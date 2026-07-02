Fiestas Patrias: el lunes 27 de julio será día no laborable, ¿para quiénes y qué más dice la norma en El Peruano?

De acuerdo con las estimaciones difundidas, alrededor de 1,6 millones de trabajadores públicos podrán disfrutar de este feriado largo. (Andina/Melina Mejía)

A pocas semanas para la celebración por Fiestas Patrias y estando ya en julio, vuelve a tomar fuerza entre la ciudadanía el hecho de que el próximo lunes 27 de este mes será día no laborable a nivel nacional en el Perú por disposición del gobierno peruano. La disposición ayudará a que se forme un nuevo feriado largo del que podrán difrutar cientos de miles de trabajadores.

A mediados de mayo, el gobierno aprobó un nuevo día no laborable para el lunes 27 de julio de 2026, lo que generará un feriado largo de cinco días para los trabajadores del sector público en todo Perú.

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Esta medida, formalizada a través del Decreto Supremo N° 075-2026-PCM y publicada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), busca impulsar el turismo interno y se suma a los feriados tradicionales de las Fiestas Patrias.

El Decreto Supremo N° 075-2026-PCM de la PCM sumó el 27 de julio a los feriados de Fiestas Patrias para crear un feriado largo de cinco días.

¿Para quiénes aplica?

La disposición establece que el lunes 27 de julio será día no laborable para los trabajadores del sector público. La norma indica que este descanso es obligatorio para estos empleados, quienes deberán compensar las horas no trabajadas dentro de los diez días siguientes o en la fecha que determine el titular de cada entidad, según las necesidades institucionales.

Según la publicación oficial, el gobierno promueve estos días no laborables con el objetivo de fortalecer el turismo interno, política que se ha implementado desde hace más de una década.

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El decreto detalla: “A fin de fomentar el desarrollo del turismo interno, el Gobierno lleva a cabo políticas estratégicas de promoción de los atractivos turísticos del país, dentro de las cuales promueve desde hace más de una década el establecimiento de días no laborables sujetos a compensación o recuperación de horas no trabajadas para el sector público, los cuales, sumados a los feriados ordinarios, crean fines de semana largos propicios para la práctica de turismo interno; medida que tiene un impacto positivo en el desarrollo del mismo”.

Los trabajadores del sector público deberán recuperar las horas no laboradas del 27 de julio dentro de los diez días siguientes o según disponga cada entidad. (Andina)

¿Cómo afecta a los trabajadores privados?

En el caso de los trabajadores del sector privado, la norma dispone que los centros laborales pueden acogerse al día no laborable del 27 de julio, pero solo si existe acuerdo entre empleador y empleados. En caso de no haber consenso, la decisión final recae en el empleador. Para la recuperación de horas, ambas partes deben consensuar el modo en que se cumplirá este requisito.

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La norma también precisa que las empresas privadas que brindan servicios esenciales, como salud, limpieza, electricidad, agua, gas, telecomunicaciones, transporte, hospedaje, seguridad, servicios financieros y abastecimiento de alimentos, tienen la potestad de determinar qué puestos quedan excluidos del día no laborable, garantizando así la continuidad de los servicios básicos para la comunidad.

Excepciones y servicios esenciales

El decreto subraya que, aunque la mayoría de los trabajadores del Estado tendrán libre el 27 de julio, los titulares de las entidades públicas deben tomar las medidas necesarias para asegurar la provisión de servicios públicos indispensables. Esto implica que determinadas áreas, relacionadas con la salud, la seguridad y servicios críticos, seguirán funcionando con normalidad.

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En el sector privado, las empresas que operan en rubros esenciales están autorizadas para definir los puestos y trabajadores excluidos del goce del día no laborable, con el fin de mantener la atención a la ciudadanía.

Los trabajadores del sector privado podrán acogerse al día no laborable del 27 de julio solo si existe acuerdo con el empleador.

Calendario de feriados nacionales 2026

El calendario de feriados nacionales en Perú para 2026 incluye fechas como el Día de San Pedro y San Pablo (29 de junio), Fiestas Patrias (28 y 29 de julio), la Batalla de Junín (6 de agosto), Santa Rosa de Lima (30 de agosto), el Combate de Angamos (8 de octubre), Todos los Santos (1 de noviembre), la Inmaculada Concepción (8 de diciembre), la Batalla de Ayacucho (9 de diciembre) y Navidad (25 de diciembre). Además, existen feriados regionales como el aniversario del departamento de Áncash, la fiesta de San Juan en Ucayali o la festividad de la Virgen de la Puerta en La Libertad, entre otros.

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Según la información oficial, varios de estos feriados, por coincidir con días cercanos a fines de semana, generan puentes festivos. El feriado largo de Fiestas Patrias, que este año se extiende a cinco días, se posiciona como el periodo de descanso más prolongado del calendario nacional, fomentando así la movilidad interna y el turismo local.

Este año, el feriado largo de Fiestas Patrias coincidirá con el contexto de la transición presidencial. El 7 de junio tendrá lugar la segunda vuelta presidencial, jornada que coincide con la conmemoración de la Batalla de Arica y el Día de la Bandera, aunque esta última no es considerada feriado nacional. Para el 29 de junio, Día de San Pedro y San Pablo, ya estará proclamado el presidente electo, quien asumirá el cargo en el marco de las Fiestas Patrias.

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