Actores de Al Fondo Hay Sitio contra hotel miraflorino: multa de S/ 147.284 por transmitir series sin pagar derechos de autor

La investigación se inició tras una visita de fiscalización que Indecopi realizó el 14 de agosto de 2023 al local situado en la avenida Paseo de la República Nº 4128. Foto: América TV

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La Comisión de Derecho de Autor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sancionó a Tian Li Entertainment S.A.C., empresa propietaria del Hotel Pacífico, ubicado en Miraflores. La decisión se tomó luego de que la autoridad declarara fundada una denuncia presentada por Inter Artis Perú, que advirtió que el establecimiento difundía producciones audiovisuales protegidas en sus instalaciones sin contar con autorización ni pagar la remuneración correspondiente a los artistas intérpretes y ejecutantes.

La sanción quedó establecida en la Resolución Nº 161-2026/CDA-INDECOPI, accedida en primicia por Infobae Perú. Mediante este documento, Indecopi impuso a la compañía una multa de 26,78 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/ 147.284. A ello se sumó la obligación de pagar S/ 15.592,50 a Inter Artis Perú por las remuneraciones pendientes correspondientes a las transmisiones realizadas entre diciembre de 2018 y agosto de 2023.

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Inspección en Miraflores y producciones difundidas

El caso comenzó con una inspección realizada el 14 de agosto de 2023 por fiscalizadores de Indecopi en el establecimiento ubicado en la avenida Paseo de la República Nº 4128. Durante la visita, se constató que el hotel, categorizado con tres estrellas, contaba con 35 habitaciones, cada una equipada con un televisor. Todos los equipos estaban conectados al servicio de televisión por cable de Movistar, que permite acceder tanto a canales peruanos de señal abierta como a distintas señales internacionales por suscripción.

Entre los contenidos transmitidos se identificó Al fondo hay sitio, producción de América Televisión en la que participan artistas agremiados como Adolfo Chuiman, Gustavo Bueno, Tatiana Astengo, David Almandoz, Karina Calmet y Magdyel Ugaz. La inspección también permitió identificar otras producciones nacionales, como De vuelta al barrio, Maricucha y Luz de Luna, además de series extranjeras y películas como Harry Potter y Shrek. En estos últimos casos, los intérpretes internacionales también cuentan con protección mediante convenios de gestión colectiva.

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Durante la inspección se detectó la transmisión de Al fondo hay sitio, serie de América Televisión que cuenta con la participación de artistas asociados a Inter Artis Perú. Foto: captura Indecopi

¿Cómo se calculó la deuda del hotel?

Para establecer el monto pendiente, Inter Artis Perú tomó como referencia las tarifas correspondientes a establecimientos de tres estrellas y los 35 televisores instalados en las habitaciones. Sobre el cálculo aplicó un descuento por volumen del 25%.

En marzo de 2024, la asociación comunicó formalmente la deuda mediante una carta notarial. En el documento explicó los criterios utilizados para determinar el importe: “De conformidad con el acta de inspección que obra en el expediente N° 001383- 2023/DDA, en dicho cálculo se ha considerado que el número de televisores que la denunciada pone a disposición de sus huéspedes es de 35 (treinta y cinco), así como que contaría con el servicio de cable de la empresa Movistar desde aproximadamente el año 2018.

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Además, se ha considerado el factor categoría 1.6, toda vez que el establecimiento de la denunciada tiene una categoría de tres estrellas. Asimismo, al no contar con la declaración de intensidad de uso de interpretaciones y ejecuciones audiovisuales por parte del usuario, se ha considerado la menos gravosa siendo esta la intensidad 1.0. Finalmente, debido al número de televisores en los cuales realiza los actos de comunicación al público de interpretaciones y ejecuciones audiovisuales, se ha considerado un descuento del 25% por volumen.”

La Comisión de Derecho de Autor respaldó los criterios empleados y determinó que la instalación de televisores en las habitaciones para transmitir estos contenidos constituye un acto de comunicación pública. La normativa reconoce a los artistas intérpretes el derecho a recibir una remuneración equitativa cuando sus interpretaciones y ejecuciones son difundidas al público. Para establecer el periodo de la infracción, Indecopi consideró los meses comprendidos entre diciembre de 2018 y agosto de 2023, con excepción de aquellos en los que el servicio estuvo paralizado por la emergencia sanitaria.

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La Comisión de Derecho de Autor avaló la metodología aplicada y concluyó que transmitir estos contenidos a través de los televisores instalados en las habitaciones configura un acto de comunicación pública. Foto: América TV

La defensa de la empresa

Durante el procedimiento, Tian Li Entertainment S.A.C., representada por Hipólito Hernán Torres Vargas, cuestionó el monto reclamado. Como parte de sus descargos, alegó que atravesaba dificultades económicas a raíz de la pandemia y que la ocupación de sus habitaciones apenas alcanzaba el 30%. También sostuvo que no todos los televisores se encontraban operativos y calificó la exigencia de pago como un presunto abuso del derecho.

La compañía propuso, en cambio, establecer una tarifa plana de S/ 100 mensuales, que comenzaría a aplicarse desde agosto de 2023. Sin embargo, esta alternativa no fue aceptada por la autoridad.

La defensa también invocó precedentes vinculantes relacionados con la validez de la intimación en mora y argumentó que no correspondía efectuar pagos sin un sustento razonable. Pese a ello, las partes no llegaron a participar en una conciliación. Finalmente, tras confirmar que el establecimiento había incurrido en una infracción, la Comisión de Derecho de Autor mantuvo la multa económica y dispuso que la empresa cumpla con el pago de los derechos de autor y las remuneraciones devengadas.

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