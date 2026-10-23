¿Qué significa un día no laborable y en qué se diferencia de un feriado nacional?

En el sector público, la recuperación de horas deberá realizarse dentro de los diez días inmediatos posteriores o en la oportunidad que determine el titular de cada entidad, según las necesidades del servicio - Créditos: Andina/Melanie Mejía.

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El Gobierno declaró días no laborables compensables en Lima, Callao y otras regiones del país por la visita del papa León XIV al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre de 2026.

La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 020-2026-TR, comprende a trabajadores de los sectores público y privado, aunque su aplicación y las condiciones para recuperar las horas dependen del régimen laboral.

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A diferencia de un feriado nacional, esta disposición no supone un descanso remunerado sin compensación. Por ello, conocer sus alcances permite a los empleados organizar sus actividades y evitar confusiones sobre sus obligaciones laborales durante las fechas establecidas.

¿Qué significa un día no laborable?

Un día no laborable es una fecha en la que se autoriza suspender temporalmente las actividades laborales, de acuerdo con las condiciones fijadas por una norma. Cuando tiene carácter compensable, las horas que se dejan de trabajar deben recuperarse posteriormente, según las reglas aplicables a cada régimen.

Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura tendrán días no laborables el 13 y 14 de noviembre, mientras que en Cusco y Ucayali la disposición comprende al sector privado el 15 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el sector público, la disposición es de cumplimiento obligatorio para las entidades comprendidas. Los servidores deben recuperar el tiempo pendiente dentro de los diez días inmediatos posteriores o en la oportunidad que determine el titular de cada institución, de acuerdo con las necesidades del servicio.

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Para los trabajadores privados, en cambio, la aplicación de la medida requiere un acuerdo previo entre el empleador y el personal. Si no existe consenso, la decisión corresponde al empleador, quien también establece cómo se compensarán las horas no laboradas.

¿Cuál es la diferencia entre un día no laborable y un feriado?

Aunque ambos pueden representar una pausa en las actividades habituales, existen diferencias importantes en materia de remuneración, obligatoriedad y recuperación del tiempo.

Feriado: Es una fecha reconocida legalmente que otorga derecho al descanso remunerado. Si el trabajador labora y no recibe descanso sustitutorio, corresponde el pago de la remuneración por el feriado, la correspondiente al trabajo realizado y una sobretasa del 100 %, conforme a las reglas aplicables.

Día no laborable compensable: Las horas dejadas de trabajar deben recuperarse posteriormente. En el sector privado, acogerse a la medida depende de las condiciones establecidas en la norma y del acuerdo correspondiente; si no hay consenso, decide el empleador.

Por tanto, trabajar durante un día no laborable compensable no genera automáticamente el pago adicional que corresponde por laborar durante un feriado sin descanso sustitutorio. La diferencia principal radica en que el primero exige recuperar el tiempo pendiente, mientras que el segundo reconoce un descanso remunerado obligatorio.

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La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 020-2026-TR, comprende a trabajadores públicos y privados, aunque existen diferencias según la región y el régimen laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué días no laborables se declararon por la visita del papa León XIV?

El Decreto Supremo N.º 020-2026-TR establece fechas diferenciadas según la región y el sector laboral. El objetivo es facilitar la asistencia de la ciudadanía a las actividades multitudinarias previstas durante la visita del pontífice.

Para Lima (sector público y privado) serán días no laborables el miércoles 11 de noviembre, de 13 a 24 horas, el jueves 12 de noviembre, de 13:00 a 24:00 horas y el lunes 16 de noviembre (día completo).

Para la Provincia Constitucional del Callao (sector público y privado) serán días no laborables el miércoles 11 de noviembre, de 13 a 24 horas, el jueves 12 de noviembre, de 13 a 24 horas y el lunes 16 de noviembre (día completo).

Para Cajamarca , La Libertad , Lambayeque y Piura (sector público y privado) serán días no laborables el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre (días completos).

Para Cusco (solo sector privado) será día no laborable el domingo 15 de noviembre (día completo).

Para Ucayali (solo sector privado) será día no laborable el domingo 15 de noviembre (día completo).

La disposición comprende tanto a entidades públicas como a empresas privadas en las jurisdicciones señaladas, con las diferencias previstas para cada régimen. Asimismo, los servicios indispensables para la población deben mantener su funcionamiento. Las empresas de actividades esenciales pueden determinar qué puestos continuarán operativos para garantizar la atención.

El Gobierno declaró días no laborables compensables en Lima, Callao y otras regiones del Perú por la visita del papa León XIV, programada del 11 al 16 de noviembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se recuperarán las horas no trabajadas?

En las instituciones públicas, la compensación deberá realizarse durante los diez días inmediatos posteriores a la fecha correspondiente o en el plazo que establezca el titular de la entidad. La programación dependerá de las necesidades del servicio.

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En las empresas privadas, el acuerdo entre empleador y trabajadores debe precisar la forma de recuperar las horas pendientes. Si no se alcanza un entendimiento, el empleador determinará las condiciones para cumplir con esa obligación.

Además, el decreto precisa que estas fechas serán consideradas días hábiles para fines tributarios. Esta condición no elimina la obligación de compensar el tiempo dejado de trabajar.

Por ello, antes de organizar viajes, trámites o actividades personales, los trabajadores deben verificar si la medida se aplica a su centro laboral y consultar cómo se programará la recuperación de horas. La declaración de un día no laborable no equivale, por sí sola, a un feriado nacional.

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