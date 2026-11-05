Pleno del JNE ya estaría debatiendo casos de reelecciones encubiertas: Tribunal definirá cómo serán las proclamaciones

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclama a Keiko Fujimori ganadora de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el 7 de junio, en Lima (Perú). 3 de julio de 2026. REUTERS/Angela Ponce

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El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya debate los casos concretos en los que un alcalde en funciones ha sido electo como primer regidor de una lista sin candidato oficial a burgomaestre, las denominadas reelecciones encubiertas, según pudo conocer Infobae.

Según fuentes, en una reciente sesión del Pleno del Jurado, los magistrados hablaron sobre cómo deben proceder las proclamaciones en estos determinados casos. “Es posible que exista un acuerdo”, dijeron.

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Y es que algunos Jurados Electorales Especiales han decidido proclamar como primer regidor a un alcalde saliente, sin pronunciarse si se está frente o no a una reelección encubierta. Otros decidieron proclamar a burgomaestres del periodo 2023-2026 para que asuma también el periodo 2027-2030. Solo uno, el JEE Ica, decidió proclamar como nueva autoridad al regidor con el número 2, debido a que el primer regidor electo es el alcalde en funciones.

En esa línea, fuentes de RPP indicaron que “se espera un próximo pronunciamiento” del Pleno del JNE. Uno de los casos es el de Rafael López Aliaga, quien lidera la lista de Renovación Popular para Lima Metropolitana.

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Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Foto: JNE

Falta de un único criterio

A más de un mes de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) del 4 de octubre, los JEE resuelven de forma contradictoria los casos conocidos como reelección encubierta.

El fenómeno se repite en al menos 18 distritos y provincias del país. En todos los casos, la dinámica es similar: el candidato a la alcaldía renuncia en algún momento del proceso electoral, lo que deja al primer regidor —muchas veces el propio alcalde en ejercicio, impedido de postular de nuevo al mismo cargo por el artículo 194 de la Constitución— en condiciones de asumir la conducción del municipio si la lista resulta ganadora.

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Amazonas y San Martín proclamaron a los alcaldes en funciones

El 30 de octubre, el JEE de Bagua proclamó a Hermógenes Lozano Trigoso como alcalde provincial de Condorcanqui, en Amazonas, para el período 2027-2030. Lozano ejerce ese cargo desde 2022, cuando fue elegido por Renovación Popular, pero en los comicios de este año postuló como primer regidor por Somos Perú tras la renuncia de Eudes Abelino Chanchari Pérez, quien encabezaba originalmente la lista.

Una decisión similar adoptó el JEE de Moyobamba con Carlos Francois Hidalgo Reátegui, alcalde distrital de Zapatero, en San Martín. Hidalgo pasó a encabezar la lista de Renovación Popular después de que Víctor Francois Flores Hidalgo renunciara a la candidatura a la alcaldía. El organismo lo proclamó alcalde para el próximo período pese a ocupar ya ese cargo.

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Ica rechazó la continuidad del alcalde en funciones

El criterio cambió en el distrito de San Juan Bautista, en Ica. Mediante la Resolución N.° 01874-2026-JEE-ICA0/JNE, del 3 de noviembre, el JEE de esa jurisdicción determinó por mayoría que proclamar como alcalde a Jorge Luis Quispe Saavedra —burgomaestre en ejercicio que postuló como primer regidor por Renovación Popular tras la renuncia de su hija, Juana del Socorro Quispe Quijaite, candidata original a la alcaldía— supondría “la continuidad inmediata en la alcaldía, en contravención de la prohibición constitucional señalada en el artículo 194 de la Constitución Política del Perú”.

Una resolución del Jurado Electoral Especial de Ica declara inejecutable la proclamación de Jorge Quispe y nombra alcaldesa de San Juan Bautista a Rita Guerrero para el periodo 2027-2030.

En consecuencia, el colegiado, integrado por el presidente Víctor Malpartida y la integrante Verónica Díaz Ochoa, proclamó como alcaldesa para el período 2027-2030 a Rita del Carmen Guerrero Cajo, segunda regidora de la misma lista, y dejó a Quispe en el cargo de primer regidor. La resolución citó el voto en minoría del magistrado del JNE Gunther Gonzales Barrón, quien había advertido sobre el riesgo de que un alcalde utilizara una renuncia ajena para eludir la prohibición constitucional.

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Independencia y El Agustino proclamaron sin definir la alcaldía

En Independencia, el alcalde en funciones Alfredo Reynaga Ramírez encabezó la lista de Somos Perú como primer regidor, con 31.858 votos obtenidos por la agrupación. El JEE de Lima Norte proclamó a Reynaga únicamente como primer regidor, sin otorgarle la alcaldía.

Lo mismo ocurrió en El Agustino. Richard Robert Soria Fuerte, alcalde en funciones desde enero de 2023, encabezó la lista de Podemos Perú como primer regidor luego de que su padre, Liborio Soria Álvarez, renunciara a la candidatura original a la alcaldía. La agrupación ganó los comicios con el 31,505% de los votos válidos, equivalentes a 37.839 sufragios.

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El Jurado Electoral Especial de Lima Este 2 presenta en audiencia pública el acta con los resultados y las autoridades electas para el distrito de El Agustino.

El JEE de Lima Este 2 proclamó este 5 de noviembre a Soria como primer regidor, pero evitó pronunciarse sobre si su candidatura constituye una reelección encubierta.