Perú

MEF pone el foco en la informalidad y ve posible bajarla al 50% en los próximos cinco años

El Gobierno tiene un paquete de medidas que buscan aprobar e implementar, y a pesar de un 2026 e inicio de 2027 con un fenómeno El Niño extraordinario, ven posible bajar finalmente la informalidad

Elmer Cuba, ministro de Economía de Perú
El MEF confía en que Perú puede bajar la informalidad al 50%. - Crédito Presidencia
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La informalidad del Perú ha llegado al 70% y es, sin duda, una de las taras modernas que más frenan al Perú, en términos de recaudación de impuestos, derechos laborales y costo de vida.

Por eso, este Gobierno se encuentra preparando un paquete con medidas que buscarán reducir la informalidad laboral en el Perú desde el actual nivel cercano a 70% hasta 50%. Esto involucrará modificaciones en las reglas laborales y tributarias, especialmente para las micro y pequeñas empresas (mypes).

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Como se sabe, anteriormente se conoció que el gobierno planteaba un esquema de pagos que considerara los montos de derechos laborales, como la gratificación y CTS, graduales al sueldo que se pagaba. A mayor sueldo, mayor porcentaje de la CTS y ‘grati’.

Buenos Días Perú aborda la situación laboral de los jóvenes peruanos en el país. El reporte expone que siete de cada diez jóvenes trabajan de manera informal y que más de un millón de personas entre 15 y 29 años no estudian ni trabajan. La emisión incluye tomas de comercio ambulatorio en calles urbanas, declaraciones de autoridades sobre el desempleo juvenil y testimonios de estudiantes sobre remuneraciones y condiciones de trabajo.

MEF buscará reducir la informalidad

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, participó en la 60ª Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban 2026), que se desarrolla en el distrito de San Borja, Lima, Perú, y durante su intervención reveló su expectativa para el sector laboral en el país: exactamente para la lucha contra la informalidad y los esfuerzos para reducirla.

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En este contexto, Cuba explicó que el desafío es mayor en las unidades productivas más pequeñas. Actualmente, la informalidad alcanza alrededor del 90% en las microempresas que cuentan con 2 dos y 10 trabajadores, mientras que en las empresas medianas y grandes se sitúa cerca del 20%.

“El promedio de informalidad laboral en Latinoamérica y el Caribe es de 47%. Somos una región de alta informalidad, solamente quizás superados por África”, comentó el ministro. “Si logramos implementar reformas laborales con éxito, podríamos bajar la informalidad laboral en el periodo de Gobierno a un 50%”, añadió.

Juan Sheput, ministro de trabajo, y Elmer Cuba, ministro de Economía del Perú
El ministro de Trabajo no estuvo presente en la Comisión de Trabajo y junto al titular del MEF estuvo en la Comisión de Presupuesto. - Crédito Congreso

La agenda de reformas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) comprende también la reducción de la evasión tributaria, la profundización del mercado de capitales y el fortalecimiento de la inversión pública, con el objetivo de elevar la productividad y dinamizar el crecimiento económico.

En el frente tributario Cuba estimó que la evasión del impuesto a la renta corporativa y del Impuesto General a las Ventas (IGV) equivale a 9% del producto bruto interno (PBI). Frente a ello el Gobierno busca incrementar la recaudación en dos puntos del producto mediante herramientas como la factura electrónica, el cruce de información y el uso de inteligencia artificial (IA), sin crear nuevos impuestos ni elevar las tasas vigentes.

Otra de las prioridades será mejorar la ejecución de la inversión pública. Aunque el Perú destina alrededor de 5.2% del PBI a este rubro, cerca del 40% de las obras permanece paralizada. Por ello, el MEF priorizará la reactivación de proyectos detenidos por falta de financiamiento y el fortalecimiento de los estudios técnicos para prevenir sobrecostos y conflictos durante su ejecución.

Captura del MEF de bonos a familias vulnerables
A estos cuatro grupos de ciudadanos vulnerables se pagará el bono anunciado por el Gobierno. - Crédito MEF

Las perspectivas económicas

¿Qué le espera al Perú en 2026? Cuba señaló que el Gobierno proyecta un crecimiento económico de 3,2% respaldado por las reformas orientadas a elevar la productividad, las medidas fiscales y un mayor dinamismo de la inversión privada.

Asimismo, anticipó que la economía peruana registraría una expansión superior en el 2027 respecto al 2026, incluso bajo un escenario de persistencia de los efectos del fenómeno El Niño y presiones externas asociadas a los precios internacionales de los combustibles y las tasas de interés de Estados Unidos.

El ministro también destacó el desempeño de la inversión privada que registra un crecimiento cercano a 15% en términos reales, así como la recuperación del sistema financiero. A agosto los depósitos bancarios aumentaron alrededor de 13%, mientras que los créditos directos al sector privado avanzaron cerca de 9% y se aproximaron a 10% en setiembre.

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