos puntos de la infraestructura, desde las rutas de acceso hasta los espacios operativos y los servicios técnicos del terminal.

LAP solicita el retiro del material acumulado y ejecuta medidas preventivas

Ante los riesgos identificados, Lima Airport Partners exhortó a las autoridades competentes a adoptar las medidas necesarias para retirar el material acumulado en el río Rímac y asegurar su disposición en lugares autorizados.

En paralelo, la empresa informó que ejecuta acciones preventivas dentro del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para reducir posibles afectaciones por lluvias e inundaciones.

Entre las medidas figuran el monitoreo de los niveles de agua subterránea, el mantenimiento de los sistemas de drenaje y la utilización de equipos de bombeo. Estas acciones están dirigidas a prevenir la acumulación de agua y proteger las instalaciones aeroportuarias ante posibles precipitaciones.

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La información sobre la advertencia de LAP fue difundida por El Comercio, que reportó la preocupación de la empresa por las condiciones del río Rímac y las posibles consecuencias de una crecida para el aeropuerto.