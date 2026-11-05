Visita del papa León XIV podría aumentar ventas de negocios en 40% y generar impacto de S/1.200 millones

Papa León XIV arribará al Perú este miércoles 11 de noviembre. - Crédito EFE/ Simone Risoluti / Dicastero per la Comunicazione***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)***

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El papa León XIV llegará al Perú el próximo miércoles 11 de noviembre y ya mueve las proyecciones económicas para la semana de su visita.

Si bien por un lado, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, considera que su llegada generará un movimiento económico de S/300 millones, el sector privado es aún más optimista.

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Según proyecta Rodolfo Ojeda, presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la visita, que tendrá lugar del 11 y 16 de noviembre, podría generar un movimiento económico de entre S/700 millones y S/1.200 millones y además impulsaría las ventas de las pequeñas y medianas empresas (pymes) entre 20 % y 40 %, principalmente en las seis ciudades programadas en su recorrido.

El papa visitará el Perú del 11 al 16 de noviembre, y traerá un gran impacto económico. - Crédito Andina/AFP

La llegada del papa

Según información oficial, el pontífice Robert Francis Prevost realizará actividades en las ciudades de Lima, Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba (Cajamarca), Cusco, y Pucallpa, donde se realizarán celebraciones eucarísticas, encuentros con jóvenes, autoridades, obispos y representantes de los pueblos amazónicos.

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Rodolfo Ojeda destacó que la visita es una importante oportunidad para los negocios locales ante la llegada de peregrinos nacionales y extranjeros, e incluso las ventas podrías ser superiores a lo estimado, dependiendo de su ubicación y proximidad a los puntos de concentración de visitantes.

“Este dinamismo alcanzaría principalmente a los sectores de alojamiento, gastronomía, transporte, agencias de viajes, guías turísticos, comercio, artesanía, souvenirs y alimentos y bebidas. Esto representa una importante oportunidad para la reactivación de los negocios”, comentó.

En ese sentido, explicó que Lima y Callao concentrarían una importante demanda por las actividades oficiales y el flujo de visitantes. En el caso de Chiclayo, tendría una oportunidad especial debido al vínculo del pontífice con esta ciudad, donde inició parte de su labor pastoral en el Perú. Asimismo, Cusco y Pucallpa podrían aprovechar su potencial turístico y cultural, mientras que las demás localidades contempladas en el recorrido también tendrían oportunidades para los negocios locales.

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Te presentamos el itinerario y el plan de seguridad para la visita del Papa León XIV al Callao. Detalles sobre el recorrido, la vigilancia y los preparativos en la zona. Latina Noticias

Mayor turismo religioso

El representante gremial aseguró que la visita del papa León XIV también generará oportunidades para que las pequeñas empresas desarrollen nuevos productos y servicios vinculados al turismo religioso y cultural. Entre ellos destacan los paquetes turísticos, las experiencias gastronómicas, los productos artesanales y los recuerdos que incorporen elementos representativos de cada región.

“Para aprovechar esta mayor demanda, algunas pymes ya han adelantado sus inventarios, buscando proveedores alternativos, reforzando su personal temporal y fortaleciendo sus canales digitales de venta. Por tanto, la planificación anticipada será fundamental para responder al flujo adicional de consumidores y evitar problemas de abastecimiento y atención”, remarcó.

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Al respecto, recomendó a las pequeñas empresas evaluar aumentar su capital de trabajo entre 10 % y 20 %, de acuerdo a su actividad y la demanda que proyecten. No obstante, deben evitar el sobreabastecimiento y realizar compras de manera gradual para proteger su liquidez.

Más allá del movimiento comercial durante los días de estadía del pontífice, para el Gremio de la Pequeña Empresa este evento representa una oportunidad para captar nuevos clientes y fortalecer el posicionamiento de los negocios locales.

Robert Prevost regresará al Perú convertido en el papa León XIV. Su llegada impulsaría el turismo en el país. - Crédito Diócesis de Chiclayo

“El objetivo es que los visitantes puedan convertirse en futuros consumidores y que el Perú se consolide como destino atractivo para el turismo religioso, cultural y gastronómico”, sostuvo.

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Lo que recomiendan para visitantes

De igual manera, el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) presentó una cartilla práctica con recomendaciones y canales oficiales de información y asistencia para que los miles de viajeros disfruten de la experiencia de la visita del papa León XIV con tranquilidad y seguridad.

En el caso de los turistas internacionales, entre las principales recomendaciones figura verificar la vigencia del pasaporte, los requisitos migratorios y las condiciones de ingreso al Perú. También se aconseja confirmar las reservas de alojamiento y transporte, identificar a los proveedores turísticos y solicitar información clara sobre precios, servicios incluidos y condiciones de cancelación.

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El Mincetur también advierte sobre posibles estafas. Por ello, recomienda no realizar pagos a intermediarios por las entradas a las celebraciones: el ingreso a la misa en Las Palmas, Lima, es gratuito. Asimismo, recuerda que los visitantes deben consultar los horarios, accesos y requisitos de cada actividad únicamente a través de canales autorizados.