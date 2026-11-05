Perú

Presentan proyecto para que el alcalde de Lima sea elegido con el 30% de votos o en segunda vuelta

La iniciativa del diputado César Muedas de Ahora Nación busca modificar la Ley de Elecciones Municipales y equiparar el sistema de votación de la capital al de los gobiernos regionales

Un hombre vota durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. REUTERS/Alessandro Cinque
Un hombre vota durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. REUTERS/Alessandro Cinque
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El diputado César Augusto Muedas Balbiese, integrante del Grupo Parlamentario Ahora Nación, presentó ante el Congreso de Perú un proyecto de ley que busca establecer un umbral mínimo del 30% de los votos válidos para la elección del alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con un mecanismo de segunda vuelta electoral en caso de que ninguna lista alcance ese porcentaje.

La fórmula legal plantea que el presidente del Jurado Electoral Especial correspondiente proclame como ganadora a la lista que obtenga no menos del 30% de los votos válidos en la provincia de Lima. Si ninguna supera ese porcentaje, se realizaría una segunda elección dentro de los 30 días calendario posteriores a la proclamación de los cómputos oficiales, en la que resultaría electo el candidato de la lista que logre la mayoría simple de los votos.

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El proyecto propone incorporar además una disposición complementaria que encarga a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la emisión de la norma reglamentaria para la distribución de escaños tras una eventual segunda vuelta, en un plazo no mayor de 120 días desde la entrada en vigencia de la ley.

Documento oficial de dos páginas con membrete del Congreso del Perú, sellos de recepción, texto legal y firmas digitales
Un proyecto de ley presentado en el Congreso de Perú propone modificar la normativa electoral para establecer la segunda vuelta en la elección de la alcaldía de Lima Metropolitana.

Exposición de motivos

La propuesta toma como referencia la Ley de Elecciones Regionales, que exige a las fórmulas de gobernador y vicegobernador obtener no menos del 30% de los votos válidos para ser proclamadas ganadoras. Si ninguna supera ese umbral, se habilita una segunda elección entre las dos fórmulas más votadas, donde se declara ganador a la lista que obtenga la mayoría simple.

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Según el texto de la iniciativa, la provincia de Lima tiene un régimen especial reconocido en la Constitución y la Ley Orgánica de Municipalidades. Esa normativa le otorga a la Municipalidad Metropolitana competencias que exceden el ámbito local y abarcan funciones de carácter regional.

“Esta particularidad es utilizada por la iniciativa para sustentar un tratamiento electoral diferenciado respecto de las demás provincias”, señala el documento. El proyecto sostiene que, pese a ese régimen especial, la legislación electoral no contempla un procedimiento diferenciado para la elección de la máxima autoridad de la capital peruana.

El proyecto de ley recoge los resultados de los últimos cinco procesos electorales en Lima para sustentar la necesidad de la reforma. De acuerdo con esos datos, en las dos elecciones más recientes la lista ganadora no alcanzó el umbral del 30% de los votos válidos.

En los comicios de 2026, con el 99,9% de actas contabilizadas, Renovación Popular encabezaba el cómputo con 27,685% de los votos válidos. En 2022, el mismo partido había ganado la alcaldía con 26,342% de los votos válidos. La situación contrasta con procesos anteriores: en 2018, Acción Popular obtuvo 36,03%; en 2014, Solidaridad Nacional alcanzó 50,77%; y en 2010, Fuerza Social logró 38,393% de los votos válidos.

Descartada una segunda vuelta en Lima

A fines de octubre, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro declaró infundada una solicitud de Avanza País para convocar a una segunda vuelta entre Francis Allison y Rafael López Aliaga, los dos candidatos más votados en la elección municipal de 2026. Avanza País había argumentado que, debido al régimen especial de Lima y sus competencias de carácter regional, correspondía aplicar la misma regla del 30% vigente para gobernadores regionales.

Rafael López Aliaga con dos dedos en alto y Francis Allison de traje frente a un dibujo del Palacio Municipal de Lima.
Una fotocomposición sitúa a los políticos peruanos Rafael López Aliaga y Francis Allison delante de una ilustración de la Municipalidad Metropolitana de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tribunal electoral resolvió que la Ley de Elecciones Municipales contempla reglas propias, diferenciadas de los comicios regionales, y que no existe una disposición legal que autorice extender el mecanismo de segunda vuelta a la Municipalidad de Lima. “No existe fundamento normativo para exigir que la candidatura a alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima obtenga, como condición para su proclamación, el treinta por ciento (30%) de los votos válidos, ni para disponer una segunda elección en los términos solicitados”, señaló el JEE en su resolución.

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