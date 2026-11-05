Perú

Mañana 6 de noviembre habrá día no laborable en una región en Perú: ¿Aplica también para privados?

Previo a la semana de la llegada del papa León XIV a Perú y los días no laborables, una región tendrá un día libre que aplicará a los trabajadores públicos

Carnaval de Ayacucho en Lima
En Ayacucho se celebra el día de la canción folclórica ayacuchana. - Crédito Andina
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¿Sabías que este viernes 6 de noviembre es feriado regional? Se trata del Día de la canción folclórica ayacuchana, por lo cual se declaró anteriormente que cada año en esta fecha y en Ayacucho se dará el día libre, que básicamente solo es aplicable obligatoriamente a los trabajadores del sector público.

Por eso, se trata de un día no laborable recuperable. Es decir, que inclusive los empleados públicos, al no trabajarlo, deben recuperar las horas posteriormente.

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Sin embargo, se declaró como “facultativo” para el sector privado. Lo que quiere decir que las empresas pueden pactar con sus trabajadores darles este día libre y acordar cómo se pagarán las horas no laboradas posteriormente.

Fiesta y procesión de la Virgen de las Mercedes
En algunas regiones los feriados regionales están enlazados a celebraciones religiosas. - Crédito Andina

Todos los feriados regionales del 2026

Como se sabe, además de los feriados, Perú tiene los días no laborables circunscritos a regiones, a los que se conoce como feriados regionales.

Esta es la lista ordenada alfabéticamente para saber si uno de estos días aplica a tu región, sobre todo si trabajas en el sector público o si quieres saber si en algunas entidades públicas habrá atención:

  • Áncash: 12 de febrero se celebra Aniversario de la creación política del departamento de Áncash
  • Apurímac: 8 de setiembre se celebra Festividad de Nuestra Señora de Cocharcas
  • Ayacucho: 6 de noviembre se celebra Día de la Canción Folclórica Ayacuchana
  • Cusco: 24 de junio se celebra Fiesta de San Juan
  • Huancavelica: 8 de marzo se celebra Día Internacional de la Mujer
  • Huánuco: 24 de junio se celebra Día del campesino Huanuqueño y Fiesta de San Juan en la Zona Selva
  • Huánuco: 15 de julio se celebra Inmolación del Coronel Leoncio Prado Gutiérrez; y 27 de julio se celebra Escenificación de la Fiesta del Sol en las Pampas de Huánuco Viejo
  • Ica: 19 de marzo se celebra Festival Internacional de la Vendimia Iqueña
  • Junín: 13 de setiembre se celebra Aniversario de Creación del Departamento de Junín
  • La Libertad: 15 de diciembre se celebra Festividad de la Virgen de la Puerta; y 29 de diciembre se celebra Festividad por el Día de la Independencia de Trujillo
  • Loreto: 24 de junio se celebra Fiesta de San Juan; y 13 de agosto se celebra Certificación oficial del Río Amazonas como Maravilla Natural del Mundo
  • Madre de Dios: 10 de julio se celebra Aniversario de fundación histórica de la ciudad de Puerto Maldonado. Este fue el último aprobado
  • Moquegua: 26 de mayo se celebra Aniversario de la Provincia de Ilo; 14 de octubre se celebra Festividad de la Virgen y Mártir Santa Fortunata; y 25 de noviembre se celebra Aniversario de Moquegua (Mariscal Nieto)
  • San Martín: 24 de junio se celebra Fiesta de San Juan
  • Tacna: 26 de mayo se celebra Actos conmemorativos del Alto de la Alianza; 28 de agosto se celebra Aniversario de la Reincorporación de Tacna al Perú; y 14 de setiembre se celebra Festividad del Señor de Locumba
  • Tumbes: 7 de enero se celebra Aniversario del Grito de Independencia de San Nicolás de Tumbes; y 24 de julio se celebra Conmemoración de la Batalla de Zarumilla
  • Ucayali: 18 de junio se celebra Aniversario de la creación del Departamento de Ucayali; y 24 de junio se celebra Fiesta de San Juan.

El Gobierno de Perú confirmó que se declararán feriados regionales por la visita del Papa León XIV en noviembre de 2026. Conoce las ciudades que visitará y los detalles anunciados por el ministro de Trabajo.

Los días libres por el papa León XIV

Como se sabe, también habrá días no laborables por la visita del papa León XIV en Perú:

  • Para Lima (sector público y privado) serán días no laborables el miércoles 11 de noviembre, de 13:00 a 24:00 horas, el jueves 12 de noviembre, de 13:00 a 24:00 horas y el lunes 16 de noviembre (día completo).
  • Para la Provincia Constitucional del Callao (sector público y privado) serán días no laborables el miércoles 11 de noviembre, de 13:00 a 24:00 horas, el jueves 12 de noviembre, de 13:00 a 24:00 horas y el lunes 16 de noviembre (día completo).
  • Para Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura (sector público y privado) serán días no laborables el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre (días completos).
gente en jiron de la unión en el Centro de Lima
Los días no laborables lo descansan los trabajadores públicos, pero deben compensar las horas luego. - Crédito Andina/Juan Carlos Guzmán

Todos estos son tanto para el sector público como para el privado, aunque estos segundos deberán acordarlo con su empleador para poder disfrutarlo, e incluso así, deberán posteriormente recuperar la horas o compensarlas.

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Pero en Cusco y Ucayali también habrá esta posibilidad para el domingo 15 de noviembre, que no se aplica para el sector público, dado que es un día no hábil.

  • Para Cusco (solo sector privado) será día no laborable el domingo 15 de noviembre (día completo).
  • Para Ucayali (solo sector privado) será día no laborable el domingo 15 de noviembre (día completo).

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