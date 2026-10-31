Precio del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para hoy, sábado 31 de octubre de 2026

Varios surtidores de una estación de servicio en Lima exhiben diferentes opciones de combustible para los vehículos en espera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los conductores de Lima pueden encontrar diferencias de hasta S/ 4,54 por galón en el diésel B5 S-50 UV este sábado 31 de octubre, de acuerdo con los precios declarados por estaciones de servicio en la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

El sistema permite consultar los importes informados por cada grifo, su dirección, la distancia desde la ubicación del usuario y el estado operativo del local. También ofrece filtros para verificar si una estación comercializa diésel, gasohol, gasolina, Gas Licuado de Petróleo (GLP) o Gas Natural Vehicular (GNV).

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Los precios publicados no constituyen una tarifa única para toda la capital. Cada establecimiento declara sus propios valores y puede actualizarlos durante el día. Por ese motivo, dos grifos ubicados en zonas cercanas pueden exhibir montos distintos para el mismo producto.

Un conductor abastece de combustible a un automóvil y realiza el pago con tarjeta en una estación de servicio vinculada al sistema Facilito de Osinergmin en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una carga de 15 galones de diésel puede variar hasta S/ 68,10

El diésel B5 S-50 UV figura en los registros generales entre S/ 23,45 y S/ 27,99 por galón. La diferencia máxima alcanza S/ 4,54, una variación que adquiere mayor peso en vehículos de trabajo, unidades de reparto, camionetas, buses y camiones que requieren cargas frecuentes.

Para un tanque de 15 galones, el gasto puede ubicarse entre S/ 351,75 y S/ 419,85. La distancia entre ambos extremos llega a S/ 68,10 por cada carga de 15 galones, según los valores consignados en la plataforma.

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Algunas referencias menores aparecen en distritos del norte y centro de la ciudad. En Carabayllo, el diésel B5 fue declarado desde S/ 23,29 por galón; en Comas, desde S/ 24,10; y en el Rímac, desde S/ 24,94. Esos montos corresponden a estaciones específicas y deben confirmarse antes de iniciar el traslado.

Una persona consulta en su teléfono la aplicación Facilito de Osinergmin para ubicar estaciones de servicio en una avenida de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasohol regular presenta una diferencia de S/ 3 por galón

El gasohol regular se encuentra entre S/ 20,49 y S/ 23,49 por galón en los valores generales revisados. La brecha llega a S/ 3 por galón, lo que puede representar una diferencia de S/ 36 para un vehículo que cargue 12 galones.

Entre los precios menores informados figuran referencias de Villa El Salvador, donde el producto apareció desde S/ 20,09 por galón. En Los Olivos, algunos locales lo consignaron desde S/ 20,48, mientras que en San Juan de Lurigancho se informó una tarifa mínima de S/ 20,65.

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La comparación no debe limitarse al valor exhibido en la pantalla. Un conductor que se traslada varios kilómetros para acceder a una tarifa menor puede gastar parte del ahorro en combustible, tiempo y congestión. La conveniencia depende de la cantidad que necesita cargar y de la cercanía del establecimiento elegido.

Un mapa urbano de Lima compara los precios de referencia de los combustibles en siete distritos de la capital peruana junto con el logotipo de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasohol premium puede implicar una diferencia de S/ 58,80 por tanque

El gasohol premium muestra una dispersión más amplia entre los importes declarados por los grifos. Las tarifas consultadas van desde S/ 21,29 hasta S/ 26,19 por galón, con una separación máxima de S/ 4,90.

Una carga de 12 galones puede costar entre S/ 255,48 y S/ 314,28. La diferencia alcanza S/ 58,80 en un abastecimiento de 12 galones, aunque el resultado final depende del recorrido necesario para llegar al punto de venta con menor precio.

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En Villa El Salvador se registraron montos desde S/ 21,39 por galón para este combustible. En San Miguel, una de las referencias menores fue de S/ 21,99. Facilito permite ubicar las estaciones y conocer la oferta declarada, pero el usuario debe verificar el importe final directamente en el surtidor antes del pago.

Un surtidor de combustible en Lima exhibe en su pantalla digital las tarifas de gasohol, diésel y gas supervisadas por Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El GNV y el GLP requieren una consulta específica por producto y disponibilidad

El Gas Natural Vehicular (GNV) se comercializa por metro cúbico, por lo que no es posible compararlo de forma directa con el diésel, el gasohol o la gasolina, cuyos precios se expresan por galón. La plataforma de Osinergmin permite identificar los locales que ofrecen este combustible y consultar los valores declarados en cada caso.

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El Gas Licuado de Petróleo (GLP) vehicular se vende por galón. Los propietarios de vehículos adaptados a este sistema deben revisar que el grifo cuente con disponibilidad antes de dirigirse al establecimiento, ya que no todas las estaciones tienen la misma oferta de combustibles.

Algunos locales comercializan gasolina, gasohol y diésel, mientras que otros suman GLP o GNV. La herramienta de Osinergmin permite filtrar la búsqueda según el producto requerido, confirmar que el grifo figure como operativo y reducir el riesgo de un traslado hacia una estación que no disponga del combustible necesario.

Una estación de servicio en Lima exhibe los precios de las gasolinas y el diésel junto a un cartel informativo de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión previa también ayuda a calcular el gasto mensual del vehículo

El precio por galón o por metro cúbico representa una parte del presupuesto de transporte. El consumo final también depende del estado del motor, la presión de los neumáticos, el mantenimiento de filtros e inyectores, el peso transportado y los hábitos de conducción.

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Antes de cargar combustible, los usuarios pueden revisar si el establecimiento permanece operativo, confirmar que el producto esté disponible y comparar el valor publicado con el que aparece en el surtidor. Si transcurrieron varias horas desde la primera consulta, conviene actualizar la búsqueda porque las tarifas pueden modificarse.

Un mapa de Lima y una tableta con la aplicación Facilito de Osinergmin presentan la ubicación de estaciones de servicio para distintos tipos de combustible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comparación adquiere mayor importancia en vehículos con tanques de gran capacidad y en unidades que realizan recorridos diarios. Consultar Facilito permite identificar opciones cercanas y evaluar si una diferencia de precio compensa el desplazamiento hasta otro grifo.