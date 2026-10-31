Precio del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para hoy, sábado 31 de octubre de 2026

Los conductores de Lima pueden encontrar diferencias de hasta S/ 4,54 por galón en el diésel B5 S-50 UV este sábado 31 de octubre, de acuerdo con los precios declarados por estaciones de servicio en la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).
El sistema permite consultar los importes informados por cada grifo, su dirección, la distancia desde la ubicación del usuario y el estado operativo del local. También ofrece filtros para verificar si una estación comercializa diésel, gasohol, gasolina, Gas Licuado de Petróleo (GLP) o Gas Natural Vehicular (GNV).
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Los precios publicados no constituyen una tarifa única para toda la capital. Cada establecimiento declara sus propios valores y puede actualizarlos durante el día. Por ese motivo, dos grifos ubicados en zonas cercanas pueden exhibir montos distintos para el mismo producto.
Una carga de 15 galones de diésel puede variar hasta S/ 68,10
El diésel B5 S-50 UV figura en los registros generales entre S/ 23,45 y S/ 27,99 por galón. La diferencia máxima alcanza S/ 4,54, una variación que adquiere mayor peso en vehículos de trabajo, unidades de reparto, camionetas, buses y camiones que requieren cargas frecuentes.
Para un tanque de 15 galones, el gasto puede ubicarse entre S/ 351,75 y S/ 419,85. La distancia entre ambos extremos llega a S/ 68,10 por cada carga de 15 galones, según los valores consignados en la plataforma.
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Algunas referencias menores aparecen en distritos del norte y centro de la ciudad. En Carabayllo, el diésel B5 fue declarado desde S/ 23,29 por galón; en Comas, desde S/ 24,10; y en el Rímac, desde S/ 24,94. Esos montos corresponden a estaciones específicas y deben confirmarse antes de iniciar el traslado.
El gasohol regular presenta una diferencia de S/ 3 por galón
El gasohol regular se encuentra entre S/ 20,49 y S/ 23,49 por galón en los valores generales revisados. La brecha llega a S/ 3 por galón, lo que puede representar una diferencia de S/ 36 para un vehículo que cargue 12 galones.
Entre los precios menores informados figuran referencias de Villa El Salvador, donde el producto apareció desde S/ 20,09 por galón. En Los Olivos, algunos locales lo consignaron desde S/ 20,48, mientras que en San Juan de Lurigancho se informó una tarifa mínima de S/ 20,65.
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La comparación no debe limitarse al valor exhibido en la pantalla. Un conductor que se traslada varios kilómetros para acceder a una tarifa menor puede gastar parte del ahorro en combustible, tiempo y congestión. La conveniencia depende de la cantidad que necesita cargar y de la cercanía del establecimiento elegido.
El gasohol premium puede implicar una diferencia de S/ 58,80 por tanque
El gasohol premium muestra una dispersión más amplia entre los importes declarados por los grifos. Las tarifas consultadas van desde S/ 21,29 hasta S/ 26,19 por galón, con una separación máxima de S/ 4,90.
Una carga de 12 galones puede costar entre S/ 255,48 y S/ 314,28. La diferencia alcanza S/ 58,80 en un abastecimiento de 12 galones, aunque el resultado final depende del recorrido necesario para llegar al punto de venta con menor precio.
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En Villa El Salvador se registraron montos desde S/ 21,39 por galón para este combustible. En San Miguel, una de las referencias menores fue de S/ 21,99. Facilito permite ubicar las estaciones y conocer la oferta declarada, pero el usuario debe verificar el importe final directamente en el surtidor antes del pago.
El GNV y el GLP requieren una consulta específica por producto y disponibilidad
El Gas Natural Vehicular (GNV) se comercializa por metro cúbico, por lo que no es posible compararlo de forma directa con el diésel, el gasohol o la gasolina, cuyos precios se expresan por galón. La plataforma de Osinergmin permite identificar los locales que ofrecen este combustible y consultar los valores declarados en cada caso.
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El Gas Licuado de Petróleo (GLP) vehicular se vende por galón. Los propietarios de vehículos adaptados a este sistema deben revisar que el grifo cuente con disponibilidad antes de dirigirse al establecimiento, ya que no todas las estaciones tienen la misma oferta de combustibles.
Algunos locales comercializan gasolina, gasohol y diésel, mientras que otros suman GLP o GNV. La herramienta de Osinergmin permite filtrar la búsqueda según el producto requerido, confirmar que el grifo figure como operativo y reducir el riesgo de un traslado hacia una estación que no disponga del combustible necesario.
La revisión previa también ayuda a calcular el gasto mensual del vehículo
El precio por galón o por metro cúbico representa una parte del presupuesto de transporte. El consumo final también depende del estado del motor, la presión de los neumáticos, el mantenimiento de filtros e inyectores, el peso transportado y los hábitos de conducción.
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Antes de cargar combustible, los usuarios pueden revisar si el establecimiento permanece operativo, confirmar que el producto esté disponible y comparar el valor publicado con el que aparece en el surtidor. Si transcurrieron varias horas desde la primera consulta, conviene actualizar la búsqueda porque las tarifas pueden modificarse.
La comparación adquiere mayor importancia en vehículos con tanques de gran capacidad y en unidades que realizan recorridos diarios. Consultar Facilito permite identificar opciones cercanas y evaluar si una diferencia de precio compensa el desplazamiento hasta otro grifo.
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