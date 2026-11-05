Perú

Mark Vito y Leslie Echevarría anuncian su matrimonio desde Pozuzo: “Qué privilegio será envejecer a tu lado”

El tiktoker y la empresaria compartieron en redes sociales el video de la pedida de mano en el mirador de Pozuzo, en Oxapampa

Mark Vito
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El tiktoker Mark Vito y la empresaria Leslie Echevarría anunciaron este miércoles que se contraerán matrimonio tras una pedida de mano en el mirador de Pozuzo, en Oxapampa, que ambos compartieron en sus redes sociales.

El otrora empresario, quien se divorció de la presidenta Keiko Fujimori en 2023, un año después de anunciar el fin de su relación, se arrodilló frente a Echevarría, sacó un anillo de compromiso y le formuló la pregunta.

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“Leslie, ¿me darías el honor de convertirte en mi esposa? ¿Me permitirías pasar toda mi vida amándote, cuidándote y construyendo una vida contigo? (...) Will you marry me?”, expresó mientras la empresaria respondía afirmativamente, entre risas y emoción.

Echevarría, quien dirige una empresa dedicada a la enseñanza de idiomas a bajo costo, también compartió el momento en sus redes sociales. “Te amo con todo mi corazón y si pudiera volver a vivir mi vida, le pediría al destino encontrarte una y mil veces”, anotó.

“Porque entre tantas cosas inciertas, tú eres esa certeza que me llena el alma. No sé cuántos años nos regale la vida, pero deseo que en cada uno de ellos estés tú. Qué privilegio tan grande será envejecer a tu lado”, continúa la publicación.

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En desarrollo.

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