Renzo Reggiardo sobre 100 días de Keiko Fujimori: “No puedo ser crítico porque está dando señales y los mayores esfuerzos”

Renzo Reggiardo evita evaluar los primeros 100 días de Keiko Fujimori, pero destaca las señales del Ejecutivo y pide respaldar sus iniciativas

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El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, destacó este miércoles los esfuerzos del Gobierno de Keiko Fujimori para enfrentar la inseguridad ciudadana y prevenir los efectos del fenómeno de El Niño, al cumplirse sus primeros 100 días de gestión, aunque evitó emitir una evaluación sobre su desempeño.

“Veo con expectativas y con atención las señales que está dando el Gobierno. Son señales claras, concretas”, declaró a Canal N al ser consultado sobre la gestión de la presidenta.

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Reggiardo prefirió no pronunciarse sobre el cumplimiento de las expectativas en estos primeros meses, pero consideró necesario respaldar las iniciativas anunciadas y fortalecer las acciones que requieran mayor impulso desde los distintos sectores.

“Me parece que hay que seguir en esa línea de dar ese beneficio de la duda y, sin duda, apoyar y reforzar lo que haya que reforzar desde los sectores en donde nos encontramos”, sostuvo.

El alcalde de Lima identifica la seguridad ciudadana y la prevención de los efectos de El Niño como las principales prioridades del Gobierno

En esa línea, señaló que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) mantiene una coordinación permanente con el Ejecutivo para atender las principales preocupaciones del país.

“No puedo ser crítico porque el Gobierno está dando señales y haciendo los mayores esfuerzos para brindar los servicios en los dos aspectos que hoy son los más importantes: el de seguridad ciudadana, que sigue siendo el más importante, y el de la lucha y el control de los daños que pueda generar el fenómeno de El Niño”, afirmó.

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Seguidamente, cuestionó la decisión del Congreso de reducir las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo y consideró que el debate estuvo marcado por intereses políticos, pese a la urgencia de atender la criminalidad y prevenir los efectos de El Niño.

“Yo creo que hubo una politización indebida del tema de la delegación de facultades”, manifestó. Al respecto, recordó que durante su trayectoria parlamentaria no había visto que una solicitud de este tipo fuera fragmentada de esa manera.

“Jamás en mis diez años de gestión se ha cercenado o se ha fragmentado un pedido de facultades legislativas. Lo que ha pasado es sorprendente”, señaló.

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Reggiardo recordó que el Parlamento redujo de 76 a aproximadamente 27 las facultades requeridas por el Gobierno, una decisión que atribuyó a cálculos políticos de las bancadas opositoras. “Yo creo que es la politización de los dos temas más importantes del país”, afirmó.

Reggiardo cuestiona al Congreso por reducir de 76 a aproximadamente 27 las facultades legislativas solicitadas y considera que hubo una politización de ambos asuntos

Calificó como un “muy mal cálculo político” la postura de los sectores contrarios a la delegación y sostuvo que serán los ciudadanos quienes determinen sus consecuencias. “Creo que no lo han debido hacer así. El tiempo será el que juzgue, la población será la que juzgue”, indicó.

Finalmente, instó al Ejecutivo a mantener el ritmo de trabajo y presentar cuanto antes las iniciativas normativas necesarias para avanzar en sus principales compromisos.

“Ya está hecho así. A seguir avanzando, a seguir trabajando y el Ejecutivo a presentar rápidamente estos paquetes legislativos y estos decretos legislativos que serán seguramente en favor de la población”, concluyó.

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Fujimori cumple este jueves 100 días en el cargo, marcados por la militarización de la política de seguridad para tratar de frenar al crimen organizado, principal preocupación de la ciudadanía, con un acercamiento a EE.UU. a través de su adhesión al Escudo de las Américas y una política carcelaria inspirada en el modelo del salvadoreño Nayib Bukele.