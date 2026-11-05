Entradas para ver al papa León XIV en Perú: ¿cómo conseguirlas gratis desde hoy 5 de noviembre por Ticketmaster?

Te mostramos cómo adquirir tus entradas para la Misa del Papa León XIV paso a paso. Desde la creación de tu cuenta en Ticketmaster hasta la confirmación de tus entradas, te guiamos en todo el proceso.

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La organización de la Santa Misa presidida por el papa León XIV habilitará desde hoy, 5 de noviembre, hasta el 8 de noviembre, el canje de entradas gratuitas, personales e intransferibles para los fieles que deseen asistir al encuentro religioso en la Base Aérea Las Palmas, en Lima. El registro se realiza mediante la plataforma oficial de Ticketmaster Perú, donde cada usuario podrá solicitar boletos para sí mismo y para un grupo de acompañantes.

El evento está previsto para el 16 de noviembre a las 10:00 horas, de acuerdo con la información difundida por el Arzobispado de Lima. Los asistentes deberán completar el trámite digital, elegir uno de los sectores habilitados y respetar la puerta y la hora de ingreso que el sistema asignará en cada entrada.

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Las personas interesadas pueden acceder al proceso desde el enlace oficial: Santa Misa - Papa León XIV | Ticketmaster Perú.

Misa del papa León XIV: requisitos para obtener los boletos gratuitos en la Base Aérea Las Palmas| Foto: Ticketmaster

Recuerda que los boletos no tienen costo y advierte que está prohibida su venta, cesión o comercialización. Cada entrada quedará vinculada al nombre y documento de identidad de la persona registrada, por lo que no podrá ser utilizada por un tercero.

Paso a paso para obtener mi entrada a la misa del papa León XIV

Para solicitar los boletos, los interesados deben ingresar al portal de Ticketmaster desde un teléfono celular o una computadora.

Las entradas para la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas son gratuitas y estarán disponibles a través de Ticketmaster del 5 al 8 de noviembre. (CAptura de video / Ticketmaster)

Quienes no tengan una cuenta deberán crear un perfil con su correo electrónico; quienes ya estén registrados podrán iniciar sesión y buscar el evento denominado “Santa Misa - Papa León XIV”.

Los fieles deberán completar un registro en Ticketmaster, consignar su documento de identidad y respetar el acceso y horario asignados para la misa del 16 de noviembre| Foto: Ticketmaster

Una vez dentro de la página, el usuario tendrá que seleccionar el bloque o sector que prefiera entre las ubicaciones disponibles. La asignación dependerá del aforo habilitado en cada área, por lo que, si un bloque aparece sin cupos, será necesario optar por otro.

El Arzobispado de Lima informó cómo será el acceso a la misa del papa León XIV| Foto: Ticketmaster

Cada cuenta podrá solicitar hasta ocho entradas en una misma operación. Ese límite incluye el boleto del titular del registro y hasta siete adicionales para familiares, amigos u otros acompañantes.

Un boleto digital detalla el acceso gratuito a la misa del Papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas de Lima. (YouTube)

El solicitante deberá consignar nombres, apellidos y número de documento de identidad de cada persona que asistirá a la misa. El sistema permite utilizar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y, en el caso de los ciudadanos extranjeros, el pasaporte registrado durante el trámite.

DNI azul sigue siendo válido para votar en la segunda vuelta electoral del 7 de junio. (Foto: Agencia Andina)

La organización remarcó que cada asistente, incluidos los menores de edad, requiere su propio boleto. Los niños podrán ingresar al evento acompañados por sus padres o un tutor responsable, pero deberán presentar su entrada y documento de identidad.

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¿Cuál es la distribución o zonas de la misa?

La misa estará distribuida en 37 bloques o zonas de público, cada uno vinculado a una puerta de ingreso específica. La misa estará distribuida en 37 bloques o zonas de público, cada uno vinculado a una puerta de ingreso específica.

Primera fase de canje: 5 de noviembre

La primera jornada comenzará el miércoles 5 de noviembre a las 10:00 horas. En esta etapa se habilitarán los siguientes bloques:

Bloques 3, 4 y 5: ingreso por la puerta 2.

Bloques 2, 11 y 12: ingreso por la puerta 8.

Bloques 9, 10 y 33: ingreso por la puerta 7.

Bloques 12, 32 y 33: ingreso por la puerta 9.

Bloques 13, 31 y 32: ingreso por la puerta 10.

Bloque 30: ingreso por la puerta 11.

Bloque 34: ingreso por la puerta 6.

Segunda fase de canje: viernes 6 de noviembre

La segunda fase se habilitará el jueves 6 de noviembre a las 10:00 horas. Los bloques y accesos previstos son los siguientes:

Bloque 1: ingreso por la puerta 8.

Bloques 6, 7, 8, 36 y 37: ingreso por la puerta 4.

Bloques 8 y 35: ingreso por la puerta 6.

Bloque 14: ingreso por la puerta 10.

Bloques 14 y 29: ingreso por la puerta 11.

Bloque 29: ingreso por la puerta 12.

Tercera fase de canje: sábado 7 de noviembre

La tercera jornada se realizará el viernes 7 de noviembre desde las 10:00 horas. La distribución anunciada contempla:

Bloques 15, 27 y 28: ingreso por la puerta 12.

Bloques 25 y 26: ingreso por la puerta 13.

Bloque 18: ingreso por la puerta 15.

Bloques 16 y 17: ingreso por la puerta 16.

Cuarta fase de canje, sábado 8 de noviembre

La última fase comenzará el sábado 8 de noviembre a las 10:00 horas. Los sectores habilitados serán:

Bloques 22, 23 y 24: ingreso por la puerta 13.

Bloques 20 y 21: ingreso por la puerta 14.

Bloque 19: ingreso por la puerta 15.

¿Dónde visualizo mi bloque o zona elegida?

La Base Aérea Las Palmas contará con accesos diferenciados según los sectores elegidos por el público. Al seleccionar un bloque en el mapa de Ticketmaster, el sistema asignará de manera automática una puerta y una hora de ingreso.

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Cada asistente deberá acudir exclusivamente al acceso indicado en su entrada. La organización precisó que no estará permitido ingresar por otra puerta, incluso si una persona llega acompañada por familiares o amigos que tengan boletos para una zona distinta.

Se recomienda planificar el traslado con anticipación y presentarse en la puerta correspondiente a la hora señalada. Los alrededores del recinto podrían registrar cierres de vías y congestión vehicular, por lo que sugiere utilizar transporte público.

Las puertas estarán abiertas desde las 22:00 horas del domingo 15 de noviembre. Sin embargo, cada participante deberá respetar el horario particular que aparezca en su boleto, a fin de evitar inconvenientes durante el ingreso.

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Ver al papa León XIV será totalmente gratis y las entradas deberán ser adquiridas desde el 5 al 8 de noviembre para ingresar a la misa (Imagen Ilustrativa Infobae)