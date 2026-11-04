Bono de S/300 se pagará este año a trabajadores públicos de Educación: ¿A quiénes aplica?

El Gobierno transferirá recursos para pago de bono de S/300. - Crédito Andina

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El Gobierno finalmente promulgó la Ley del crédito suplementario, luego de que su propuesta fuera aprobada en el Congreso de la República.

Como se recuerda, dentro de esta se encuentra contemplada “la incorporación de recursos vía crédito suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, hasta por la suma de S/8 mil 228 millones 414 mil 502, con cargo a las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, a favor de diversos pliegos del Gobierno nacional y de los gobiernos regionales”.

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Y dentro de esto se ha aprobado el pago de un bono de S/300 para trabajadores de Educación, del Ministerio de Educación y los gobiernos regionales. Irá a favor del personal administrativo sujeto al régimen del Decreto Legislativo 276.

Bono de S/300 se pagará entre noviembre y diciembre de este 2026. - Crédito Andina

Beneficiarios del bono

El artículo 9 del crédito suplementario aprueba el otorgamiento de una bonificación extraordinaria al personal administrativo del sector Educación sujeto al régimen del Decreto Legislativo 276.

“Se autoriza, excepcionalmente y por única vez, al Ministerio de Educación y a los gobiernos regionales, con cargo a sus respectivos presupuestos institucionales, durante el año fiscal 2026, el otorgamiento de una bonificación extraordinaria ascendente a la suma de S/300, a favor del personal administrativo sujeto al régimen del Decreto Legislativo 276, Ley de bases de la carrera administrativa y de remuneraciones del sector público.

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Así, el bono extraordinario se pagará este 2026. ¿A Qué entidades del Estado? Principalmente, las del Minedu y los gobiernos regionales. Estas son:

Ministerio de Educación

Direcciones Regionales de Educación o las que hagan sus veces

Unidades de Gestión Educativa Local

Instituciones Educativas de Educación Básica y Técnico Productiva

Institutos y Escuelas de Educación Superior Públicos.

Trabajadores del sector público, de Educación, tendrían nuevo bono pronto. - Crédito Andina

De igual manera, se resalta que “la bonificación extraordinaria no tiene naturaleza remunerativa ni carácter pensionable y no está sujeta a cargas sociales ni forma parte de los beneficios laborales. Asimismo, no constituye base de cálculo para la compensación por tiempo de servicios o cualquier otro tipo de bonificaciones, asignaciones o entregas económicas”.

Requisitos y condiciones del bono

Pero habrán ciertas condiciones para percibir la bonificación extraordinaria. Para esto el personal beneficiario debe cumplir de manera conjunta con lo siguiente:

Encontrarse registrado en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) del Ministerio de Economía y Finanzas al 31 de agosto de 2026 Contar con vínculo laboral a la fecha de entrada en vigor de la presente ley.

Así, para la implementación de lo establecido se autoriza, durante el año fiscal 2026, al Ministerio de Educación a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional y en el nivel funcional programático, hasta por la suma de S/14 millones 557 mil 500 con cargo a los recursos asignados en el crédito suplementario.

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Un reporte periodístico de Latina Noticias aborda las variaciones climáticas en Lima y el impacto de los fenómenos El Niño costero y El Niño global en Perú. El informe cuenta con testimonios de transeúntes, declaraciones de Rosario Julca, especialista del Senamhi, e intervenciones de Gabriel Amaro sobre los efectos previstos en la agricultura.

¿Bono contra el FEN?

Según ha resaltado el mismo Gobierno, detrás de esta decisión estaría la búsqueda de dar una “medida focalizada para asegurar y garantizar la culminación del año escolar y académico 2026 y reconocer el esfuerzo frente a las acciones climatológicas que vive el país por el Fenómeno El Niño”.

Por eso también, para aplicar el bono, “el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales quedan exceptuados de lo establecido en el artículo 6 de la Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026″, señala el texto. Como se sabe, esto hace referencia a la prohibición de aumentar el presupuesto para incrementar sueldo o dar bonos, y esta medida se exceptuaría de este apartado el Presupuesto para este 2026.

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Del mismo modo, el Gobierno ha planteado otros bonos para este año, pero dirigidos a poblaciones vulnerables:

Bono para poblaciones vulnerables por el Fenómeno El Niño

Bono para jubilados de la ONP, de alrededor de S/200

Bono de S/350 extra para beneficiarios de Pensión 65, pero que se mantendría hacia el 2027, para que el monto sea de S/700 siempre.