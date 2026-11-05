Otra moneda de un sol lanzada al aire definirá al próximo alcalde de un distrito de Huancayo tras empate electoral

Una notaria pública dará fe del sorteo entre Acción Popular y Batalla Perú, cuyos candidatos obtuvieron la misma cantidad de votos en Quichuay. Es el segundo caso de desempate mediante una moneda registrado en los comicios de octubre

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El próximo alcalde de Quichuay, un distrito de la provincia de Huancayo (Junín), tendrá que esperar el lanzamiento de una moneda de un sol para conocer el resultado de la contienda electoral.

El empate en la votación entre los partidos Acción Popular y Batalla Perú obligó al Jurado Electoral Especial (JEE) local a recurrir a un sorteo público para resolver cuál de las dos organizaciones políticas ocupará el segundo lugar en la elección municipal.

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Luis Samaniego, presidente del organismo electoral, explicó este jueves a la radio Exitosa que el procedimiento contará con la presencia de una notaria pública, quien certificará el desarrollo del acto. “Cuando se empata en votaciones, hay un sorteo, pero ese sorteo tiene que tener ciertas formalidades, como es la fe que da un notario”, declaró.

Según detalló, la mecánica consiste en lanzar una moneda de un sol, pero antes cada uno de los representantes de las agrupaciones empatadas deberá escoger entre cara y sello. Para determinar quién tendrá la primera opción de elegir, se utilizará un ánfora seleccionada previamente. La notaria verificará el procedimiento y dará fe de lo ocurrido durante el acto público.

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El sorteo será público y contará con la presencia de una notaria, quien dará fe del procedimiento para garantizar la transparencia y legalidad del resultado

“En presencia de la notaria, como ella constata hechos, da fe de ese acto público”, precisó al indicar que el resultado del sorteo permitirá establecer cuál de las dos organizaciones políticas ocupará el segundo lugar en la contienda de Quichuay.

El funcionario señaló que se trata del primer empate de este tipo registrado en la provincia de Huancayo y dentro de la jurisdicción del JEE. Aunque no precisó el número de votos obtenido por cada agrupación, confirmó que ambas alcanzaron exactamente la misma cantidad, por lo que corresponde aplicar el mecanismo de desempate.

El Jurado Electoral Especial de Huancané resolvió la elección municipal de Conima a favor de Rubén Quispe Capajaña mediante el lanzamiento de una moneda. (Exitosa)

Un antecedente en Puno

El caso de Quichuay no es el primero en estos comicios municipales de 2026. Esta semana, una moneda de un sol también definió la elección en el distrito de Conima, provincia de Moho (Puno), luego de que dos candidatos terminaran empatados en el primer lugar.

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Rubén Quispe Capajaña, de Somos Perú, y Salomino Mamani Quispe, de País para Todos, obtuvieron 671 votos cada uno, equivalentes al 27,739 % de los sufragios válidos, según los resultados contabilizados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El JEE de Huancané organizó entonces un sorteo público, en el que ambos postulantes escogieron entre cara y sello. La moneda cayó del lado de “sello”, opción elegida por Quispe Capajaña, quien quedó como ganador de la elección municipal.

La definición se sustentó en el artículo 26, numeral 6, de la Ley de Elecciones Municipales (Ley 26864), que establece que los empates entre candidatos se resuelven mediante sorteo.

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Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados a los comicios del pasado 4 octubre para escoger a 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.696 alcaldes distritales. Gran parte de la atención está puesta en la capital Lima, donde se escoge a un alcalde metropolitano y a otros 42 alcaldes distritales.

Los ganadores fueron escogidos para ejercer los cargos en el periodo 2027-2030, que coincidirá en su totalidad dentro del periodo presidencial 2026-2031 para el que fue elegida la mandataria Keiko Fujimori.