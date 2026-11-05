Perú

Fenómeno El Niño: Senamhi advierte que la escasez de lluvias agravará la sequía en el sur y la Amazonía desde diciembre

El fenómeno climatológico se extenderá al menos cinco meses más, por lo que el especialista llamó a adoptar medidas preventivas en todos los sectores

La escasez de precipitaciones comenzará a sentirse con mayor intensidad en diciembre, especialmente en localidades del sur y la Amazonía. El calor registrado durante el año también afectó el desarrollo de los frutos.
La escasez de precipitaciones comenzará a sentirse con mayor intensidad en diciembre, especialmente en localidades del sur y la Amazonía. El calor registrado durante el año también afectó el desarrollo de los frutos. (Crédito: Agencia Andina)
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El mes de diciembre traerá una nueva arista del fenómeno El Niño en Perú: la escasez de agua en el sur del país y en la Amazonía. Así lo advirtió el ingeniero Nelson Quispe, especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), en declaraciones a la Agencia Andina.

El especialista precisó que esta manifestación del fenómeno climatológico difiere de la registrada en el norte del país, donde predominan las lluvias intensas y las inundaciones. En el sur y la selva, en cambio, la reducción de las precipitaciones generará un escenario de sequía con consecuencias directas sobre la actividad agropecuaria.

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Según el experto, desde octubre, el Anticiclón del Pacífico Sur y el Fenómeno El Niño tienen una 'intensa pelea'.
Según el experto, desde octubre, el Anticiclón del Pacífico Sur y el Fenómeno El Niño tienen una 'intensa pelea'. (Patricio Valderrama)

Sequía amenaza cultivos y ganado en el sur

Según Quispe, la falta de lluvias en esa zona del territorio peruano se reflejará en afectaciones a los cultivos, lo que repercutirá también en la alimentación de los animales vinculados a la ganadería. El especialista proyectó que el escenario podría empeorar en las próximas semanas.

“Posiblemente a partir de diciembre veamos a esta situación agravarse más”, manifestó el especialista del Senamhi en diálogo con la Agencia Andina.

sequia - medio ambiente
sequia - medio ambiente

Calor extremo afectó las cosechas en Perú

El ingeniero vinculó este escenario con las condiciones climáticas registradas durante el presente año, cuando las estaciones de verano e invierno resultaron inusualmente cálidas en el territorio peruano, con temperaturas hasta 10 grados Celsius (18 grados Fahrenheit) por encima de los valores habituales.

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Esa anomalía térmica incidió directamente en el desarrollo de las cosechas. “Esa situación hace que los frutos cosechados no tengan el tamaño esperado, por ejemplo”, indicó Quispe, en referencia al impacto del calor extremo sobre la productividad agrícola.

La escasez de precipitaciones comenzará a sentirse con mayor intensidad en diciembre, especialmente en localidades del sur y la Amazonía. El calor registrado durante el año también afectó el desarrollo de los frutos.
La escasez de precipitaciones comenzará a sentirse con mayor intensidad en diciembre, especialmente en localidades del sur y la Amazonía. El calor registrado durante el año también afectó el desarrollo de los frutos. (Crédito: Agencia Andina)

Posible beneficio para la agroexportación

Pese al panorama adverso en el sur, el especialista del Senamhi señaló que El Niño podría generar un efecto favorable en otras regiones del país. En zonas desérticas como Piura y Lambayeque, donde se desarrollan productos destinados a la agroexportación, el agua de las lluvias podría almacenarse en el subsuelo en forma de napa freática.

“El agua de la lluvia se almacena como napa freática en el subsuelo y puede ser utilizada posteriormente para la agricultura”, explicó el ingeniero, lo que abriría una vía de aprovechamiento hídrico para los productores de esas zonas en los meses posteriores.

El Niño continuará cinco meses más

Frente a este panorama, Quispe insistió en la necesidad de que la población y los distintos sectores productivos del país adopten medidas preventivas ante los efectos de El Niño, tanto en las regiones afectadas por el exceso de lluvias como en aquellas donde se prevé escasez hídrica.

“Esto recién está empezando y tenemos cinco meses para adelante”, advirtió el especialista del Senamhi, en declaraciones recogidas por la Agencia Andina.

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