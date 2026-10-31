Resultados de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

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Hoy, sábado 31 de octubre, arranca la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 con partidos determinantes: Sporting Cristal defenderá la punta con FC Cajamarca, Universitario de Deportes vuelve a la competencia ante Atlético Grau, Alianza Lima saldrá a levantarse contra Cienciano en Matute, y mucho más.

Los ‘cerveceros’ harán lo suyo para cerrar la semana con broche de oro tras derrotar a los ‘blanquiazules’ en el Gallardo. Mientras que la ‘U’ tuvo tiempo de recuperación luego de que se reprogramó el choque con Sport Boys por la Procesión del Señor de los Milagros.

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Resultados de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026

Sábado 31 de octubre

- Alianza Atlético vs Juan Pablo II (15:30 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Domingo 1 de noviembre

- CD Moquegua vs Los Chankas (11:00 horas / estadio 25 de Noviembre / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Cusco FC vs Sport Boys (13:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Atlético Grau vs Universitario de Deportes (15:30 horas / estadio IPD Mansiche / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Lunes 2 de noviembre

- Sport Huancayo vs FBC Melgar (11:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- UTC vs Deportivo Garcilaso (13:15 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Sporting Cristal vs FC Cajamarca (15:30 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Martes 3 de noviembre

- Comerciantes Unidos vs ADT (15:00 horas ( estadio Juan Maldonado / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Alianza Lima vs Cienciano (20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Así se jugará la fecha 15 del Torneo Clausura 2026

Canal TV para ver los partidos de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026

La fecha 15 de la Liga 1 2026 podrá verse en directo por televisión y plataformas digitales. La señal L1 Max concentrará la transmisión de los partidos programados para la jornada.

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Los aficionados podrán seguir los encuentros desde celulares, tabletas o computadoras mediante la aplicación Liga 1 Play, que ofrecerá la programación de la fecha. Los abonados de Movistar también tendrán acceso a los compromisos en vivo a través de Movistar Play.

La emisión de los partidos se realizará bajo el acuerdo que 1190 Sports firmó con la Federación Peruana de Fútbol para administrar los derechos audiovisuales del campeonato.

Quienes no puedan seguir los duelos en tiempo real tendrán la cobertura de Infobae Perú, con información sobre las incidencias antes, durante y después de cada encuentro.

Programación de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. (Te Apuesto)

Así llegan Sporting Cristal, Alianza Lima, Universitario, Sport Huancayo a la fecha 15

Sporting Cristal busca sostener el liderato ante FC Cajamarca luego de vencer a Alianza Lima. El cuadro celeste encabeza la tabla con 28 puntos y mejor diferencia de goles que Sport Huancayo, su escolta inmediato.

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El equipo huancaíno afrontará un duelo decisivo contra Melgar. Ambos necesitan ganar para no ceder terreno en una lucha que también involucra a Universitario de Deportes, tercero con 27 unidades y un partido pendiente.

Los cremas visitarán a Atlético Grau en Trujillo con la posibilidad de reforzar su condición de aspirante al Clausura. Una victoria les permitiría presionar a los equipos que están por encima.

Universitario se enfrentará a Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Deportivo Garcilaso jugará ante UTC en Cajamarca con escaso margen de error. El equipo cusqueño requiere un resultado favorable para conservar opciones.

En Sullana, Alianza Atlético recibirá a Juan Pablo II en un cruce directo entre clubes igualados en puntos. Alianza Lima, golpeado por su reciente caída, enfrentará a Cienciano obligado a recuperarse para seguir en carrera.

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