Partidos de hoy, sábado 31 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, sábado 31 de octubre de 2026

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Hoy, sábado 31 de octubre, la jornada deportiva estará cargada de partidos imperdibles: Alianza Atlético chocará con Juan Pablo II en el inicio de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, Universitario de Deportes se medirá con Olva Latino por la Liga Peruana de vóley, Barcelona enfrentará Alavés por LaLiga, y mucho más.

Los ‘churres’ y el cuadro de Chongoyape abrirán el telón con un duelo que pondrá a prueba las aspiraciones del equipo de Sullana en el tramo final de la temporada. Alianza Atlético buscará aprovechar el respaldo de su estadio para conseguir tres puntos y sostenerse en la pelea por sus objetivos.

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Alianza Atlético derrotó con suspenso 3-2 a Deportivo Garcilaso y se instala en el pelotón de equipos con 25 puntos en el Torneo Clausura. Crédito: Instagram Liga 1.

Por otro lado, Universitario de Deportes buscará defender el liderato frente Olva Latino por la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027. Mientras que San Martín chocará con Deportivo Géminis en uno de los cotejos más llamativos de la jornada.

Partido de Liga 1

- Alianza Atlético vs Juan Pablo II (15:30 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Partidos de Liga Peruana de vóley

- Deportivo Soan vs Deportivo Wanka (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

- Universidad San Martín vs Deportivo Géminis (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

- Universitario de Deportes vs Olva Latino (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Partidos de LaLiga

- Levante vs Atlético de Madrid (08:00 horas / DSports, DGO, Paramount+, DAZN)

- Rayo Vallecano vs Celta (10:15 horas / ESPN 4, Disney+)

- Real Betis vs Málaga (12:30 horas / DSports, DGO, Paramount+, DAZN)

- FC Barcelona vs Alavés (15:00 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de Premier League

- Chelsea vs Manchester United (07:30 horas / ESPN, Disney+)

- Manchester City vs Brighton (10:00 horas / ESPN, Disney+)

- Hull City vs Ipswich Town (10:00 horas / Disney+)

- Brentford vs Nottingham Forest (10:00 horas / Disney+)

- Bournemouth vs Leed United (10:00 horas / Disney+)

- Coventry City vs Sunderland (10:00 horas / Disney+)

- Tottenham vs Crytal Palace (12:30 horas / ESPN 2, Disney+)

- Aston Villa vs Fulham (15:00 horas / Disney+)

Partidos de Serie A

- Bologna vs Monza (09:00 horas / ESPN 2, Disney+)

- Udinese vs Roma (12:00 horas / ESPN 5, Disney+)

- Milan vs Inter (14:45 horas / ESPN 3, Disney+)

Partidos de Bundesliga

- Bayer Leverkusen vs Stuttgart (09:30 horas / ESPN 5, Disney+)

- Schalke 04 vs RB Leipzig (09:30 horas / Disney+)

- Augsburgo vs Friburgo (09:30 horas / Disney+)

- Borussia Monchengladbach vs Paderborn (09:30 horas / Disney+)

- Werder Bremen vs Hoffenheim (09:30 horas / Disney+)

- Bayern vs Borussia Dortmund (12:30 horas / ESPN, Disney+)

Partido de Championship

- Stoke City vs Preston North End (07:30 horas / Disney+)

Partidos de Copa Libertadores Femenino

- Olimpia vs Santa Fe (15:00 horas / Pluto TV)

- Cruzeiro vs Corinthians (19:00 horas / Pluto TV)

Partidos de fútbol uruguayo

- Racing vs Cerro Largo (08:00 horas / Antel TV, Disney+)

- Cerro vs Central Español (11:00 horas / Antel TV, Disney+)

- Peñarol vs Montevideo Wanderers (14:30 horas / Antel TV, Disney+)

Partidos de fútbol ecuatoriano

- Delfín vs Deportivo Cuenca (11:30 horas / Zapping)

- Emelec vs Leones del Norte (14:00 horas / Zapping)

- Macará vs Barcelona (16:30 horas / Zapping)

Partidos de fútbol argentino

- Deportivo Riestra vs Talleres (15:00 horas / TyC Sports)

- Vélez vs San Lorenzo (17:15 horas / TyC Sports)

- Estudiantes LP vs Instituto (19:30 horas / TyC Sports)

Partidos de MLS

- Charlotte vs Orlando (12:00 horas / Apple TV)

- Columbus Crew vs DC United (13:00 horas / Apple TV)

- New York City vs Montreal (13:00 horas / Apple TV)

- FC Cincinnati vs Philadelphia Union (13:00 horas / Apple TV)

- Sporting KC vs FCF Dallas (14:00 horas / Apple TV)

- St. Louis City vs San Diego FC (14:00 horas / Apple TV)

- LA Galaxy vs Austin FC (16:00 horas / Apple TV)

- San Jose Eartquakes vs Real Salt Lake (16:00 horas / Apple TV)

- Colorado Rapids vs Chicago Fire (20:30 horas / Apple TV)