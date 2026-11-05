Perú

PNP recupera pintura virreinal de la Escuela Ayacuchana que tenía una alerta de búsqueda por robo durante operativo en San Isidro

Especialistas del Ministerio de Cultura confirmaron su autenticidad y pertenencia al patrimonio cultural

La PNP localizó en San Isidro la obra Virgen de la Leche, perteneciente a la Escuela Ayacuchana y reportada como sustraída. Composición: Infobae
La PNP localizó en San Isidro la obra Virgen de la Leche, perteneciente a la Escuela Ayacuchana y reportada como sustraída. Composición: Infobae
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Una pintura virreinal de la Escuela Ayacuchana, reportada como sustraída, fue recuperada por la Policía Nacional del Perú (PNP) durante una intervención en el distrito de San Isidro. La obra, identificada como Virgen de la Leche, contaba con una alerta de búsqueda por robo y una denuncia por hurto agravado.

El hallazgo se produjo durante un operativo de control de identidad. Los efectivos policiales intervinieron a una persona que trasladaba un objeto cubierto con una manta. Al revisar su contenido, encontraron una pintura cuya procedencia debía ser verificada por especialistas.

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Tras las coordinaciones con el Ministerio de Cultura, se confirmó la autenticidad de la pieza y su pertenencia al patrimonio cultural. La Policía procedió con su incautación para que las autoridades competentes realizaran las evaluaciones correspondientes.

La obra fue trasladada a los laboratorios del Ministerio de Cultura, donde quedó bajo evaluación especializada para determinar las acciones necesarias para su conservación y protección.

PNP recuperó la pintura durante un operativo en San Isidro

Los efectivos intervinieron a una persona que transportaba un objeto cubierto con una manta. Al revisarlo, encontraron la pintura. PNP
Los efectivos intervinieron a una persona que transportaba un objeto cubierto con una manta. Al revisarlo, encontraron la pintura. PNP

La intervención policial permitió localizar una pieza que figuraba en los registros de bienes culturales sustraídos. Según la información difundida por la Policía Nacional, la persona intervenida transportaba la pintura cubierta con una manta cuando los agentes realizaron el control de identidad.

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La identificación de la obra requirió la participación de especialistas del Ministerio de Cultura, quienes confirmaron su autenticidad. Después de esta verificación, las autoridades dispusieron su incautación y traslado a las instalaciones del sector Cultura.

¿Cómo funciona la alerta de bienes culturales sustraídos?

El Ministerio de Cultura cuenta con la Alerta de Bienes Culturales Sustraídos, un mecanismo que permite comunicar los robos de piezas patrimoniales a las instituciones que participan en la prevención y persecución del tráfico ilícito de bienes culturales.

Este sistema facilita la difusión de información sobre objetos desaparecidos ante entidades como la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat-Aduanas), Interpol, la Policía Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio Público.

Su finalidad es proporcionar información sobre los bienes culturales sustraídos para facilitar su identificación cuando aparezcan en intervenciones policiales, controles aduaneros u otras acciones de fiscalización.

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El Ministerio de Cultura implementó en diciembre de 2014 el Sistema Informatizado de Bienes Culturales Sustraídos. Esta herramienta permitió agilizar el registro, la emisión y la difusión de las alertas relacionadas con piezas del patrimonio cultural mueble.

El sistema comprende bienes como pinturas virreinales, ceramios, textiles prehispánicos, documentos antiguos y otros objetos de valor histórico. La información registrada permite comunicar los casos a las instituciones correspondientes para facilitar las acciones de búsqueda y recuperación.

La incorporación de esta plataforma también permite que las alertas circulen de manera más expeditiva entre las entidades que intervienen en la protección del patrimonio cultural peruano.

Especialistas del Ministerio de Cultura confirmaron que se trataba de una obra auténtica y perteneciente al patrimonio cultural peruano. PNP
Especialistas del Ministerio de Cultura confirmaron que se trataba de una obra auténtica y perteneciente al patrimonio cultural peruano. PNP

Ministerio de Cultura recibe denuncias por robo o afectación de bienes patrimoniales

El Ministerio de Cultura dispone de canales de comunicación para que la ciudadanía informe sobre robos o daños contra bienes pertenecientes al patrimonio cultural mueble.

Las personas que conozcan un caso pueden comunicarse con la institución mediante los siguientes canales:

  • Teléfono: (511) 618 9393, anexo 2263.
  • Celular: 990 341 377.
  • Correo electrónico: recuperaciones@cultura.gob.pe.

Estos medios permiten reportar la desaparición o afectación de ceramios, textiles prehispánicos, pinturas virreinales, documentos antiguos y otros objetos patrimoniales. La información recibida puede incorporarse a las acciones de identificación y recuperación a cargo de las autoridades competentes.

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