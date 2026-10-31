Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del sábado 31 de octubre de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene una vigilancia sísmica continua en todo el territorio nacional para entregar información técnica a la población y a las autoridades responsables de la gestión del riesgo. Esta cobertura reúne los reportes oficiales más recientes sobre los movimientos telúricos registrados, con detalles de magnitud, profundidad, epicentro e intensidad en las zonas donde fueron percibidos.
Por su ubicación dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, Perú registra actividad tectónica asociada al contacto de placas frente al litoral y a fallas geológicas presentes en otras regiones. El Centro Sismológico Nacional (Censis) actualiza los datos de cada evento luego de analizar las señales recogidas por su red de monitoreo, mientras el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) difunde pautas de preparación y respuesta ante emergencias.
Sismo de magnitud 3,6 frente a Áncash
El Instituto Geofísico del Perú reportó un sismo de magnitud 3,6 a las 06:44 de este 31 de octubre, con epicentro a 73 kilómetros al oeste de Samanco, en la provincia del Santa, región Áncash. El movimiento tuvo una profundidad de 35 kilómetros y se percibió con una intensidad de II-III en Samanco.
El IGP informó dos sismos de magnitud 4,0 y 4,3 registrados el 30 de octubre
Los reportes más recientes entregados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) corresponden a dos movimientos telúricos ocurridos el viernes 30 de octubre. El primero tuvo una magnitud de 4,0, con epicentro a 57 kilómetros al este de Calana, en la región de Tacna. El evento ocurrió a las 12:52:58, según la hora local.
De acuerdo con el reporte IGP/Censis/RS 2026-0759, el sismo de Tacna tuvo una profundidad de 149 kilómetros. La ubicación técnica fue establecida en la latitud -18.07 y la longitud -69.67. Por la profundidad del foco, el evento se produjo debajo de la superficie terrestre a una distancia considerable de las localidades situadas en el entorno del epicentro.
El segundo movimiento fue registrado a las 17:46:56 del mismo día y alcanzó una magnitud de 4,3. El reporte IGP/Censis/RS 2026-0760 indicó que el epicentro se localizó a 14 kilómetros al sureste de Conduriri, en la provincia de El Collao, región Puno. El organismo precisó una intensidad de II-III en Conduriri.
El sismo de Puno tuvo una profundidad de 193 kilómetros
El movimiento registrado en Puno se originó a 193 kilómetros de profundidad, con coordenadas de latitud -16.70 y longitud -69.60. La distancia entre el foco sísmico y la superficie incide en la manera en que la población percibe el temblor, junto con otros factores como la magnitud y la cercanía de los centros poblados.
Los datos divulgados por el Centro Sismológico Nacional (Censis) son resultados iniciales obtenidos tras el análisis de las señales captadas por la red de estaciones de monitoreo. En algunos casos, las cifras sobre localización, profundidad o magnitud pueden ser ajustadas si los especialistas incorporan nueva información técnica al procesamiento del evento.
Para revisar cada reporte, la población debe prestar atención a los siguientes datos:
- Hora local en la que se produjo el movimiento.
- Magnitud, que expresa la energía liberada.
- Profundidad del foco sísmico.
- Referencia geográfica, que indica la ubicación aproximada respecto de una localidad.
- Intensidad, cuando el IGP cuenta con información sobre cómo fue percibido el evento.
Los temblores pueden tener epicentros en la costa, la sierra y la selva
La actividad sísmica del país no se limita a las zonas cercanas al litoral. Aunque una parte importante de los movimientos está vinculada a la dinámica tectónica frente a la costa peruana, los epicentros también pueden ubicarse en áreas de la sierra, la selva o sectores donde existen fallas geológicas locales. Los registros de Tacna y Puno reflejan esa distribución territorial.
Un temblor de menor magnitud puede sentirse con claridad si ocurre cerca de una ciudad o si se produce a poca profundidad. En cambio, un sismo que libera más energía puede tener una percepción reducida en localidades distantes, en especial cuando su foco está a decenas o cientos de kilómetros bajo tierra. Por ese motivo, la magnitud no es el único indicador para evaluar los efectos en superficie.
El IGP recomienda consultar únicamente sus canales oficiales antes de compartir información sobre un movimiento telúrico, un supuesto epicentro o una alerta. La circulación de mensajes sin sustento técnico puede generar confusión, sobre todo en los minutos posteriores a un sismo. Los reportes del organismo permiten diferenciar entre datos confirmados y versiones no verificadas.
Indeci recomienda preparar rutas de evacuación y una mochila de emergencia
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) aconseja que las familias identifiquen zonas seguras dentro de viviendas, oficinas, colegios y centros de trabajo. Estos espacios deben estar alejados de vidrios, mamparas, repisas, bibliotecas, estanterías y objetos que puedan desprenderse durante un movimiento sísmico.
También es necesario definir rutas de evacuación y un punto de encuentro fuera de la estructura. Los simulacros permiten comprobar si los pasadizos están libres, si las puertas se abren sin obstáculos y si las salidas resultan accesibles para niños, adultos mayores, personas con discapacidad o quienes requieren asistencia. La planificación debe considerar las necesidades de cada integrante de la familia.
La mochila de emergencia debe permanecer en un sitio de fácil acceso y contar con elementos básicos para las primeras horas posteriores a una emergencia. Entre los artículos recomendados figuran:
- Agua potable y alimentos no perecibles.
- Linterna, pilas y radio portátil.
- Botiquín y medicamentos personales.
- Abrigo y artículos de higiene.
- Copias de documentos, cargador portátil y dinero en efectivo.
Durante un sismo, las autoridades recomiendan mantener la calma, proteger la cabeza y el cuello, y alejarse de objetos que puedan caer. No se debe correr hacia puertas, escaleras o patios mientras el suelo está en movimiento, ni utilizar ascensores. Una vez que termina el temblor, la evacuación debe realizarse de forma ordenada y sin regresar por pertenencias personales. Ante una emergencia, los Bomberos atienden en el 116 y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), en el 106.