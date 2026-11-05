Caso ‘Policías Albañiles’: oficial de la PNP es condenada por ocultar en documentos que 15 efectivos realizaban trabajos de construcción

‘Policías Albañiles’ de Víctor Zanabria: los detalles detrás de la investigación que generó la suspensión del comandante general de la PNP| Andina (Composición Infobae)

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Una oficial de la Policía Nacional recibió una sentencia por consignar información falsa sobre las funciones asignadas a un grupo de efectivos que, durante varios meses, fueron destinados a realizar trabajos de construcción y remodelación dentro de una dependencia policial de Arequipa. La investigación corresponde al caso conocido como “Policías Albañiles”, que involucra a antiguos mandos de la institución.

La condenada es la mayor PNP Claudia F. Del Castillo C., quien reconoció su responsabilidad en los hechos durante el juicio oral. La acusación fiscal estableció que los documentos oficiales registraban actividades de inteligencia operativa para 15 policías, pese a que estos cumplían labores de albañilería y acondicionamiento en las instalaciones de la IX MACREPOL Arequipa.

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La sentencia establece penas de prisión suspendida, inhabilitación para ejercer funciones públicas y una reparación económica a favor del Estado. La resolución se produjo mientras otros cuatro investigados afrontan un proceso judicial por presuntas irregularidades relacionadas con el uso de personal policial y recursos de la institución.

El caso también comprende al exjefe de la IX MACREPOL, el general PNP Víctor J. Zanabria A., además de otros oficiales que ocuparon cargos administrativos en la dependencia. Las imputaciones incluyen presuntos delitos de peculado doloso y colusión agravada, vinculados con distintas operaciones dentro del complejo policial.

Mayor PNP recibió tres años de prisión suspendida por consignar información falsa

La investigación que involucra al comandante general de la PNP en el caso 'Los Albañiles'| Panamericana

El Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa, a cargo de la fiscal adjunta provincial Mery Ofelia Bellido Marroquín, obtuvo la sentencia contra Claudia F. Del Castillo C.

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El órgano judicial le impuso tres años de pena privativa de la libertad suspendida, un año y tres meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos, 182 días multa equivalentes a S/ 4.550 y el pago de S/ 3.000 por concepto de reparación civil a favor del Estado.

La resolución se emitió luego de que la mayor PNP se acogiera a la figura de conclusión anticipada del juicio oral. Mediante este procedimiento, aceptó expresamente los cargos formulados por el Ministerio Público.

De acuerdo con la acusación fiscal, entre agosto y noviembre de 2020, la oficial incorporó información falsa en los denominados “Roles de Servicio”. En esos registros figuraba que 15 efectivos policiales cumplían funciones de inteligencia operativa, aunque en realidad realizaban labores de construcción civil y remodelación dentro del complejo de la IX MACREPOL Arequipa.

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Cuatro investigados deberán continuar con el juicio oral

La sentencia contra Del Castillo C. constituye una de las resoluciones judiciales dentro de una investigación que también comprende a otros antiguos integrantes de la Policía Nacional.

La Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Arequipa declaró infundados los recursos presentados por las defensas de los investigados y confirmó el auto de enjuiciamiento. Con esta decisión, quedó establecido que los demás procesados deberán afrontar el juicio oral.

Entre ellos figura el general PNP Víctor J. Zanabria A., exjefe de la IX MACREPOL Arequipa, quien afronta acusaciones por presunto peculado doloso agravado, colusión agravada y peculado doloso.

La primera imputación está relacionada con el presunto desvío de 15 efectivos policiales para ejecutar trabajos de construcción dentro de la sede institucional. La acusación por colusión agravada comprende la supuesta simulación de la contratación del servicio de acondicionamiento del patio de armas. Asimismo, el delito de peculado doloso está vinculado con la presunta apropiación de un donativo en efectivo entregado por una empresa minera.

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Exjefes policiales afrontann acusaciones por peculado y colusió

El proceso también comprende al coronel PNP Francis J. Alarcón G., quien se desempeñó como jefe de Secretaría de la Unidad Ejecutora 022. La Fiscalía le atribuye presuntos delitos de peculado doloso agravado, colusión agravada y peculado doloso.

Por su parte, el mayor PNP Luis A. Cancela R., exjefe de Administración, y Rolando A. Rodríguez B., quien pertenecía a la sección de Adquisiciones, son procesados como presuntos autores del delito de colusión agravada.

Las imputaciones contra los cuatro investigados corresponden a hechos relacionados con el uso de personal policial y operaciones administrativas dentro de la dependencia de Arequipa. Sus responsabilidades todavía deben ser determinadas en el proceso judicial.

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Próxima audiencia fue programada para el 11 de noviembre

Exdirector de la PNP asegura que falta de coordinación entre la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial agrava inseguridad. (Fotocomposición Infobae Perú/Agencia Andina)

El juicio oral contra los demás procesados continúa en desarrollo. Según la información del Distrito Fiscal de Arequipa, la siguiente sesión fue programada para el 11 de noviembre.

La Fiscalía sustenta su acusación en distintos elementos obtenidos durante la investigación preparatoria. Entre ellos figuran pericias, declaraciones testimoniales, inspecciones periciales y comunicaciones incorporadas mediante el levantamiento del secreto de las comunicaciones.

Estos elementos forman parte del sustento probatorio presentado por el Ministerio Público para acreditar las presuntas irregularidades atribuidas a los antiguos mandos policiales.