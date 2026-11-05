Perú

El Agustino: JEE no se pronuncia sobre reelección encubierta y proclama primer regidor al actual alcalde Richard Soria

El Jurado Electoral Especial de Lima Este 2 proclamó ganadora a la lista de Podemos Perú que estuvo encabezada por Liborio Soria Álvarez, padre del actual burgomaestre que renunció durante los comicios

Un hombre con traje oscuro, corbata roja y una medalla institucional sostiene un micrófono ante un atril bajo un toldo amarillo
El alcalde de El Agustino, Richard Soria Fuerte, ofrece un discurso con la medalla municipal frente a los asistentes en una ceremonia oficial.
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El Jurado Electoral Especial de Lima Este 2 proclamó a Richard Robert Soria Fuerte, actual alcalde de El Agustino, como primer regidor del distrito para el periodo 2027-2030, sin pronunciarse sobre si esta candidatura constituye una reelección encubierta, figura con lo que burgomaestres en ejercicio buscan eludir la prohibición constitucional.

El JEE declaró ganadora de los comicios municipales a la agrupación Podemos Perú, que encabezaba Soria tras la renuncia de su padre, Liborio Soria Álvarez, candidato original a la alcaldía.

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Según el acta de proclamación, el cargo de alcalde distrital figura marcado como vacante, mientras que Soria Fuerte aparece designado como regidor número uno de una lista que obtuvo siete de los once escaños en disputa. El resto de las regidurías quedó distribuido entre Alianza para el Progreso, Avanza País - Partido de Integración Social, Renovación Popular Perú y el Partido Político Perú Primero, cada uno con una regiduría.

Richard Soria ejerce la alcaldía del distrito desde enero de 2023, tras haber ocupado el mismo cargo entre 2015 y 2018. Para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 no postuló a la reelección directa, sino que pasó a encabezar la lista de regidores luego de que su padre renunciara a la candidatura a la alcaldía.

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Pantalla dividida con funcionarios electorales en videollamada y un documento digital con tablas de nombres y partidos políticos
El Jurado Electoral Especial de Lima Este 2 presenta en audiencia pública el acta con los resultados y las autoridades electas para el distrito de El Agustino.

Lo mismo pasó en Independencia

Una situación equivalente se presentó en el distrito limeño de Independencia, donde el Jurado Electoral Especial de Lima Norte 2 proclamó como primer regidor al actual alcalde, Alfredo Reynaga Ramírez, sin resolver tampoco si su candidatura representa una reelección inmediata.

Reynaga pasó a encabezar la lista de Somos Perú después de que la candidata original a la alcaldía, Felicita María Rodríguez Peña, renunciara a su postulación en medio del proceso electoral. La agrupación ganó los comicios con 31.858 votos, equivalentes al 25,675% de los votos válidos, por delante de Renovación Popular, con 27.871 sufragios, y Podemos Perú, con 23.427. Por el mecanismo de premio a la mayoría contemplado en el artículo 25 de la Ley de Elecciones Municipales, Somos Perú se adjudicó ocho de las once regidurías distritales.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) deberá determinar si otorga la credencial de alcalde a Reynaga una vez que el concejo municipal instalado solicite formalmente el documento para el primer regidor. Roberto Burneo, presidente del organismo, sostuvo durante la campaña que no existe una disposición constitucional o legal que impida a un alcalde en ejercicio postular como regidor.

Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Foto: JNE
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Foto: JNE

El criterio del JEE Ica

A diferencia de los jurados de Lima, el Jurado Electoral Especial de Ica adoptó un criterio opuesto en el caso del distrito de San Juan Bautista. El organismo declaró inejecutable la proclamación como alcalde de Jorge Luis Quispe Saavedra, burgomaestre en funciones para el periodo 2023-2026, quien había postulado como primer regidor por Renovación Popular tras la renuncia de su hija, Juana del Socorro Quispe Quijaite, candidata original a la alcaldía.

Mediante la Resolución N.° 01874-2026-JEE-ICA0/JNE, el presidente del colegiado, Víctor Malpartida, y la integrante Verónica Díaz Ochoa resolvieron por mayoría que proclamar a Quispe “supondría la continuidad inmediata en la alcaldía, en contravención de la prohibición constitucional señalada en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú”. En consecuencia, el JEE proclamó como alcaldesa para el periodo 2027-2030 a Rita del Carmen Guerrero Cajo, segunda regidora de la misma lista, y dejó a Quispe en el cargo de primer regidor.

La decisión no fue unánime. La magistrada Hilda Montes Navidad emitió un voto singular en contra y sostuvo que el impedimento constitucional opera únicamente cuando un alcalde postula nuevamente al mismo cargo, situación que, según su interpretación, no se configuraba en este caso porque Quispe se había presentado como regidor.

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