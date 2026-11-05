Los jóvenes que preparan el encuentro con León XIV en el Estadio Nacional: historias detrás de la vigilia

¿Cómo son los jóvenes voluntarios de la visita del papa León XIV al Perú? - Crédito Andina/Juan Carlos Guzmán

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La visita del papa León XIV será del miércoles 11 al lunes 16 de noviembre en Perú y ya los jóvenes se preparan al encuentro con este en el Estadio Nacional.

Pero, además de los asistentes, también habrá jóvenes detrás de la organización, quienes son voluntarios que han postulado para apoyar con todas las actividades, bajo la organización Amigos de León, de la Conferencia Episcopal Peruana.

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Así, se trata de jóvenes y adultos de diferentes regiones, que postulan para la organización del evento en el Estado Nacional y otras actividades, cuyas historias son diferentes. En algunos casos son creyentes católicos que ya han participado previamente en voluntariados en visitas papales anteriores.

Misa del papa León XIV: requisitos para obtener los boletos gratuitos en la Base Aérea Las Palmas| Foto: Ticketmaster

Los voluntarios para la visita del papa

En TikTok una serie de voluntarios han documentado cómo han seguido el proceso de postulación para ser voluntarios por la visita del papa al Perú. Se trata de jóvenes, en su mayoría las que documentan el proceso son mujeres peruanas. Sin embargo, también hay usuarios venezolanos que radican en Perú que se han apuntado para ser voluntarios para las actividades.

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El caso de Dana, usuario de TikTok que también hace contenido sobre emprendimiento, representa al de varios jóvenes, quienes no solo son creyentes católicos, sino que ya han participado anteriormente en voluntariados similares, inclusive en la visita del papa Francisco al Perú, que se llevó a cabo en 2018.

Se trata de jóvenes trabajadores y emprendedores, los cuales al postular tienen también que acreditar trabajados anteriores, sobre todo para la área que postulan. Es así que son personas con experiencia laboral en diferentes áreas, como comunicaciones, diseño, o tan solo orientación al público.

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Piden colaboración por Yape

Si bien los jóvenes no recibirán un pago por sus servicios (por eso se trata de voluntarios) sí la organización debe gestionar sus movilidades, su capacitación y más.

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Por eso, y para toda la organización, la Conferencia Episcopal Peruana invita a los fieles y a todas las personas de buena voluntad a colaborar con los preparativos de la visita del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre de 2026.

Quienes deseen colaborar con esta iniciativa pueden realizar sus aportes a través de Yape, al número 946 612 202.

El papa León XIV en la audiencia general celebrada este miércoles en el Vaticano. EFE/EPA/FABIO FRUSTACI

Bajo el lema oficial ‘Abramos el corazón’, la Iglesia peruana se prepara para recibir al Santo Padre en un encuentro que nos invita a vivir la fe, la fraternidad y la esperanza. Esta visita representa una oportunidad para renovar nuestro compromiso como Iglesia y fortalecer los lazos que nos unen como pueblo. Cada aporte, de acuerdo a las posibilidades de cada persona, es una muestra de generosidad y una manera concreta de sumarse a la preparación de este acontecimiento tan significativo para la Iglesia y el Perú.

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Siguen los preparativos

A poco de la llegada del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre de 2026, la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) presentó los avances de los preparativos para la visita pastoral, con énfasis en las coordinaciones logísticas, la prevención de riesgos y las medidas destinadas a garantizar el bienestar de los fieles.

Esta conferencia de prensa reunió a representantes de la Iglesia, instituciones públicas y aliados estratégicos que participan en los preparativos para el desarrollo de las actividades previstas durante la visita del Santo Padre.

Entrevista a un representante durante la presentación de una camioneta Chevrolet acondicionada como Papamóvil. En el evento se exhibe el vehículo blanco equipado con una cúpula transparente y una bandera de la Ciudad del Vaticano, en presencia de periodistas y asistentes en un patio institucional.

Monseñor Guillermo Inca Pereda, secretario general a.i. de la CEP y coordinador nacional de la visita del papa al Perú, informó sobre los preparativos generales y el trabajo de articulación que se desarrolla para recibir al Santo Padre.

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En ese marco, destacó la llegada al país de una tercera comitiva de avanzada del Vaticano, que participa en las coordinaciones finales y en la revisión de los aspectos logísticos y organizativos vinculados a las actividades del viaje apostólico.