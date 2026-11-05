Perú

Fenómeno El Niño: qué son las ondas Kelvin y cómo pueden provocar lluvias intensas, huaicos e inundaciones

El Efecto Coriolis mantiene esta perturbación alineada con la línea ecuatorial mientras transporta calor y eleva el nivel del mar

Estas perturbaciones oceánicas transportan agua cálida de oeste a este a lo largo del Pacífico y actúan como señal temprana de la formación de El Niño.
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Una gigantesca perturbación oceánica, invisible a simple vista pero capaz de desplazar millones de toneladas de agua cálida a lo largo del Pacífico, actúa como una de las señales más confiables para anticipar la llegada de El Niño. Se trata de las ondas Kelvin, formaciones que viajan miles de kilómetros bajo la superficie del mar y que, al alcanzar las costas de Sudamérica, pueden desencadenar lluvias intensas, huaicos e inundaciones en Perú, según información de Andina Noticias.

El fenómeno fue descubierto en 1879 por el físico y matemático británico William Thomson, conocido posteriormente como Lord Kelvin por su contribución al desarrollo de la escala de temperatura que lleva su nombre. Las ondas que identificó son extremadamente largas y se propagan de oeste a este en los océanos, con especial incidencia en el Pacífico, donde concentran la capa superior del mar cálido y elevan el nivel del agua.

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Mapa del océano Pacífico y América del Sur con una franja naranja sobre la línea ecuatorial identificada con el texto Kelvin Wave.
Un mapa del océano Pacífico sitúa el avance de una onda Kelvin cálida sobre la línea ecuatorial frente a las costas de América del Sur. (Crédito: Agencia Andina)

Debilitamiento de los vientos Alisios

Las ondas Kelvin que se originan durante la primavera boreal funcionan como precursoras de El Niño. Estas formaciones recorren cerca de 15 mil kilómetros en paralelo a la línea ecuatorial, desde Indonesia hasta el continente americano, en un trayecto que puede extenderse por semanas.

En condiciones normales, los vientos Alisios empujan el agua cálida hacia Indonesia y Australia, lo que mantiene un equilibrio térmico en el Pacífico. Sin embargo, cuando se produce El Niño, estos vientos se debilitan y parte de esa masa de agua cálida comienza a desplazarse hacia Sudamérica en forma de ondas Kelvin, de acuerdo con el medio peruano.

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Mapa del océano Pacífico con líneas curvas celestes en ambos hemisferios, una línea punteada en el ecuador y un gráfico de barras a la derecha.
Un diagrama cartográfico explica cómo el efecto Coriolis desvía las trayectorias hacia la derecha o hacia la izquierda y disminuye su intensidad al acercarse a la línea del ecuador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ondas Kelvin: calor y aumento del nivel del mar

Estas ondas miden entre 5 y 10 centímetros de altura en la superficie oceánica, pero se extienden a lo largo de cientos de kilómetros de ancho. Se desplazan de oeste a este a una velocidad de 2,5 metros por segundo y permanecen alineadas con la línea ecuatorial debido al llamado Efecto Coriolis, el giro terrestre que impulsa las aguas del sur y del norte hacia el ecuador.

La masa de agua cálida que transportan ocupa un volumen mayor que las aguas frías, lo que explica por qué, además de calor, las ondas Kelvin pueden incrementar el nivel del mar. Cuando se forman a la altura de la línea ecuatorial, trasladan agua cálida desde el Pacífico occidental hasta el Pacífico oriental, con destino final en la costa oeste de Sudamérica, donde se ubica Perú.

Mapa del océano Pacífico con el texto El Niño y una franja horizontal de color cálido sobre la línea del ecuador.
Un mapa del océano Pacífico señala la zona de calentamiento ecuatorial asociada al fenómeno de El Niño frente a las costas de América del Sur. (Crédito: Agencia Andina)

El Pacífico se calienta y aumenta la evaporación

La presencia de estas ondas en el océano Pacífico provoca un calentamiento progresivo de sus aguas. Este proceso incrementa la evaporación y desencadena mayores precipitaciones, además de un aumento extraordinario en la temperatura del aire y otros eventos climáticos extremos asociados.

El fenómeno también puede intensificar la erosión en el litoral, en particular cuando coincide con mareas especialmente altas, lo que agrava el deterioro de playas y zonas costeras expuestas al oleaje.

Mapa térmico del océano Pacífico frente a la costa de Sudamérica con zonas en tonos rojos y amarillos, coordenadas y el logotipo del Senamhi.
Un mapa del Senamhi registra las anomalías de la temperatura superficial del mar frente a las costas occidentales de Sudamérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgo de huaicos e inundaciones

En el mar peruano, las ondas Kelvin profundizan la termoclina, la capa donde la temperatura del agua cambia de forma abrupta con la profundidad. Esto genera calentamientos transitorios en el ecosistema marino vinculado al afloramiento costero, un proceso directamente relacionado con la aparición de El Niño.

El aumento de la temperatura del mar impulsa la evaporación de las aguas superficiales, lo que favorece la formación de nubes que precipitan principalmente sobre la costa. La frecuencia con la que estas ondas llegan al litoral peruano puede intensificar la ocurrencia de lluvias y, con ello, activar inundaciones, desbordes de ríos, quebradas activadas, huaicos y deslizamientos, según el reporte.

El calentamiento marino también repercute sobre especies hidrobiológicas propias del mar frío peruano, como la anchoveta, que desciende a mayores profundidades o se desplaza hacia el sur en busca de condiciones adecuadas para su reproducción. A esto se suma el aumento del nivel del mar, que intensifica la erosión en playas, balnearios y acantilados, además de afectar las labores pesqueras y el transporte marítimo en la región.

Alerta por El Niño Costero continúa en Perú con riesgo de lluvias intensas en la costa norte. (Foto: Agencia Andina)
Alerta por El Niño Costero continúa en Perú con riesgo de lluvias intensas en la costa norte. (Foto: Agencia Andina)

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