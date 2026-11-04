La JNJ buscará imponer una tercera destitución a Delia Espinoza

Delia Espinoza postula al Colegio de Abogados de Lima. Foto: Infobae

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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) programó para el 5 de noviembre el informe oral en el que se evaluará un tercer pedido de destitución contra la exfiscal de la Nación Delia Espinoza, esta vez por una supuesta demora de casi en reincorporar a la fiscal Azucena Inés Solari Escobedo al Ministerio Público. Según pudo conocer Infobae, el instructor del caso, el consejero Gino Ríos Patio, habría concluido en su informe de instrucción que corresponde aplicar la máxima sanción disciplinaria.

Se trata de una proceso disciplinario derivado de la ejecución de la cuestionada resolución N.º 231-2025-JNJ, que en junio de 2025 ordenó cancelar la destitución y disponer la inmediata reincorporación Patricia Benavides no solo como fiscal suprema, sino como fiscal de la Nación, pese a que ese cargo ya era ocupada válidad por Espinoza. En esa misma resolución se anularon las sanciones contra la jueza superior Enma Benavides y la fiscal Solari Escobedo.

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Durante la investigación preliminar, Espinoza cuestionó la legitimidad de la denuncia original por una presunta falta de legitimación del denunciante; alegó que la Resolución N.º 231-2025-JNJ tuvo una notificación defectuosa, que habría sido devuelta por el Ministerio Público al detectarse omisiones formales como la falta del acta del Pleno y la ausencia de firmas completas; y argumentó que sus actuaciones, entre ellas la devolución de la notificación y los pedidos de subsanación, constituyeron un ejercicio legítimo de sus competencias administrativas y no un acto de resistencia.

Sin embargo, la JNJ desestimó estos planteos y abrió el proceso disciplinario. Pese a los defectos de la resolución, consideraron que era de obligatorio cumplimiento y aplicable hasta que sea anulada por autoridad competente, y que no corresponde a cada funcionario decidir unilateralmente si la acata. El organismo remarcó que la demora se produjo pese a los apercibimientos cursados. Incluso se recordó que se pidió el uso la fuerza pública, pese a que la Junta al ser un órgano administrativo no tiene facultades jurisdiccionales.

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Informe fue elevado al Pleno de la JNJ que ella preside ahora. Se deberá convocar audiencia. Foto: composición Infobae

Un patrón de sanciones acumuladas

Este sería el tercer proceso en el que la JNJ impone una destitución a Delia Espinoza. El 23 de enero de 2026, el Pleno ya la había destituido por unanimidad en un primer procedimiento, instruido por Cabrera Vega, centrado en su resistencia a ceder el cargo a Patricia Benavides. Luego, el 18 de septiembre de 2026, una segunda destitución fue aprobada por mayoría en el marco del Procedimiento Disciplinario N.° 022-2026-JNJ, por una supuesta demora injustificada en la tramitación de una carpeta fiscal contra el excongresista Alejandro Soto y por una inexistente reunión extraprocesal con este mientras la investigación estaba en curso.

Cabe precisar que está pendiente de que se emita decisión final en un cuarto proceso disciplinario contra Espinoza por pedir la suspensión preventiva de Tomás Gálvez como fiscal supremo. En este caso ya se llevó a cabo la audiencia; sin embargo, hasta la fecha, el Pleno de la Junta no ha tomado una decisión al respecto.

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Espinoza se encuentra fuera del Ministerio Público desde septiembre de 2025, cuando la JNJ dispuso su suspensión preventiva. A esa medida se sumaron dos inhabilitaciones impuestas por el Congreso de la República, una de las cuales fue dejada sin efecto en primera instancia por el Poder Judicial. Actualmente, la exfiscal de la Nación ejerce como decana del Colegio de Abogados de Lima.

Lo que viene

El Pleno de la JNJ, conformado por los consejeros habilitados para este proceso, deberá pronunciarse tras la audiencia del 5 de noviembre, en la que Delia Espinoza podrá presentar sus descargos orales antes de que se designe a un ponente encargado de redactar el proyecto de decisión final, que luego será sometido a votación.

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