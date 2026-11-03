MEF ya no iría contra la Ley de gratificación y CTS para CAS ni contempla inconstitucionalidad

La gratificación CAS se entregaría sin problemas. - Crédito Andina

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Diciembre viene con bonos para los trabajadores. Como se sabe, el gobierno de Keiko Fujimori se viene preparando para afrontar el fenómeno El Niño y ha contemplado entregar subvenciones a los afectados y a pensionistas de la ONP.

Y esto se juntaría con la entrega usual de bonos por Navidad de fines de año. Como se sabe, el gobierno paga también los aguinaldos del sector público (de S/300), pero ahora también se encargará del pago de la gratificación de los trabajadores CAS, una bonificación de julio y diciembre, similar la ‘grati’ que recibe el sector privado.

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Pero, como se sabe, el actual Ministerio de Economía y Finanzas estaba contemplando llevar la medida ante el Tribunal Constitucional, exactamente por suponer un mayor gasto del Estado, algo que no habría podido aprobar el Congreso, justamente porque la Constitución no le da esta potestad de incidir en el gasto público (una interpretación que a la que el TC viró en julio, poco antes del nuevo Gobierno). Pero ahora, se revela que el MEF ya no buscará eliminar la Ley de CAS con gratificación y CTS.

El MEF ya no iría contra la Ley de gratificación CAS. - Crédito MEF

Trabajadores CAS recibirán ‘grati’

¿El gobierno se fue atrás con su posición de ‘bajarse’ la Ley que da gratificación y CTS a los trabajadores CAS? Como se recuerda, el ministro de Economía, mencionó a la Ley 32563 como una de las que fueron aprobadas por el Congreso anterior y que llevarían ante el Tribunal Constitucional por configurarse como un gasto público cuando el parlamento no tiene esta potestad.

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Sin embargo, según revela la respuesta del MEF ante una consulta del diputado del Partido del Buen Gobierno Fernando Alberto García Huby, la Ley de CAS con ‘grati’ y CTS no estaría ya ‘en peligro’.

El diputado solicitó información al MEF sobre la interposición de demandas de inconstitucionalidad planteadas por el MEF, las cuales iban a ir contra las siguientes leyes:

Ley N° 32561, Ley que modifica el Decreto Legislativo 1133, Decreto Legislativo para el ordenamiento definitivo del régimen de pensiones del personal militar y policial, y dicta otras disposiciones

Ley N° 32581, Ley que garantiza el pago de la pensión para la protección y seguridad social de los maestros jubilados y cesantes del Perú

Ley N° 32563, Ley que regula los derechos y obligaciones de los servidores sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 1057

Ley N° 32424, Ley que establece la homologación del Incentivo Único-CAFAE para los servidores administrativos del régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276, en los gobiernos regionales.

Trabajadores CAS verán gratificación de 20% en 2027. - Crédito Difusión

Así, sobre la Ley de gratificación y CTS para los CAS, la Dirección de Política Fiscal en Ingresos del Personal del MEF resaltó que “en principio, resulta importante precisar que no se cuenta con un informe elaborado por el MEF que sustente la inconstitucionalidad de la Ley N° 32563″.

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Asimismo, resaltó que mediante la Cuadragésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 32732, Ley que aprueba créditos suplementarios (la anterior), se establece el procedimiento de implementación para cada año fiscal, la forma y base de cálculo, las condiciones, requisitos y demás disposiciones necesarias para su otorgamiento, así como las disposiciones complementarias para el pago proporcional y trunco de los referidos conceptos. Esto se detalló mediante Decreto Supremo N° 142-2026-EF.

Y también dentro del proyecto de Ley de Presupuesto Público para el Año Fiscal 2027, presentado por el MEF, “se incorpora para las entidades del Gobierno Nacional y gobiernos regionales el costo diferencial correspondiente al pago de las gratificaciones de fiestas patrias y navidad del personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057 (CAS) equivalente al 20% de la remuneración por S/241 millones”.

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Un grupo de trabajadores CAS se congregó durante la noche en el Cercado de Lima para manifestar sus demandas laborales. Portando pancartas y banderas nacionales, los manifestantes expresaron su reclamo por el pago íntegro de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y el 100% de las gratificaciones. Los carteles exhibidos durante la protesta reflejaban el pedido de mejoras en sus condiciones laborales y la exigencia de cumplimiento de estos beneficios por parte de las autoridades.

¿Cuánto se paga de gratificación CAS?

Así, el MEF sugiere que el pago de la gratificación CAS avanza sin problema, con respecto a su gradualidad, y no se estaría preparando, al menos actualmente, demanda de inconstitucionalidad.

Es decir, el pago seguirá aplicándose con respecto al cronograma de gradualidad:

Se pagará el 10% de la gratificación este 2026 . En julio y diciembre

Se pagará el 20% en 2027

Se pagará el 30% en 2028

Se pagará el 50% en 2029

Se pagará completa, al 100%, en el 2030.