Perú Deportes

Partidos de hoy, jueves 5 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día está cargada con diversos encuentros en la Europa League, Conference League y otros certámenes con la posible participación de jugadores peruanos

Partidos de hoy, jueves 5 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.
Partidos de hoy, jueves 5 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.
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La programación de partidos de hoy jueves 5 de noviembre tendrá actividad en Europa y Sudamérica, con partidos de la UEFA Europa League, la Conference League, la Liga Profesional Argentina, el Brasileirao y más. La jornada también puede ofrecer presencia peruana en clubes del exterior.

La Europa League concentrará varios de los cruces destacados. AC Milan recibirá a Ferencvaros, mientras que Real Sociedad enfrentará a Olympique de Lyon. A la vez, Juventus visitará a AZ Alkmaar y Benfica será local ante Lech Poznan.

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El calendario europeo incluye el duelo entre Sparta Praga y Bournemouth, un partido que puede involucrar a Joao Grimaldo. El extremo peruano forma parte del plantel checo y buscará una oportunidad en una jornada de competencia continental.

Otro encuentro para resaltar será el de Hapoel Be’er Sheva contra OFI Creta. Allí aparece la posibilidad de que Adrián Ugarriza tenga minutos con el conjunto israelí.

La Conference League tendrá tres partidos señalados: Midtjylland se medirá con Ajax, Getafe recibirá a Brighton y AS Mónaco jugará en casa frente a Nordsjaelland.

La programación de este torneo puede dejar dos participaciones vinculadas a futbolistas peruanos. Marcos López sería titular en Copenhague para el duelo ante Iberia 1999, mientras que el sueco-peruano Matteo Pérez Vinlof podría integrar a Dinamo Zagreb en su visita a Sunderland.

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La actividad de jugadores peruanos también incluirá a Santiago Ormeño, quien podría participar con Montevideo Wanderers ante CA Lito por la Copa Uruguay.

En Argentina, River Plate visitará a Aldosivi en un encuentro correspondiente al fútbol local. El equipo de Núñez afrontará una salida exigente ante el conjunto de Mar del Plata.

El Brasileirao ofrecerá dos compromisos: Palmeiras será local frente a Remo y Cruzeiro recibirá a Bahía. Ambos partidos completarán una programación con opciones en distintos continentes.

Partidos de UEFA Europa League

- AC Milan vs Ferencvaros (12:45 horas / ESPN, Disney+)

- Real Sociedad vs Olympique de Lyon (12:45 horas / ESPN 3, Disney+)

- Anderlecht vs Red Bull Salzburgo (12:45 horas / ESPN 5, Disney+)

- Crystal Palace vs Hoffenheim (12:45 horas / ESPN 2, Disney+)

- Sparta Praga vs Bournemouth (12:45 horas / ESPN, Disney+)

- Levski Sofia vs Jagiellonia Białystok (12:45 horas / Disney+)

- Lilleström vs Viktoria Plzen (12:45 horas / Disney+)

- NEC Nijmegen vs AC Omonia Nicosia (12:45 horas / Disney+)

- AZ Alkmaar vs Juventus (15:00 horas / ESPN, Disney+)

- Benfica vs Lech Poznan (15:00 horas / ESPN 2, Disney+)

- Celtic vs Besiktas (15:00 horas / ESPN 5, Disney+)

- Celta de Vigo vs Royale Union SG (15:00 horas / ESPN 2, Disney+)

- Sunderland vs Dinamo Zagreb (15:00 horas / Disney+)

- Hapoel Be’er Sheva vs OFI Creta (15:00 horas / Disney+)

- Sturm Graz vs NK Celje (15:00 horas / Disney+)

- Torreense vs Ararat-Armenia (15:00 horas / Disney+)

Partidos de UEFA Conference League

- Aarhus GF vs Sporting Braga (12:45 horas / Disney+)

- Atalanta vs Kairat Almaty (12:45 horas / Disney+)

- Estrella Roja vs Inter Escaldes (12:45 horas / Disney+)

- KuPS vs Gent (12:45 horas / Disney+)

- Lincoln FC vs Hajduk Split (12:45 horas / Disney+)

- Midtjylland vs Ajax (12:45 horas / Disney+)

- Mjallby AIF vs FK Borac Banja Luka (12:45 horas / Disney+)

- FC Thun vs Hearts (12:45 horas / Disney+)

- Trabzonspor vs Friburgo (15:00 horas / Disney+)

- Copenhague vs Iberia 1999 (15:00 horas / Disney+)

- Getafe vs Brighton (15:00 horas / Disney+)

- AS Mónaco vs Nordsjaelland (15:00 horas / Disney+)

- Panathinaikos vs CSKA Sofía (15:00 horas / Disney+)

- Lugano vs Kauno Zalgiris (15:00 horas / Disney+)

- Riga FC vs FK Jablonec (15:00 horas / Disney+)

- Sint-Truidense vs Brann (15:00 horas / Disney+)

- Twente vs Pafos FC (15:00 horas / Disney+)

- U Craiova 1948 vs KF Egnatia (15:00 horas / Disney+)

Partidos de fútbol argentino

- Aldosivi vs River Plate (13:00 horas / ESPN Premium, TNT Sports)

- Gimnasia y Esgrima La Plata vs Belgrano (17:15 horas / TNT Sports)

Partidos de fútbol brasileño

- Palmeiras vs Remo (17:30 horas / Premiere)

- Cruzeiro vs Bahía (19:30 horas / Amazon Prime Video)

Partido de fútbol paraguayo

- Rubio Ñú vs Sportivo Luqueño (17:00 horas / Tigo Sports)

Partidos de Copa Uruguay

- CA Lito vs Montevideo Wanderers (14:00 horas / DSports Uruguay)

- Gladiador FC vs Liverpool (16:00 horas / DSports Uruguay)

- Libertad San Carlos vs Montevideo City Torque (19:00 horas / DSports Uruguay)

Partido de Copa Ecuador

- Independiente del Valle vs Delfín SC (19:00 horas / DSports)

Partido de Copa Chile

- Universidad de Chile vs Antofagasta (17:00 horas / TNT Sports)

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