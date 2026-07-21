Decretan nuevo feriado para julio, pero solo aplicará a una provincia: ¿Por qué?

Sería un día no laborable, pero se aplicaría como un feriado. Solo para Madre de Dios. - Crédito Andina

El Congreso de la República ha promulgado un nuevo feriado regional. Como se sabe, además de los 16 feriados nacionales que están vigentes en el país, los ciudadanos disfrutan también de fechas libres circunscritas a sus regiones, muchas veces por festividades religiosas, aniversarios de creación y más.

En este caso, se suma una fecha más. El Congreso ha decretado el 10 de julio como día no laborable, solo aplicable a la provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios.

¿El motivo? La conmemoración del aniversario de fundación histórica de la ciudad de Puerto Maldonado, capital de este departamento. ¿Pero sabías que esta medida sí se declara como apta para el sector privado?

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Mientras, a nivel nacional se gozará el feriados del 23 de julio este jueves. - Crédito Andina/Juan Carlos Guzmán

Nuevo feriado regional

“Se declara día no laborable el 10 de julio de cada año en la provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, con motivo de conmemorarse el aniversario de fundación histórica de la ciudad de Puerto Maldonado, capital del departamento de Madre de Dios”, señala la Ley Nº 32734.

Así, esta declaratoria comprende a los centros de trabajo de las entidades públicas, así como a los del sector privado que prestan servicios en la provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, conforme al régimen laboral correspondiente. Es decir, si bien se trata de un día no laborable, en la práctica aplicaría como un feriado.

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De igual manera, “la Municipalidad Provincial de Tambopata y los gobiernos locales comprendidos en su jurisdicción, en coordinación con el Gobierno Regional de Madre de Dios y las entidades competentes, adoptan, en el marco de sus funciones y competencias, las medidas administrativas necesarias para garantizar la continuidad de los servicios indispensables para la población durante el día no laborable declarado por la presente ley”.

Cientos de personas aprovechan el feriado largo para hacer compras para Navidad y Año Nuevo| Panamericana

Los 23 feriados regionales

Según el portal oficial y la búsqueda de Infobae Perú, estos son los feriados regionales que ya pasaron:

7 de enero: Feriado no laborable en la Región de Tumbes por el Aniversario del gripo de Independencia proclamado por los habitantes de San Nicolás de Tumbes 12 de febrero: Día no laborable por aniversario de la creación política del departamento de Áncash 8 de marzo: Feriado No Laborable en homenaje al Día Internacional de la Mujer en la Región de Huancavelica 19 de marzo: Festival internacional de la Vendimia iqueña, en Ica 26 de mayo: Día no laborable por el Aniversario de la Provincia de Ilo - Moquegua 26 de mayo: Feriado no laborable en la ciudad de Tacna (provincial) por los actos conmemorativos del Alto de la Alianza. (Ley N° 24681) - Tacna 18 de junio: Aniversario de la creación del Departamento de Ucayali 24 de junio: Fiesta de San Juan - Ucayali, San Martín, Loreto y Cusco 24 de junio: Declara feriado no laborable por celebrarse el “Día del campesino Huanuqueño” y “Fiesta de San Juan en la Zona Selva de Huánuco” — Huánuco 10 de julio: Feriado regional en la provincia de Tambopata, por el aniversario de fundación histórica de la ciudad de Puerto Maldonado - Madre de Dios 15 de julio: Feriado no laborable por la “Inmolación del Coronel Leoncio Prado Gutiérrez” - Huánuco

Perú también tiene 23 feriados regionales. - Crédito Andina

Mientras, estos son los feriados regionales que faltan en el año:

24 de julio: Feriado regional compensable por la Conmemoración de la Batalla de Zarumilla — Tumbes 27 de julio: Feriado no laborable por la Escenificación de la Fiesta del Sol en las Pampas de Huánuco Viejo - Huánuco 13 de agosto: Feriado no laborable por la certificación oficial del Rio Amazonas, como Maravilla Natural del Mundo - Loreto 28 de agosto: Día cívico no laborable en Tacna por el aniversario de la Reincorporación de Tacna al Perú. (Ley N° 23849) 8 de setiembre: Día no laborable por la festividad de Nuestra Señora de Cocharcas - Apurímac 13 de setiembre: Feriado no laborable por el Aniversario de Creación del Departamento de Junín (Ordenanza Regional N 303-GRJ/CR) 14 de setiembre: Día no laborable por la festividad del Señor de Locumba - Tacna 14 de octubre: Feriado no laborable por la festividad de la Virgen y Mártir Santa Fortunata - Moquegua 6 de noviembre: Día no laborable por Día de la Canción Folclórica Ayacuchana - Ayacucho 25 de noviembre: Día no laborable por el Aniversario de Moquegua (Mariscal Nieto) - Moquegua 15 de diciembre: Día no laborable por Festividad de la Virgen de la Puerta - La Libertad 29 de diciembre: Feriado por la Festividad por el Día de la Independencia de Trujillo. ( Ley N.º 4185) - La Libertad.