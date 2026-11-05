Perú

Gianella Marquina cuenta detalles del nacimiento de su primera hija: “Las cosas se complicaron”

La hija de Melissa Klug recurrió a sus redes sociales para responder algunas preguntas de sus seguidores

Composición de dos fotos: una pareja abrazada con una tira de ecografías y las manos de dos adultos que sostienen la mano de un bebé
Gianella Marquina posa junto a su pareja con una ecografía y sostiene la mano de su recién nacida en una composición fotográfica.
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Gianella Marquina reveló que tuvo una cesárea de emergencia durante el nacimiento de su primera hija, Tezza, pese a que su intención inicial era tener un parto natural. La joven abogada respondió las preguntas de sus seguidores en Instagram, donde relató algunos detalles de las horas previas a la llegada de la bebé.

A casi un mes del nacimiento de la niña, Gianella Marquina habilitó una caja de preguntas en sus historias para conversar con sus seguidores sobre esta nueva etapa. Las consultas se centraron en el parto, sus primeras semanas como madre y la posibilidad de ampliar la familia en el futuro.

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Una de las dudas más repetidas apuntó al tipo de parto que tuvo. La influencer aclaró que había optado por el parto natural, aunque una complicación obligó a cambiar el plan médico durante el trabajo de parto.

Tengo demasiadas preguntas sobre si fue natural o cesárea. Como saben, yo quería que fuera natural, pero bueno, por circunstancias de la vida, las cosas se complicaron y me tuvieron que hacer una cesárea de emergencia. Igual lo di todo”, expresó Gianella Marquina ante sus seguidores.

Captura de pantalla de una historia con texto sobre una fotografía donde la mano de un bebé sostiene el dedo de un adulto
Gianella Marquina explica en una publicación de redes sociales que el nacimiento de su hija se resolvió mediante una cesárea de emergencia tras alcanzar ocho centímetros de dilatación.

La hija de Melissa Klug señaló que alcanzó ocho centímetros de dilatación antes de que el equipo médico le comunicara que debía someterse a una intervención quirúrgica. No dio mayores precisiones sobre las causas que llevaron a la cesárea, aunque adelantó que compartirá su experiencia más adelante.

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¡Uy no! Todo un caso, que ya les contaré en algún momento todo lo que pasé ese día”, escribió en otra de sus respuestas. También precisó que dio a luz a Tezza a las 39 semanas de gestación.

El nacimiento de la bebé marcó una nueva etapa para la joven, quien ha compartido parte de su experiencia como madre a través de las redes sociales. En esta ocasión, optó por responder inquietudes de otras mujeres interesadas en conocer cómo fue el proceso antes y después del parto.

Marquina no ocultó que las circunstancias de ese día fueron distintas a las que había imaginado. Su relato dejó claro que la cesárea no estaba contemplada en sus planes iniciales, aunque destacó el esfuerzo que realizó durante las horas de trabajo de parto.

Captura de pantalla de una publicación de Instagram con manos sujetando los pies de un bebé sobre una tela e interacciones de usuarios
Gianella Marquina comparte en Instagram la primera fotografía de su recién nacida junto a mensajes de felicitación de su familia.

La abogada recibió mensajes de apoyo tras contar que el procedimiento fue de emergencia. Sus seguidores también le consultaron por el estado de Tezza y por cómo ha cambiado su rutina desde que asumió la maternidad.

Gianella Marquina prefiere concentrarse en Tezza antes de pensar en otro bebé

La conversación en Instagram también abordó la posibilidad de que Gianella Marquina tenga más hijos. Una usuaria le preguntó si le gustaría ampliar la familia o si prefería quedarse únicamente con Tezza.

La joven respondió que, antes del nacimiento, ella y su pareja contemplaban la posibilidad de tener “la parejita”. Sin embargo, la experiencia del parto modificó, al menos por ahora, esa idea.

Nos daba ilusión la idea de tener la parejita, pero después de mi parto como que se nos fueron un poquito las ganas. Pero uno nunca sabe”, afirmó entre risas.

Marquina remarcó que su prioridad está puesta en acompañar el crecimiento de su hija durante sus primeros meses de vida. Por esa razón, descartó tomar una decisión inmediata sobre un eventual segundo embarazo.

Captura de pantalla de una historia de Instagram con texto y una caja de preguntas sobre un bebé recostado
Gianella Marquina responde en Instagram sobre la posibilidad de tener más hijos tras la experiencia de su parto.

Por el momento estamos disfrutando cada segundo con nuestra gordita y toda nuestra atención es solo para ella”, añadió la hermana de Samahara Lobatón.

Tezza nació a inicios de octubre y se convirtió en la primera hija de Gianella Marquina. Desde entonces, la joven ha mostrado algunos momentos de su vida familiar, aunque mantiene en reserva varios detalles de la experiencia que atravesó el día del parto.

La influencer dejó abierta la posibilidad de contar más adelante qué ocurrió durante esas horas y cuáles fueron las complicaciones que derivaron en la cesárea de emergencia. Por ahora, su atención está centrada en la adaptación a la maternidad y en los primeros cuidados de la bebé.

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